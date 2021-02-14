سياسيون يدينون التطاول على الملك ويتهمون الجزائر باستهداف المغرب

ما زالت تفاعلات تطاول قناة “الشروق” الجزائرية على شخص الملك محمد السادس، بمشاركة سليمان سعداوي، النائب عن حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في الجزائر، تثير ردود فعل غاضبة في المغرب، حيث أعلن قادة الأحزاب السياسية المغربية رفضهم المس برئيس الدولة.
ويواصل وسم “الملك خط أحمر” حصد الإقبال على نشره في المغرب، في إشارة إلى وقوف المغاربة إلى جانب الملك محمد السادس والتشبث به في ظل الهجمة الإعلامية الهوجاء التي يقودها الإعلام العسكري الجزائري ضد مصالح المملكة، والتي اشتدت حدتها منذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يرى “أن يصل الحد إلى المس برموزنا الوطنية، وعلى رأسها ملكنا المفدى، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فهذا ما نستنكره بشدة ولن نقبله بالمرة، لأننا وككل المغاربة متشبثون بشعارنا الخالد الله-الوطن-الملك”، وفق تعبيره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أخنوش: “لم يكن متوقعا أن يستسيغ النظام الجزائري حجم الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك نصره الله بخصوص وحدتنا الترابية، ولا حتى حجم الإنجازات التي يراكمها المغرب على جميع المستويات”، ولكن “كان من المتوقع أن يشن إعلامه حرب إشاعات مغرضة على بلادنا”.
وعبر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن أسفه “لما صدر عن القناة الجزائرية المحسوبة على جهات رسمية، تمول من طرف أموال الشعب الجزائري”، رافضا “المس بمؤسسات تاريخية عريقة صعبة المنال، لما تشكله من عقدة سياسية ومؤسساتية لبعض المسؤولين بالجزائر”.
وكتب وهبي على صفحته الرسمية بفيسبوك: “إن هذه التصرفات المرفوضة والمدانة لا تخل بالاحترام الواجب لرئيس دولة جارة فحسب، بل تنتهك أبسط القوانين والسلوك المتعارف عليها”، واصفا التصرف بـ”الصبياني والطائش غير المسؤول وغير المحسوب دخيل على ثقافتنا المشتركة، لا يسعنا أمامه إلا التنديد به”.
ونبه الأمين العام لـ”البام” إلى خطورة المرحلة والوضع العام في الجزائر، “الذي أمسى خطيرا جدًا، يمكن تفهمه ولكن لن يتم استغلال المشاكل الداخلية التي تعيشها الجارة”، مستنكرا “السماح بالمساس بثوابت المملكة المغربية التي كانت دائما حريصة على حسن الجوار والتاريخ المشترك، والتي على الطرف الآخر الرقي في علاقات الجوار والتاريخ والروابط المشتركة”.
من جهته، تساءل نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن خلفية “كل هذا العداء الذي تكنه الجارة الجزائر للمغرب”، قائلا: “هل استنفدت الصحافة الموجهة بالجزائر كل مآسي الشعب الجزائري الشقيق وهو يتطلع في ربيعه الديمقراطي إلى الحرية والعيش الكريم والتقسيم العادل لثروات البلاد أم أنها تحاول كعادتها للأسف تصدير الأزمة واختلاق عدو وهمي لتضليل وإلهاء المواطن الجزائري عن همومه الحقيقية ومطالبه المشروعة؟”.
كما أضاف بركة: “عيب أن تصل الرعونة الإعلامية والسياسية إلى رموز بلد جار تتقاسم وإياه الجزائر الماضي والحاضر والمستقبل”، مضيفا أن “جلالة الملك حفظه الله ما فتئ يمد يده إلى الإخوة في الجزائر، ودأبه في ذلك قول الله تعالى: (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)”.
أما الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، فشدد على أنه “عندما تلجأ أبواق إعلامية مُسخرة من قِبل أوساط جزائرية يائسة من جراء الهزائم المتتالية التي حصدتها إلى أساليب بئيسة وسخيفة تستهدف رمز الأمة المغربية، فذاك تعبير دنيء عن الافتقاد إلى الصواب والمروءة”.
