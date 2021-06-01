سوء الفهم الكبير مع المغرب يكبد إسبانيا خسائر جمة

سوء الفهم الكبير مع المغرب يكبد إسبانيا خسائر جمة
صورة: أرشيف
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 15:33

بدأت تعلو في الساحة السياسية والدبلوماسية الإسبانية أصوات تطالب بطي صفحة الخلاف مع المغرب، خاصة من جانب الخبراء الأمنيين الإسبان الذين رفعوا تقارير إلى الحكومة تحذر من “مغبة” خسارة شريك أمني معترف به دوليا في مكافحة الإرهاب، وإليه يرجع الفضل في تقديم معلومات أحبطت عمليات إرهابية عدة في أوروبا.

وقالت مصادر مطلعة إن الهواجس الأمنية لم تكن وحدها حاضرة في اجتماعات إسبانية على أعلى مستوى، بل إن عملية العبور التي كان ينظمها المغرب انطلاقا من إسبانيا، في إطار عملية “مرحبا”، كانت حاضرة بدورها، وذلك لمساهمتها في تنشيط الدورة الاقتصادية بشكل كبير في ظل الخسائر الفادحة التي تكبدها قطاع الملاحة الإسباني بسبب تداعيات جائحة كورونا.

لذلك، لا تخفي بعض المؤسسات مراهنتها على الدور المغربي في هذا المجال، لا سيما مع دخول دول أوروبية أخرى على خط المنافسة للاستئثار بهذه العملية، خاصة إيطاليا وفرنسا.

يذكر أن سوء الفهم الكبير الذي تسببت فيه الحكومة الإسبانية مع المغرب، لم يؤثر إلى حد الآن على العلاقات الشعبية بين البلدين، في انتظار استرجاع الثقة في المؤسسات الرسمية التي تورطت في “التآمر” على المغرب.

إسبانيا التعاون الأمني المغرب عملية مرحبا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

6
  • RADI
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 16:06

    لا ينفع معهم إلا تعليق التعاون الأمني والاقتصادي ورفع اليد عن محاربة الهجرة السرية و دعوهم مع احبائهم الجزائر والبوليزاربو وقطع حتى العلاقات الدبلوماسية.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • touhali
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 16:06

    هذا كان منتظرا، القبض عليه ﻻيهمم كثيراً. الذي يهم هو كسب العﻻقات المتينة عع مجتمع الدولي، مع ساير ببلادنا الى ﻷمام، العدو يشتغل لوضع المغرب خريج اللعبة.على الدبلوماسية المغربية أن تشتغل بالذكاء كبير لصالح بلدنا الحبيب، ﻻ لكثرة ﻷعداء، نعم لكثرة ﻷصديقاء. يجب تركيز على مصالح العليا لبلدنا وتفادي ﻹنزﻻق في ما ﻻ تحمد عقباه. العدو يريد الفرجة !. على الدول العربية والإسلامية وافريقيا وقفاً في مؤزارات المغرب وضغط على المستعمر أﻹسباني إقتصاديا ومعنويا.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حصيلة الخطة الحكومية "إكرام"
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:40 1

حصيلة الخطة الحكومية "إكرام"

صوت وصورة
بائعة خبز تافرنوت
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 13:30 2

بائعة خبز تافرنوت

صوت وصورة
فيضانات البيضاء .. أين نتائج التحقيق؟
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:41 6

فيضانات البيضاء .. أين نتائج التحقيق؟

صوت وصورة
مقاطعة المنتجات المهربة
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 01:58 10

مقاطعة المنتجات المهربة

صوت وصورة
معاناة الهجرة غير الشرعية
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 00:05 2

معاناة الهجرة غير الشرعية

صوت وصورة
حقيقة تسمم الدلاح
الإثنين 31 ماي 2021 - 22:33 44

حقيقة تسمم الدلاح