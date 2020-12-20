"سوني" تتراجع عن إصدار لعبة "سايبر بانك 2077"

سحبت شركة “سوني” لعبة “سايبر بانك 2077″، التي تعد واحدة من أكثر ألعاب تقمص الأدوار انتظارا هذا العام، من متجر “بلاي ستيشن”.

وقد عرضت الشركة على المستخدمين إعادة أموالهم التي دفعوها، موردة أنها قررت تعليق التوزيع الرقمي لسايبر بانك 2077 مؤقتا على المتجر، مشددة على أن العمل يتواصل بشكل جاد لإعادة اللعبة بأسرع وقت ممكن.

وتعرضت لعبة “سايبر بانك 2077” التي طورتها شركة “سي دي بروجيكت ريد” لانتقادات لاذعة منذ إصدارها في العاشر من الشهر الجاري، حيث أبلغ مستخدمون عن أخطاء وأعطال وتوقف أثناء اللعب، وفق ما أوردته منابر إعلامية.