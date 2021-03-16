سماعة جديدة تحافظ على السمع لدى الأطفال

أطلقت شركة “إيمو” سماعتها Ear-care الجديدة، التي تحافظ على حاسة السمع لدى الأطفال.

وأوضحت الشركة الصينية أن الصوت الصادر من السماعة الجديدة لا يشكل أي عبء على سمع الطفل، وذلك بسبب الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية بأن يستمع الأطفال إلى الموسيقى بحد أقصى 85 ديسيبل.

كما أن السماعة الجديدة تمتاز بتصميم مفتوح، مما يمنح الأطفال شعورا وكأنهم لا يرتدون سماعات على الأذن. ويتيح ذلك للأطفال إدراك ما يحيط بهم حتى أثناء تشغيل الموسيقى.

وتعتمد السماعة Ear-Care على مستشعرات الأشعة تحت الحمراء، التي تكتشف وقت إزالة سماعة الرأس من أجل إيقاف التشغيل تلقائيا واستئنافه مرة أخرى عند وضع سماعة الرأس.

ويتم الاتصال بالهاتف الذكي عبر تقنية Bluetooth 5.0، فضلا عن بطارية تكفي للعمل لمدة 8 ساعات بشحنة واحدة، ويضمن التوافق مع فئة الحماية IP54 الحماية من الغبار ورذاذ الماء.

وتتوفر السماعة Ear-care الجديدة باللون Aurora Green وبسعر يبلغ 59 دولارا أمريكيا.