"سمايل" تفتتح أكاديمية الشباب الأخضر في الناظور

على مدار يومي الجمعة والسبت، جرت فعاليات أكاديمية “سمايل” للشباب الأخضر بالناظور؛ وهو مشروع يضم عددا من الورشات التكوينية والأنشطة الهادفة إلى تمكين الشباب من كيفية إنشاء مقاولات ومشاريع تنموية في إطار الاقتصاد البيئي والتنمية الخضراء.

وعرف المشروع، المنظم من طرف جمعية “سمايل” للتنمية المستدامة وتحت شعار “المهن والمقاولات الخضراء.. فرصة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة”، مشاركة عدد من الشباب والفاعلين في المجال البيئي بالناظور.

وخلال الكلمة الافتتاحية لفعاليات أكاديمية الشباب الأخضر، تحدث زكرياء أعراب، نائب رئيس جمعية “سمايل”، عن طبيعة المشروع وأفكاره، مبرزا أهم الأهداف والغايات التي تسعى الجمعية المنظمة إلى تحقيقها، والتي تدور أساسا حول التنمية البيئية بمدينة الناظور.

وعرفت المحطة الافتتاحية مداخلات مختلفة لعدد من الشباب المشاركين في الفعاليات، والتي عرضت أهم الأفكار والمشاريع حول الاقتصاد البيئي، وكذا مناقشات حول التباحث في سبل تمويل المشاريع ودعمها وكيفية إنشاء المقاولات.

وفي تصريح لأمين برجلي، رئيس جمعية “سمايل” للتنمية المستدامة، قال: “فعاليات الأكاديمية هي تحفيز وتشجيع لعدد من الشباب الحاملين لمشاريع تنموية في المجال البيئي”، مبرزًا أن “المشروع سيمكن كافة المشاركين من دورات تكوينية من تأطير عدد من المتخصصين في المجال”.

وأضاف المتحدث إلى جريدة هسبريس الإلكترونية: “إن فكرة أكاديمية الشباب الأخضر، التي تنظم فعالياتها لأول مرة بمدينة الناظور، انبثقت من صلب اهتمامات جمعية “سمايل” بالبيئة في أبرز أنشطتها المنظمة، مع ربط ذلك الاهتمام بالمجال الاقتصادي والتنمية الخضراء”.