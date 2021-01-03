"سوق المؤخرات" و"مارْكات الثلاجات"

“جوطية المؤخرات” .. “سلعة المؤخرات” .. “عروض الثلاجات” .. ليست هناك أوصاف أكثر دقة من هذه لنعت ما تعرضه فئة من المغربيات، عازبات، متزوجات، مطلقات وأرامل، لمؤخراتهن أمام العلن ليشاهدها “اللي يسوا وما يسواش” على منصة “يوتيوب” الشهيرة.
المثير في “المسار الكرونولوجي” لفيديوهات “روتيني اليومي” أن زخمها القوي طفى على سطح الإنترنت (عادة الغسيل الوسخ هو ما ينشر في السطح)، أسابيع قليلة قبل تسجيل أول حالة لفيروس كورونا في البلاد.
وبعد ذلك، خمدت المؤخرات وتراجعت عن الظهور بشكل لافت، طيلة مرحلة الحَجر الصحي، لتعود إلى “الرج والهز” بعد أن انتهى الحجر وخرج الناس من بيوتهم.
حصل هذا كأن الرجال لما استقروا في بيوتهم، مرغمين لا أبطالا بسبب الجائحة، انطفأت جذوة المؤخرات النسائية، ولم تعد تحرك “ساكنا”، وعندما عادوا إلى الخروج لأشغالهم رجعت “الكهرباء” إلى تلك “الثلاجات”.
طوفان حقيقي يداهم “الطوندونس” المغربي خلال هذه الفترة، حيث شمرت كل من “هبت ودبت” على مؤخرتها (وليس ساعدها)، تحركها يمنة ويسرة، وتحرص على أن يكون اللباس شفافا لاصقا لتكتمل فصول “العرض الإباحي المحتشم”.
قد يقول قائل: “إنها حرية شخصية”. لكن هل من الحرية الشخصية عرض محتوى بليد ومبتذل، بدعوى نشر الغسيل أو كنس المنزل أو غسل الأواني، لكسب دريهمات من “عرق المؤخرة” (لا الجبين)؟
الشيء المثير الثاني في “فيديوهات الثلاجات” كون المعلقين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الأول معلقون لا يخفون استمتاعهم بتلك “المفاتن”، وآخرون “يتسولون” باقي المعلقين للاشتراك في قنواتهم من أجل الاستماع إلى القرآن (كذا)، بينما يوجد معلقون يسبون ويشتمون “مولات الثلاجة”، وكأن أحدا آخر نقر ـ بدلا منهم ـ على حواسيبهم للبحث عن كلمة “روتيني اليومي”.
قمة النفاق و”الزواق” كما يقول المغاربة. ويتساوى في ذلك صاحبة “العرض الإيروتيكي الرخيص”، مع المتفرج الذي يشتم وهو “يفرك يديه” (حتى لا أقول شيئا آخر احتراما للقراء الكرام) فرحا بما ناله من “همزة مجانية لذيذة”.
ويحز في النفس حقا أن مثل هذه النماذج تلقى كل هذه “الحظوة” والمتابعة، عوض أن تجدها مغربيات بلغن مستويات محترمة من النجاح، لا يمكن إلا رفع القبعة لهن.
مثلا من سمع منكم بإسمهان الوافي التي عينت خلال سنة 2020 لأول مرة في تاريخ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في منصب كبير العلماء في هذه المنظمة الدولية، أو يسرى بميان التي توجت مؤخرا بجائزة “المهندسة المغاربية لسنة 2020″… وغيرهما من النماذج السامقة كثيرات.
لأنهن يعلمن ان الذكور يموتون على المؤخرات وما بنسب المشاهدات العالية التي يحصلن عليها خصوصا من طرف الذكور لخير دليل
للاشارة أهم أسباب الضعف والعجر الجنسي هو عدم غض البصر والخيالات الجنسية.
فأبشر الذبن يضيعون اوقاتهم بالليل والنهار في مشاهدة مؤخرات فاسقات هذا الزمان، بانهم سيعانون ضعفا في قوتهم الجنسية.