الجزائر العسكرية الإرهابية هي المحرك الداعم لتفكيك الاتحاد المغاربي وللدول العربية قاطبة..
نطالب النخب السياسية والقواة الحية ان تصدرة بيانا تدين فيه هاذ التصرف البائس وتعبر عن التحامه حول جلالة الملك ووحدة الصف المغربي ضد هولاء البؤساء
وًالشعب المغربي كافة ملتف وراء محمد السادس
الله الوطن الملك
و عاش الملك والمغاربة قاطبة
و شكرا للجميع
المشكلة ماشي فالعدو الجزائري ولا غيرها المشكلة في المغرب اللي مبغاش يخدم ويولي اقوى قوة عظمى في افريقيا وعندنا جميع مقومات ذالك
يجب على الدولة المغربية استدعاء السفير الجزائري فورا على ما وقع في قناة الشرور وإلا ليس عندنا النيف كما يقولون جيران السوء
يقول المثل الشعبي المغربي،المش مني ما يوصل ل اللحم يقول خانز. الشعب الجزائري لما لم يصل لما وصل إليه المغرب بشعبه و ملكه بدأ بالتطاول على أسياده. كلنا جنود مجندة وراء ملكنا الهمام حفظه الله من كل سوء. و ملكنا و وطننا خط أحمر.
هذه أخلاقهم وهذه طبيعتهم الكراهية والحقد والحسد العديد من الفيدوات توضح ذلك ولن نلومهم بل نتمنى لهم الشفاء اما المغرب العريق فمحرك ركبه يدور نحو تحقيق المزيد بفضل الله أولا ثم قادته وعلى رأسهم محمد السادس وبفضل شعب منفتح محب للسلام
من المكر ركوب الموجة من لدن محترفي الريع الانتخابي وصيادي المناصب . لو كان الأمر يستحق لصدر بيان عن القصر الملكي أو وزارة الخارجية
لو كانو رجالا يتحلون بذرة من الامروءة لاستضافوا أصغر مسؤول عندنا ليسكتهم جميعا . القافلة تسير و الكلاب تنبح **
ارجعوا أموال التقاعد وابحثوا عن تمويل ذاتي لاحزابكم -التي تورثونها لبعضكم- بعيدا عن المال العام الذي عثتم فيه فسادا واختلاسا وباراكا من القوالب! اما الملك فهو لا يحتاجكم ولا ينتظر منكم شيئا لأنه عاجنكم وخابزكم .
بلادة و سفاهة الفديو …. لا علاقة له بالمهنية الصحفية…عنوانه الأحقاد و الغيرة و الحسد……القافلة تسير و الكلاب تنبح. حفظ الله صاحب الجلالة و ادام له النصر و التمكين….المغرب الى الازدهار و الرقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كشر العدو عن انيابه المرجو من اخواني واخواتي وكذالك جميع مؤسسات مملكتنا الحبيبة ان نتصدى لهم كما اطلب من إعلامنا ترك كل ماهو بديهي والالتفات إلى ماهو ضروري لقد دقت ساعة الحزم
مازلت أتساءل لمادا لم يقطع المغرب علاقته مع التكنة العسكرية الجزائرية . فهده التكنة لم تترك شيءا يضر بالمغرب و لم تفعله ،فقد قامت هده التكنة العسكرية بكل ما يستوجب القطع النهائي للعلاقات معها .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امابعد
الجزاير دولة مصدومة بالإنجازات التي حققها ويحققها المغرب والمغاربة حاليا ومستقبلا
كما انها تغار من المغرب وخاصة بملكنا العزيز المحبوب
تجرأت بفعلها الصبياني هذا الغير المقبول عندنا جميعا
نحن نحب ملكنا وملكنا يحبنا
حب من حب او كره من كره
notre roi MOHAMMED6 c,est ligne rouge la y a pas de notre frères algériens ,il faut arrêter les relations avec l,Algérie la 2ème irane ,3acha malikona
الجزاير يحكمها العسكر الدى قتل ربع مليون جزايرى فى العشرية السودة وافلاس الخزينة الجزايرية حتى أصبح الدينار الجزايرى يساوى عملة جزر الوقواق وحين ينضر ون إلى المغرب دولة غير نفطية واقتصاد فى تطور والعملة المغربية اقوة الف مرة من عملة الجزاير واعترف الأمريكى بمغربية الصحراء وفشل أطروحة الانفصال جعل كلب العسكر لا يعرفون ماد سيفعلون المغرب والملك لا يضره الصراصير وأبواق السافحين قتلت الشعب الجزايرى
الله الوطن الملك
قل لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم.. هذا كلام الله!!
