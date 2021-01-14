سيارة للنقل المدرسي تنهي حياة شاب وسط كلميم

لقي ثلاثيني، الأربعاء، مصرعه في حادثة سير مروعة، بعدما دهسته سيارة للنقل المدرسي على مستوى شارع محمد السادس وسط مدينة كلميم.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الهالك، الذي يشتغل قيد حياته تاجرا بالشارع المذكور، أصيب برضوض خطيرة على مستوى الرأس عجلت بوفاته على الفور في موضع الحادث.

وانتقلت عناصر الشرطة إلى مكان الواقعة وفتحت تحقيقا في الموضوع، موازاة مع إشرافها على توجيه الجثة إلى مستودع الأموات، في انتظار تسليمها لذويه بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعمول بها.