ومع الاستمرارية والادمان ستفقدون الانتصاب ولذة الجماع مع زوجاتكم. وستصبحون في وضع لا تحسدون عليه.
والسعيد من اتعظ بغيره
لماذا لا تتدخل الجهات الوصية على وزارة الاعلام والاتصال في بلد مسلم وعربي… أضن ان الدولة تشجع مثل هذه المحتويات بشكل علني ومباشر والدليل انها لا تبدي اي رد فعل تجاه هذه المماريات الخادشة للحياء لكل المغاربة خاصة الاطفال
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، كورونا ماجاتش من فراغ راه جات على ود هادو.
نتيجة أعلام بسيط إن لم أقل تافه. .لالة العروسة. .كاميرا خفية. .سيتكومات رمضانية بليدة ممولة من المال العام. .
نتيجة غياب سياسة واضحة لمحاربة الفقر و الأمية.
نتيجة طغيان ثقافة الغاية تبرر الوسيلة ..المهم هو المال فلان أو فلانة وصل! ! بمعنى أنه يملك مالا .
نتيجة صعود بعض الأميين و أصحاب الحانات إلى مراكز القرار
مع الأسف يشوهن صورة البلاد والذي لا نفهمه أن الوجوه معروفة والأجهزة المعنية لا تحرك ساكنا في حين أن تعليقا بسيطا على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف أحدنا ولو عن غير قصد قد يعرضه لمتابعات والسجن من طرف تلك الأجهزة
انا سمعت بها والحمد لله لست متتبعة لهاته التفاهة وقلت الترابي وانعدام ماء الوجه وعندما اصادف فيديو في أي موقع كن مواقع نشر هاته التفاهة أقول حسبي الله ونعم الوكيل على ما وصلت إليه بعض بنات بلدي من تحلل وتفسخ عوضا ان يعرضوا محتوى مفيد يعرضون لحمهم الرخيص لجني دراهم حرام
الذكور هم من أعطوا هذا الزخم لمثل هذه الفيديوهات كي تنتشر كالنار في الهشيم لأن كلما تصفحت المشاهدين أجد اسماء الذكور اكثر من أسماء الانات فكما تعلمون في قواعد اليوتيوب فكلما بحثت عن شيء فيه وشاهدته كلما زاد انتشاره و لو لم يتفرج عليها المغاربة فعلا لما انتشرت بل ستتوقف لأن يوتيوب ينهي المحتويات التي لا تشاهد بكثرة فاللوم كذلك يقع على المشاهد اللذي يبحت عنهن لي يشاهدن وليس هن فقط االملامات ولو لم يكن هناك بحث في محرك البحث عنهن لما انتشرت هكذا
المراة نصف المجتمع كما يقال وإذا لم تكون المراة ولم يتم تعليمها لن تقوم قائمة لاي بلد نسائه أميات وجاهلات مدامت السمة الطاغية عند النساء هي الجهل والامية والاعتقاد بالخرافات والخزعبلات سنرى في السنوات القادمة أكثر من المؤخرات ، بطبيعة الحال لانغفل تورط الرجل في هذا فهو من يتجول في هذه الجوطيات ليل نهار
من فضلكم الإخوة الموضوع حساس ربما فيه قليل من الضحك ولكن باطنه مبكي فالتبرج و التباهي بالمأخرة أصبحت ماركة مغربية بأمتياز. علينا محاسبة أنفسنا. الجنة كتب عليها الديوت لا يدخل الجنة
أي مغربية حرة واي مغربي حر لن يقبل بسمعة المغرب
وشرف نساءه تكون بهذا المستوى من النذالة والديوثية …
هذه ليست حرية شخصية هذه تعني سمعة البلد كله
بااختصار شديد يجب على الجهات المعنية معاقبة كل مغربية تعرض لحمها في سوق ( التبهديل والشوهة ) .
فكما يعاقب كل من يفطر في رمضان في العلن .
