سورينام تقرر فتح سفارة بالرباط وقنصلية بالداخلة

سورينام تقرر فتح سفارة بالرباط وقنصلية بالداخلة
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 11 مارس 2021 - 16:17

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الدولي بجمهورية سورينام، ألبيرت رمدين، اليوم الخميس بالرباط، أن بلاده قررت فتح سفارة بالرباط وقنصلية بالداخلة من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية والتعاون مع المغرب.

وقال رئيس دبلوماسية جمهورية سورينام، خلال لقاء صحافي عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،  ناصر بوريطة، إنه بحث مع نظيره المغربي فرص تعزيز العلاقات بين أوساط الأعمال من كلا البلدين بهدف تعزيز المبادلات الثنائية في إطار التعاون جنوب-جنوب.

وأكد أنه “تحقيقا لهذه الغاية، تعلن حكومة جمهورية سورينام أنها ستفتح سفارة بالرباط وقنصلية بالداخلة من أجل الدفع بالتعاون الثنائي وتعزيز الاستثمارات والتجارة”.

وفي ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، جدد رمدين التأكيد على “دعم جمهورية سورينام للوحدة الترابية للمغرب من خلال التأكيد على موقفها الراسخ بشأن مغربية الصحراء وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.

الداخلة المغرب سورينام فتح سفارة

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‫تعليقات الزوار

24
  • abder
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:29

    c’est la première reponse a tebboune et ou moradia

    8
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  • يونس
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:29

    تكايسو على تبون و رباعتو ما كيجيو يبراو من ضربة المقص حتى يجيهوم واحد اخر. شنهار تسمعو انتحار جماعي بالمرادية و الثكنات.

    6
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  • سعيد موحا
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:30

    اللهم بارك و انتصرنا بنصرك الدي لا يضام و يسر أمورنا و أمور جميع المسلمين الدين لا يزرعون الشوك و المسامير في طريق التنمية لجيرانهم أمين يا رب العالمين.

    8
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  • net
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:32

    أول مرة كنسمع كاينة جمهورية سميتها سورينام

    -21
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  • سعيد
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:33

    الله قويك عليهم ناصر بوريطة….العمل من عندك والنصر من عند الله

    7
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  • مغربية
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:35

    في صراحة أول مرة أسمع بإسم هذه الجمهورية و إنه لفخر لنا حنا كمغاربة عامة و كناس الجنوب خاصة تحية لسي بوريطة فعلا رجل المهمات الصعبة و الدق و السكات ماشي خرجات صحفية و تعتم فلهضرة لخاوية

    6
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  • يوسف
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:37

    مرحبا باللي جا و جاب الاهم من هدا هو انه على المغرب ان يبدل جهدا اضافيا في التنمية و التصنيع و القطع مع الريع و نشر المساواة و العدالة الاجتماعية و الامن في ربوع المملكة و ان شاء الله سوف نتغلب على كل الصعاب و ليبقى شعارنا المغرب اولا المغرب اخرا و لا مجال للعاطفة في العلاقات الدولية و لا عزاء للحاقدين.

    4
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  • abdou
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:37

    رغم كون الصحراء المغربية اشهر واظهر من جمهورية سورينام لدرجة لم اسمع بها في حياتي وبحثت عنها في غوغل فجزيل الشكر و العرفان لهذه الجمهورية ،

    0
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  • عثمان
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:41

    أين توجد سورينام؟!!!!!! أين هو الموقف الفرنسي؟! أين هو الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء ؟! أم أن فرنسا تجيد فقط حلب المغاربة من خلال شركاتها التي أصبحت ترفع الأسعار بدون حسيب ولارقيب، ألا يحق اليوم للمغاربة أن يتخلصوا من هذه اللغة التافهة المسماة اللغة الفرنسية والتوجه لاعتماد الانجيلزية كلغة ثانية باعتبارها لغة العالم اليوم والاسبانية كلغة ثالثة نظرا لعامل القرب الجغرافي لاسبانيا، كما أن الاسبانية منتشرة في أكثر من ربع العالم

    5
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  • مصطفى المغربي
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:42

    ضربات المعلم تتواصل… غالبا ما اسمع. غير بالمهل كيتكال بودنجال

    3
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  • Rachel
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:42

    Dit is goed nieuws .Welkom in Marokko Suriname

    4
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  • jawad.douairi
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:45

