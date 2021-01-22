سياح بدون كمامة يعاقبون بتمارين الضغط 

عاقبت الشرطة في جزيرة بالي الإندونيسية الأجانب الذين تجولوا دون كمامة وأجبرتهم على ممارسة تمارين الضغط.

وحسب ما نشر بموقع فيستاباز فقد فرضت سلطات بالي، منذ العام الماضي، ارتداء الكمامات في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن تظهر تسجيلات انتشرت هذا الأسبوع سياحا بملابس صيفية يؤدون تمارين ضغط أمام رجال الشرطة.

وقال الشرطي المسؤول عن حفظ الأمن غوستي أجونج كيتوت سوريانيجارا إنه مع ذلك تم اعتقال العشرات من الأجانب منذ بداية العام بسبب عدم احترامهم هذا الإجراء الإجباري.

ويضيف الشرطي عينه أنه تم تغريم أكثر من 70 شخصا مبلغ 7 دولارات، لكن 30 آخرين أجبروا على ممارسة تمارين الضغط، لأنهم لم يتوفروا على المال عندما قبض عليهم.

وتم إجبار الذين لم يرتدوا الكمامة على أداء 50 تمرين ضغط، بينما عوقب من استخدموها بشكل غير صحيح بـ 15 تمرينا، وفق المسؤول ذاته، الذي أشار إلى أن نسبة الالتزام بارتداء الكمامات منخفضة للغاية بين السياح الأجانب.