"سمكة أبريل" .. جبهة "البوليساريو" تطالب بمقعد في الأمم المتحدة

تواصل جبهة “البوليساريو” الانفصالية تحركاتها السياسية قصد “التشويش” على الانتصارات الميدانية التي تحققها الرباط على أرض الواقع، آخرها السعي إلى عضوية الأمم المتحدة قصد المطالبة بإنفاذ ما يسمى “تقرير المصير”.

وأفاد سالم ولد السالك، مسؤول الجبهة الانفصالية، وفق تصريحات تناقلتها وسائل إعلامية مقربة من “البوليساريو”، بأن “الجبهة تطالب بأخذ مقعدها في الأمم المتحدة”، مضيفا أنه “لن يتم القبول بتكرار التجربة التي دامت ثلاثة عقود من الانتظار”.

وتابع المتحدث خلال ندوة صحافية عقدها بمقر الجبهة في الجزائر: “ندعم مجهودات الأمم المتحدة في ما يتعلق بنزاع الصحراء للمساهمة الجدية في إحلال السلام العادل والنهائي”.

ولا تعترف غالبية بلدان العالم بجبهة “البوليساريو” الانفصالية، بما في ذلك فواعل إفريقيا التي أصبحت تفتتح بعثاتها القنصلية بالصحراء المغربية التي تحولت إلى قطب استثماري للدول الكبرى بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه.

وفي هذا الصدد، قال عبد الفتاح الفاتحي، باحث قانوني في قضية الصحراء المغربية، إن “الجزائر والبوليساريو تستمران في طوباوية سياسية سخيفة جدا؛ إذ من المستحيل تحقيق أمنيات الحصول على عضوية الأمم المتحدة في الوقت الراهن”.

وأضاف الفاتحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “لا يجب أن ينظر إلى هذا المطلب غير الواقعي إلا على أساس أنه جعجعة بدون طحين، وهو المطلب الذي لن يجد حتما من يصغي إليه”.

وتابع شارحا: “ففي الوقت الذي لم يشفع فيه للجزائر والبوليساريو إعادة موقفهما التفاوضي من نزاع الصحراء إلى واجهة الرأي العام الدولي، استمر مسلسل انهيار موقفهما على الرغم من التحركات والأحداث التي تفاعل معها المغرب بذكاء جيد، ليحول تلك الأزمات إلى انتصارات تكرس مسار استكمال وحدته الترابية، بل منحته قوة بناء دولة قوية وذات رؤية واقعية، ما يجعل منها حليفا موثوقا فيه”.

واستطرد بالقول: “تقوى نفوذ المغرب دبلوماسيا وسياسيا على المستوى الإقليمي بعد العودة إلى الاتحاد الإفريقي، ما عزز مكانته على مستوى المؤسسات الدولية وكذا بالنسبة لشركائه. وفي مقابل ذلك، سُجلت انكسارات مخيبة على كافة المستوى بالنسبة لخصوم الوحدة”.

“بعد خيبات الجزائر والبوليساريو في مناورات معبر الكركرات ومناورات الإخلال باتفاق وقف إطلاق النار وحمل السلاح، تراجع حضور نزاع قضية الصحراء في الأجندة الدولية وتأخر تعيين مبعوث شخصي إلى الصحراء. ولذلك، تستجدي اليوم البوليساريو والجزائر وجود ضغط يدفع في إحياء المباحثات، أو إمكانية عقد مسار للمفاوضات المباشرة لإعادة ملف الصحراء إلى واجهة الأحداث الدولية على الأقل”، يورد المحلل السياسي عبد الفتاح الفاتحي.