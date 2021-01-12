سوق الجملة يمنح جماعة تطوان 37 مليون درهم

أوردت جماعة تطوان في مذكرة إخبارية أن مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه سجلت ارتفاعا خلال سنة 2020، بلغت نسبته 5,73 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وأفادت المذكرة بأن مداخيل السوق خلال السنة الماضية سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث فاقت 37,15 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 2,01 مليون درهم مقارنة مع المداخيل المسجلة بهذا المرفق الجماعي سنة 2019، التي بلغت 35,14 مليون درهم.

وأكدت الجماعة الحضرية لتطوان أن مداخيل سوق الجملة سجلت تحسنا ملموسا على الرغم من التوقعات بتراجع مداخيل الجماعات الترابية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت ارتفاعا مهما خلال أشهر الحجر الصحي، خاصة شهر ماي الذي حقق عائدات قدرها 3,78 مليون درهم، يليه شهر يوليوز (3,3 مليون درهم) ثم شهر أكتوبر (3,27 مليون درهم).

وعزا المصدر نفسه هذا الأداء إلى “استراتيجية الجماعة التي وضعتها بتنسيق مع كافة المتدخلين للنهوض بهذا المرفق الهام والرفع من مردوديته، والتي عملت على تنزيلها إدارة سوق الجملة وشركاء الجماعة في تدبير خدمات هذا المرفق، من وكلاء ومجلبين وتجار وموظفي المربعات وكذا مستخدمي نقل البضائع، وغيرهم من المتدخلين”.