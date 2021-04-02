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تعليقات الزوار4
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سمكة قرش جا زائر! متعرفش تعوم
صورة تحمل أكثر من معنى لكن القاسم المشترك للمعاني هو ان خونة البوليزيرو ليس لهم إلا الجبهة والصنطيحة. بارك الله فيك أستاذ مبارك.
بالنسبة لحكام جيراننا و صنيعتهم البوليخاريو : المرجوا تعباة بطاقتكم فرصيدكم غير كافي لإجراء المكالمة ….. الله يشافيكم من جهتنا . فكابوس أحلامكم سيطول .
الجزاير تنهار قريبا ستأمر المرتزقة بقبول الحكم الذاتي، ستحاول خداعنا !!! فكرتها قبول الحكم الذاتي و دخول المرتزقة الى أقاليمنا الجنوبية ومن هناك تنضيم الانتفاضة و المظاهرات والتخريب !!!! يجهلون إحصائيات المغاربة تقول عدد المرتزقة من أصول مغربية لا يتعدى 3% يعني سنسمح الدخول الى 3% والباقي يجب عليكم ان تتبنوهم المثل يقول تبعتو المغاربة حتى خرجوكم في الحائط