سوار مزود بكاميراتين لأبل ووتش من Wristcam

أعلنت شركة Wristcam عن إطلاق سوار جديد مزود بكاميراتين للساعة الذكية أبل ووتش.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها تهدف من خلال السوار Wristwatch الجديد إلى تلبية متطلبات المستخدمين، الذين يرغبون في إجراء دردشة الفيديو والتقاط الصور وتسجيل الفيديو بواسطة ساعتهم الذكية أبل ووتش.

وأكدت شركة Wristcam أن السوار الجديد معتمد من شركة أبل، ويشتمل على كاميراتين، كاميرا السيلفي بدقة 2 ميجابيكسل والكاميرا الرئيسية بدقة 8 ميجابيكسل، ويتم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 ميجابيكسل، ويحتوي السوار على زر التصوير الخاص به بحيث يمكن التقاط الصور بسرعة دون الحاجة إلى تشغيل التطبيق المعني، ويتم تخزين الصور على ذاكرة فلاشية سعة 8 جيجابايت.

ويتم اقتران السوار Wristwatch بالساعة الذكية أبل ووتش عن طريق تقنية البلوتوث 5.0 أو عن طريق شبكة الواي فاي، ويتطلب الأمر استعمال تطبيق منفصل لإجراء دردشة الفيديو، ولا تتوافر إمكانية إجراء دردشة الفيديو بواسطة تطبيق FaceTime على الساعة الذكية.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنه يمكن استعمال التطبيق لبث الفيديو، وبفضل وحدة الكاميرا المعيارية فإنه يمكن استبدال السوار بلون آخر واستعمال نفس الكاميرا، ويتوافق سوار Wristwatch مع جميع موديلات أبل ووتش منذ الإصدار Series 1.

وللحفاظ على الخصوصية فإن لمبة LED تضيء عند التقاط الصور أو تسجيل الفيديو، وتمتد فترة تشغيل البطارية ليوم كامل ويتم إعادة شحنها عن طريق كابل شحن مغناطيسي.

وأعلنت شركة Wristcam عن طرح السوار Wristwatch الجديد في الأسواق الأمريكية بدءا من مارس 2021 بسعر يبلغ 299 دولارا أمريكيا.