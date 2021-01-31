سويدية تفوز بمشاهدة أفلام مهرجان سينمائي على جزيرة 

سويدية تفوز بمشاهدة أفلام مهرجان سينمائي على جزيرة 
صورة: غوغل
الأحد 31 يناير 2021 - 17:50

فازت الممرضة السويدية ليزا إينروت بمشاهدة عروض الأفلام الخاصة بمهرجان غوتنبرغ السينمائي، لمدة أسبوع، على جزيرة هامنسكار قبالة الساحل الغربي للسويد.

وتقدم أكثر من 12000 مرشح من 45 دولة لمشاهدة أفلام المهرجان في عزلة على جزيرة تبعد 400 كيلومتر عن ستوكهولم.

وكانت الجائزة هي أسبوع لمشاهدة العديد من العروض الأولى للمهرجان كما يحلو للرابح في فندق يتضمن شاشات عريضة بالجزيرة، التي لا يمكن الوصول إليها إلا بقارب أو طائرة الهيلوكوبتر حسب الطقس؛ شريطة أن يكون في عزلة تامة دون الحصول على الأجهزة الإلكترونية كجهاز الكمبيوتر.

وصرح المدير الإبداعي للمهرجان، جوناس هولمبرغ، لوكالة فرانس برس، بأن السبب الرئيس لاختيار الممرضة يتجلى في كونها واحدة من أولئك الذين وقفوا في الصفوف الأمامية خلال الجائحة.

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