تقرير: سنة 2020 الأعلى حرارة على الإطلاق عالميا

أصبحت سنة 2020 السنة الأعلى حرارة على الإطلاق عالمياً بالتساوي مع 2016، وفق وكالة “كوبرنيكوس” الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي، مما يشكّل مسك الختام لعقد شهد درجات حرارة قياسية تعكس ظاهرة الاحتباس الحراري.
وانتهت سنة 2020 بمعدل حرارة أعلى بـ1,25 درجة مئوية من ذلك المسجّل ما قبل العصر الصناعي، وهو المعدّل نفسه الذي سجّل عام 2016، إلاّ أن الفارق أن 2016 شهدت ظاهرة “إل نينيو” قوية، وهي ظاهرة طبيعية تتسبب بارتفاع درجات الحرارة، ولو شهدتها 2020 لكان ارتفع معدل الحرارة فيها بما بين 0,1 و0,2 درجة، بحسب العلماء.
سنة2020 كانت سنة حارة ساخنة على جميع اامستويات: اقتصاديا اجتماعيا سياسيا وعلى رأسها صحيا. ومن المسلم أن تتأثر البيئة عالميا بما يعيشه العالم قبل 2020من مخلفات الرأسمالية المتوحشة وطغيان الدول القوية والصراعات والتنافس دون ما مراعات لمستتقبل كوكبنا. وها هي الطبيعة تنتقم لنفسها والباقي آت.