نحن نرفض المساس بملكنا العزيز لانه خط احمر من اي طرف كان نوعه ونحن ندين خبث الجزاءر نحو المملكة المغربية
الجزائر يون يعتبرون صحافة الشروق ، صحافة بودورو !
لا قيمة لها ، و هي تبحث فقط عن الحدث ، حتى العرض كان بئيس جدا
لا تبالون باشياء لا قيمة لها، و من يعرف العقلية الجزائرية كلما تجاهلته كلما صفعته
اما الاهتمام بما فعل كانك تجازيه ووصل الى هدفه
و اعرض عن الجاهلين ….
نهتم باحوالنا و احوال شعبنا ، على المغرب ان يهتم بشعبه الطموح و يفتح له الابواب التنمية و الرزق
اما الجزائر مشكلتنا معها تقترب 50 سنة ، نصف قرن !
انه البلد الشرير و احسن صفعة لهذا البلد ان تتجاهله اولا
ثم طرد حكومة تندوف من الاتحاد الافريقي
ماذا تنتظرون ؟
قناة الشرور الجرائرية تصرف أزمات شعبها بطريق الإلهاء، حديثكم اليومي عن المغرب يدل على أن لكم عقدة تاريخية من هذا البلد الذي يسير في طريقه و لا يكترث للنباح الكثير، كان من الأحسن الاهتمام بشؤونكم بدل العيش اليومي في الحقد و البغض اتجاه المغرب
موضوع لا يستحق هده الهالة الاعلامية،،،،الوزراء والبرلمانين يدافعون فقط لكسب رزقهم،،،فيديو عادي جدا،،،برنامج تافه اصلا،،،ربما جاء ردا على أحد المغاربة اللي شد مزيان في الرءيسي الجزائري،،،،لو تجاهلتم هدا الفيديو لكان احسن ونسي البارحة قبل اليوم،،،،
الجزائر كانت دائما تابعة للمملكة المغربية تاريخيا، المشكلة في النظام العسكري الحاكم و أذنابه الإعلامية وليس في الشعب الجزائري المسالم. حلمي أن نسترد الجزائر للسيادة المغربية و نستغل ثرواتها لما فيه خير الشعب المغاربي الكبير.
الكلام والتنديد لا يكفي يجب أن نرد الصاع صاعين…يجب أن نسب ونشتم كل رموز هذه الدولة المحكومة من طرف لصوص الجنرالات الذين يسرقون الغاز والبترول لإرضاء أسيادهم والشعب الجزائري يتعذب فقرا وحاجة…..إنها الغيرة والعقدة المتجدرتين في نفوس عسكري الجزائر من المغرب الذي رغم بعض المنغصات انطلق في ثورة عارمة في كل المجالات الا اقتصادية والصناعية والعلمية
طبعا نحن مغاربة ونرفض التطاول على رمز البلاد ومهما يكن فملك المغرب يتكلم ويحرك أطرافه ويمشي على رجليه والمغرب لم يسخر من بوتفليقة الذي كان مبتلعا لسانه ومشلول والعالم كله يتسأل كيف له ان يسير بلدا وهو في وضع كهذا وكن نقول اللهم لا شماتة. ومن جهة أخرى مع التطور الذي عرفته الإنسانية أصبحت مسألة تقبيل الأيادي متجوزة بكل المعايير ولا يوجد ما يبررها على الإطلاق يجب القطع معها. وفرصة كورونا مناسبة لفعل هذا حتى لا يسخر منا العالم وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي و جريدتنا المفضل
اولا البارحة قرأت في جريدتنا الموقرة عن برلمانيون وكأنهم في دار غفلون مازالو يتكلمون عن المغرب العربي و عن الشراكة مع الشعوب
و في نفس الوقت كانو الضغات و الحاقدون و الحاسدون الجزائريون..يسبون رمز المملكة فهادو الحاسدين طغات شعبهم الفقير المغلوب. لا يعرفون بأنهم بعداءهم يزيدوننا قوة و شهامة.
