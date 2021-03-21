سيارة أجرة تنهي حياة شاب في مدينة مراكش

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، السبت، في حادثة سير وقعت بالمجال الترابي لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.

وقالت مصادر هسبريس إن الضحية كان قيد حياته على متن دراجة نارية بالطريق التي تربط بين سيدي يوسف بن علي وباب الخميس، قبل أن تدهسه سيارة أجرة ويلقى مصرعه في الحين.

وبتعليمات النيابة العامة، تم نقل جثة الشاب الضحية إلى مستودع الأموات بأبواب مراكش بمقاطعة المنارة.

وفتحت عناصر فرقة حوادث السير بالمنطقة الأمنية لسيدي يوسف بن علي بحثا أوليا في أسباب هذه الحادثة المميتة، وأوقفت سائق سيارة الأجرة.