سناجب تهاجم سكان "كوينز" في نيويورك

هاجمت سناجب برية متعطشة للدماء السكان الذين يعيشون في حي “كوينز” بمدينة نيويورك، أواخر نونبر الفارط، تاركة الكثير منهم بحاجة إلى العلاج وغارقين في الخوف من الخروج من منازلهم.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، قالت الضحية “ميشلين فريدريك”: “لقد عضني وخدشني على رقبتي، كما لو أنها مباراة في قفص وأنا خسرتها”. كما كان لدى “فريدريك” دماء وكدمات على يديها؛ إذ أصيبت بداء الكلب بعد الحادث، لتحذر جارا كإجراء احترازي.

“ليكيا وانغ”، من ساكنة المنطقة، قالت: “حاولت التخلص منه لكني لم أستطع. السناجب لديها مخالب؛ إذ تشبثت بالسترة الشتوية ولم أجد طريقة للتخلص منها”.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الصحة بنيويورك أصدرت تعليمات لسكان المدينة قصد الاتصال بالرقم 311 في حالة لاحظوا أي حيوان مصاب بداء الكلب.