اكبر رد و استنكار هو الكف عن اليد الممدودة مع العسكر الطغاة الخداعين. و العدة لهم و وضع لائحة سوداء من صحافيين بغال حمير و من طغات كانو سياسيين او عسكر للدخول للمغرب الجزائر دولة عدوة حاقدة قطع العلاقة مع جنرالات الجزائر
جلال الملك محمد السادس كانت له الهيبة و لاكن عندما اخدت العدالة والتنمية الحكم أصبح المغرب بلد التهريج و المسرحيات . عبد الالاه إبن كيران هرج بما فيه الكفاية أمام الجميع حتى صار مجلس النواب مسرحا و جاء من بعده العثماني دو شخصية متواضعة . المغرب كان بلدا دو سياسيين مثقفين و دو هيبة . أما الآن فصرنا كراكيز تلعب بنا الكلاب كما تشاء
من اليوم صاعدا اي كاريكاتير يستهزأ بالجزائر سيرد عليها الاعلام بالمثل
التجمع كان أول من عبر صراحة عن موقفه تجاه الاسلوب المقرف للجزائر
الجنرالات العجزة المتحجرة في الحكم تطبخ لعشرية جديدة وإما يخرجون منها كما الأولى منتصرين أو منهزمين بعد الاصطدام المحتمل مع الحراك بعد كورونا ولهدا يحاولون صرف الأنظار و تصريف سمومهم بخلق العداوة كما العادة مع المغرب ويتمنون ان تبقى للابد حتى ولو انهزموا في معركة الدولة المدنية وليس عسكرية يا عجزة .
وسبق لنفس القناة أي الشرور الجزائرية أن فعلت نفس الشيء في فيديو تافه يسخرون فيه من رئيس الجمهورية التونسية السابق منصف المرزوقي بأنه يحصل على أموال طائلة من المخزن لأن خرجاته الأخيرة اوجعت عصابة المرادية
السيد منار السليمي هو اللي كي عرف الجزائر و حكامها ديما كيقول ماكاين لا خاو خاوة لا شعب لا حكومة و كيقول دائما الجزائر ما عندهاش مقومات دولة تكونت بمرسوم فرنسي! لدا يجب قطع جميع العلاقات مع جار السوء إلى الأبد أو مريضنا ما عندو باس
الله يحفظ ملكنا الهمام وينصره على الحساذ وجيران السوء
انا لا اجيد رد اخيرا من هذا الرد الذي ساقوله واسال الله ان يفهمها الجميع
اما بالنسبه الى الاساءه الى رمز البلد و رئيس الدوله لكل صاحب نعمه محسود
وقد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السفهاء ومن صغار القوم ومن الغوغاء ومن الصغار ومن لا شان لهم
و لم ينقص ذلك من شانه هو حبيب الله صلى الله عليه وسلم
وهنا افتح قوسن واقول يعني لا يجدوا للسفهاء الا الاتجاه لهم ونسه من رفيف في بلدنا الحبيب
( هم السفهاء والصغار الاحلام مثلهم كمثل السفينه تسير او القافله تسير والكلاب تنبح
اول حاجة نحن كجالية مغربية بفرنسا نستنكر ما تقوم به عصابات الجزائر واعلامها ،،نقول لهم الصحراء مغربية حتى يرث الله الارض ومن عليها بالرغم من نباح الكلاب،وثاني حاجة نتمنى قطع ما تبقى من العلاقات مع هذا الكيان الجزائري العدو وانا أتكلم عن جنرلات الجزائر (عصابات الجزائر), على كل حال كل المغاربة في الداخل والخارج وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله ،
وإذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي با ني كامل.. بيت شعري
الجزائر تعيش في حالة يأس شديد مثل المقامر الذي خسر كل امواله في لعبة القمار.يعني اموال طائلة ملايير الدولارات من اموال الشعب صرفت على عصابات البوليزاريو من اجل تقسيم المغرب.وفي الاخير الكل يعرف النتيجة .الجزائر اخذت اكبر قالب في التاريخ لذا من الطبيعي ان تصدر منهم مثل هذه التصرفات وهذا يدل على ان الجزائر يقودها مجموعة من الهواة السياسين من عهد الهواري الى الان لاشئ تغير وهذا الامر في صالح المغرب
السلام
مهما وصل الاختلاف بين المغاربة، فهناك أشياء توحدنا منها ملك البلاد .
