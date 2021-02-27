سيارة مسروقة بتاونات تقود إلى مستودع للمخدرات

أحالت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة تاونات على النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس، السبت، شخصا يبلغ من العمر حوالي 28 سنة، ينحدر من جماعة بوهودة بإقليم تاونات؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، كانت عناصر الدرك الملكي للمركز القضائي بتاونات قد أوقفت الشاب المعني، الخميس، على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات معدنية أجنبية مزورة قبل أن تبين الأبحاث المنجزة حول هذه القضية أن مالكها الحقيقي أبلغ، في وقت سابق، المصالح الأمنية عن تعرضها للسرقة.

المصادر ذاتها أفادت بأن التحريات المتواصلة أفضت إلى تحديد هوية أحد شركاء المشتبه فيه والذي يقيم بمنطقة تبرانت بإقليم الحسيمة، حيث أفضت عملية الانتقال إلى منزل هذا الشريك وتفتيشه إلى ضبط مستودع مخصص لمعالجة القنب الهندي.

ومكنت هذه العملية، تضيف مصادر الجريدة، من حجز 600 كيلوغرام من “الكيف” المعالج و500 كيلوغرام من مخدر “الشيرا” داخل المستودع المذكور، فضلا عن أدوات عديدة مخصصة لمعالجة “الكيف” وتلفيف مخدر “الشيرا”، مشيرة إلى أن المشتبه فيه تمكن من الفرار مستغلا التضاريس الوعرة للمنطقة.

وأوضحت المصادر عينها أنه جرى تحرير مذكرة بحث في حق الشريك المعني؛ فيما تتواصل التحريات للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هاتين القضيتين، وشركاء الشخصين المعنيين فيهما.