وتعاقب السكر العلني .
يجب معاقبة ( صحابات روتيني اليومي ) وخصوصا اللواتي يبرزن مفاتنهن عنوة بهدف ( الطوندوز ) والربح المادي .
تحية للمغرببات الشريفات العفيفات .
وشكرا جريدة هيسبرييس .
شوها ذليتو ماشي بينا براسكوم لا حول ولا قوة الا بالله يهدي ما خلق
إلى soulayman وهل الذكور اللذين يتفرجون في هذه الفيديوهات ليسوا كذلك بفاسقين أو هم فضلاء حتى لو تفرجوا على المواقع الإباحية نفسها.ما هذا التعنث.رغم أن المقال قال أن هناك نسب عالية من طرف الذكور عليهن شتمتهن ولم تدكر الذكر.هذا هو العدل عندك وإلا فلا.الطرفين فاسقين ولكن شتمت طرف واحد وسميته بالفاسقوتغاضيت على الطرف الآخر اللذي يتفرج فيها ويفرك يديه كما قال صاحب المقال ربما الجنون من يتفرجون عليها وليس المغاربة لذا قمت بهذه المعادلة.الانثنين فاسدين ويجب أن نلومهما الاثنين وهذه هي المعادلة الحقيقية لا ان نسب طرف ونسكت عن الطرف الآخر كأنه لم يفعل شيئا ولكن كما العادة وكما نعرف جميعا معظم المعلقين سيصوبون سهامهم نحوها هي دون أن يدكروه هو ولو حتى من بعيد
وصلنا إلى أدنى مستوايات التمييع والتبخيس والاجتماعى!
أليس من واجب السلطة المكلفة بحماية الأخلاق أن تتصدى لهده الرديلة المسمات “بالروتيني اليومي” و التى لا تقل خطرا عن انتشار المومسات فى الشوارع والساحات العمومية؟؟؟؟!!!!
نعم للحريات الشخصية، لكن ليس على حساب الأخلاق العامة للمجتمع ، التى تضمن تامسكه وتوازنه وصيرورته.
فقد قال الشاعر : إنما الأمم الأخلاق ما بقيت اخلاقهم، وإن دهبت أخلاقهم ذهبوا !!!!!!!!!
نسخة بالعربية للفيلم الإيطالي «غرباء تماماً» من نجومه منى زكي ونادين لبكي والإنجاز نهاية العام
رأينا أفلاماً مصرية ولبنانية وسعودية مؤخراً ولكن لم نرَ فيلماً عربياً حديثاً.
زهرة مرعي
هؤلاء نسوة تسترزقن من فيديوهاتهن على اليوتيوب لانعدام الدخل لديهن ويجدن الوسيلة الوحيدة هي إبراز مؤخرتهن وأتدائهن وبعض من الأفخاض ندعوا الله لهم الهداية الله وأن ييسر لهم أمورهم ليستعففن .
لن أنسى ابدا حكاية سردها إلي احد أصدقائي عندما كنت في سن المراهقة و هي باقية في ذهني و دائما أتذكرها بل اوبخ بها بعض الأصدقاء و ساسردها عليكم كما سمعتها بالعامية (( واحد النهار شي ولاد الحومة كانو واقفين فراس الدرب و هي ادوز عليهم واحد البنت لابسا دجين مزير كيبين المؤخرة ديالها و هو اينقز واحد منهم ضاسر و قال ليها و مؤخيييرة عندك و هي توقف و جاوباتو بكل جراة و قالتو سي نورمال وجه ل……..و عقل ل……كيشوف غير لبلاصت ل……….)) و هذه هي الحقيقة التي لخصتها هاته الفتاة التي أحييها على جرأتها و وصفها لذوي العقول الفارغة.
هؤلاء النساء لي تعمل هذا شي ما يسواوش يبيعو ضهرهم بمشاهدات في اليوتوب هذاه قضية فساد عام للأخلاق و شوهة للنساء المغربيات العفيفات لازمهم المنع و الحبس شوهو البلاد