"سيات" تطلق موديلا خاصا من Mii electric

أطلقت شركة سيات الموديل الخاص Edition Power Charge من أيقونتها Mii electric الكهربائية، والذي يتمتع بباقة من التجهيزات الموسعة.

وأوضحت الشركة الإسبانية أن النسخة الخاصة الجديدة من السيارة الصغيرة تعتمد على باقة تجهيزات „Easy Flex“ الكاملة المتضمنة مقاعد قابلة لضبط الارتفاع في الأمام، وأرضية قابلة لأوضاع الضبط في حيز الأمتعة، والنوافذ الكهربائية، والمقود المكسو بالجلد.

وتضم باقة تجهيزات السيارة خيار التدفئة للمقاعد الأمامية، وكشافات الضوء النهاري بتقنية الليد، ومكيف الهواء الأوتوماتيكي، كما تقف السيارة على جنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 16 بوصة.

وينبض بداخل السيارة محرك كهربائي بقوة 83 حصان، وتتولى تغذيته بالتيار اللازم لعمله بطارية ليثيوم أيون سعة 3ر32 كيلووات ساعة تصل إلى مدى السير 251 كلم، بينما يستغرق شحن 80% من سعتها ساعة واحدة بقدرة 40 كيلووات.

ويتوفر الموديل الخاص Edition Power Charge بالألوان: الأبيض والأسود الحالك والأحمر Tornado والأزرق Costa والفضي Tungsten.