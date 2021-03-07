سم الفئران ينهي حياة شاب نواحي إقليم تاونات

أقدم، صباح الأحد، شاب في أواسط العشرينات من العمر، كان يقيم، قيد حياته، بمركز الورتزاغ بإقليم تاونات، على الانتحار في ظروف غامضة، بتجرع “سم الفئران”.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فقد لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة لحظات قليلة بعد إدخاله إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، بعد نقله إليه، في حالة صحية متدهورة، انطلاقا من المستشفى الإقليمي لتاونات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الهالك ينحدر من دوار القليعة بجماعة كلاز بإقليم تاونات، وكان يعمل نادلا بأحد المقاهي بمركز جماعة الورتزاغ، مبرزة أنه كان يعيش حياة طبيعية ولم تكن تظهر عليه أي اضطرابات نفسية أو عقلية.

هذا وفتحت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي الورتزاغ بحثا تمهيديا حول ملابسات إقدام الهالك على الانتحار.