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‫تعليقات الزوار

4
  • rouft
    السبت 3 أبريل 2021 - 00:31

    سمكة قرش جا زائر! متعرفش تعوم

    0
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  • الصحراوي
    السبت 3 أبريل 2021 - 00:33

    صورة تحمل أكثر من معنى لكن القاسم المشترك للمعاني هو ان خونة البوليزيرو ليس لهم إلا الجبهة والصنطيحة. بارك الله فيك أستاذ مبارك.

    1
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  • مجيد
    السبت 3 أبريل 2021 - 00:36

    بالنسبة لحكام جيراننا و صنيعتهم البوليخاريو : المرجوا تعباة بطاقتكم فرصيدكم غير كافي لإجراء المكالمة ….. الله يشافيكم من جهتنا . فكابوس أحلامكم سيطول .

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  • العريشي
    السبت 3 أبريل 2021 - 00:46

    الجزاير تنهار قريبا ستأمر المرتزقة بقبول الحكم الذاتي، ستحاول خداعنا !!! فكرتها قبول الحكم الذاتي و دخول المرتزقة الى أقاليمنا الجنوبية ومن هناك تنضيم الانتفاضة و المظاهرات والتخريب !!!! يجهلون إحصائيات المغاربة تقول عدد المرتزقة من أصول مغربية لا يتعدى 3% يعني سنسمح الدخول الى 3% والباقي يجب عليكم ان تتبنوهم المثل يقول تبعتو المغاربة حتى خرجوكم في الحائط

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