    السوريات. بلد يقع في الكاريبي…مستعمرة سابقة لهولندة….استقلت في السبعينيات اعترف المغرب بإستقلالها…
    سكانها خليط…من اليافا الهندو الافارقة..كلهم جابتهم هلندة كعبيد للعمل هناك. لسنين ….اي القرن 18 وقبله…
    الدين الإسلامي موجود .نفترق بطرق الحمدان طقوس هندوسي وكلام …الهندوسية كدين..والمسيحية…الخ….
    اللغة الرسمية الهلنذية..ولهجات اخرى محلية…
    جالية من السورنام في هلنذا….
    وتحياتي

    4
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  • marocain du Canada
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:46

    هنيئا مرة أخرى إلى السيد بوريطة وللمغاربة

    2
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  • lebbadermohamed
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:46

    تحية وتقدير للوزير الخارجية الرجل المناسب النضيف الدبلوماسي ا لممتاز من الدرجة الا ولى

    2
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  • شيماء
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:47

    جميل الله يسخر

    2
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  • islama
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:51

    زيد اودي اسي بوريطة قريبا سفارة برلين…

    3
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  • محمد
    الخميس 11 مارس 2021 - 16:57

    فين جات سورينام وش هم افارقة او من آسيا ، صراحة معبرني سمعت بها، ربما لجهلي الجغرافيا

    -1
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  • البيضاوي،
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:00

    مسلسل فتح القنصليات في مدن الصحراء المغربية لم و لن يتوقف حتى تفتح معظم دول العالم قنصلياتها بالعيون والداخلة ان شاء الله،،

    3
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  • جلول
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:11

    تعريف بسيط سورينام، هي دولة تقع في شمال أمريكا الجنوبية. يحدها من الشرق غيانا الفرنسية ومن الغرب غيانا. أما من الجنوب، فتحدها البرازيل ومن الشمال المحيط الأطلسي. سورينام هي أصغر دولة ذات سيادة من حيث المساحة وعدد السكان في أمريكا الجنوبية. وهو البلد الوحيد في المنطقة الناطق بالهولندية في نصف الكرة الغربي غير أنها غير تابعة للمملكة الهولندية. وهي دولة ذات تنوع ديني ولغوي وعرقي كبير. تبلغ مساحة سورينام 165,000 كم2 أي أربعة أضعاف مساحة هولندا. ويبلغ عدد سكانها 470,000 نسمة والذي يعيش ربعهم على أقل من دولارين يومياً.[10]

    2
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  • محمد الوالي
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:13

    السيد ناصر بوريط وزير الخارجية الرجل المناسب في المكان المناسب صاحب المقص الدهبي نعم لقد أصبحت دوال العالم تعرف أن المغرب قوة إقليمية ودولية ويجب التقرب إليها وهدا سبب كافى لنسحب الدول العربية والإسلامية والدولية من قوقعة التعاطف مع الصندليا البولخاريو

    1
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  • hitch
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:21

    encore bravo monsieur le ministre..et vive le roi..

    1
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  • مغرب الله يجعل البرك
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:21

    او دب بقات النوب متاع الجزاءير الشقيقة وجمهورية تندوف وجنوب افريقيا . بس فتح القنصليات . بصرع قبل متبقاش لبلص.
    وخصوصًا الجزاير حتي تقدر تكل البنان .

    2
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  • فيصل DZ
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:25

    والله العضيم اول مرة اسمع بهاذا البلد
    جميع البلدان لفتحت قنصليات كما تدعون تعجنوهم كاهم ميجيوش في حجم ولاية من واايات الجزاءر
    لو كانت الصحراء مغربية كما تدعون لما فرحتم يكل مرة تقوم شبه دولة بفتح قنصلية

    0
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  • abderzzkelaouad
    الخميس 11 مارس 2021 - 17:25

    كيظهر لي بلي كنتو ظالمين بو قادوم هو يجول ويصول العالم من اجل الاعتراف وفتح الفنصليات بالصحراء المغربية وانتم تتهمون الرجل بالعداء لنا ارى كلما تحرك الا والخير ياتي فهنيءا لنا بامثاله دعو الرجل يكمل مشواره. هيا يا بوقادوم على بركة الله. صل وجل فالاموال متوفرة والعسكر في الدمة.

    0
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