اعتقد ان لا يجب أن نعطي الموضوع اكثر من حجمه اعتبارا إلى الجهة المسئولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على إنتاج و نشر ذلك العمل الحقير.
القافلة تسير والكلاب تنبح.
أيها الشعب الجزائري: لن تشاهدوا أبدا على قناة عمومية مغربية مقدم برنامج ساخر بقناع بوتفليقة يحكمكم وهو شبه ميت وإخوته يسرقون ثرواتكم، ولا دمية شنقريحة تنفي تعذيب متظاهريكم المعتقلين الذين طالبوا بأبسط حقوقكم..
لن تجدونا أبدا نبذر عائدات الفسفاط على اللوبيات وفرق الكونكريس الأمريكية لتحريضها على تقسيم بلدكم، ولا نحمي فوق ترابنا فيصلا انفصاليا يتخذ من حدودنا ثكنات عسكرية لمحاربتكم..
لن نصل أبدا لانحطاط وبؤس سياستكم وإعلامكم، لأننا لا نُصرّف هزائمنا ومشاكلنا الداخلية بالحقد على بلد جار.. وخلق عدو خارجي وهمي لتمويه الشعب، إنما هزائمنا ومشاكلنا الداخلية نواجهها، يدا في يد مع هذا الرجل الذي يؤاخذنا ونؤاخذه، ويعتز بنا ونعتز به.
كلما نزلتم نحو حضيض الغل والحقد، زدنا نحن ترفعا ووطنية ووحدة. فشكرا لكم على إعطائنا فرصة التعبير عن محبتنا له في عيد الحب
شكرا لكم
عندما فشلوا في مواجهة المغرب اقتصاديا و سياسية يلجؤون الى الاستهزاء والسخرية.
هذه من علامات الفاشلين العاجزين ، نظام جزائري فاشل
عندما تضيع الهوية و يختلط الدم الفرنسي بالجزائري.
وتفقد أمة بالكامل كرامتها بل تفقد مبادئها.
لا يمكن إلا أن يكون هاد المستوى المنحط.
و في الأخير.
القافلة تمشي و الكلاب تنبح.
عاش سيدنا و ملكنا و تاج روسنا محمد السادس
عندما عجز بعض أعداء الإسلام من إضعاف همة المسلمين، رسموا رسول الله عليه الصلاة و السلام في شكل كاريكاتورات لبث حقدهم و سمهم من خلال ذلك.. نفس الشيء يلجأ اليه اليوم النظام العسكري الجزائري و عرابه في الإعلام لبث سمهم و حقدهم اتجاه المملكة الشريفة التي يمتد تاريخها إلى قرون.
المغرب بلاد الشرفاء ربي يمهل ولا يهمل ستدفعون الثمن قريبا ان شاء الله عاش المغرب من طنجة إلى لكويرة شعارنا الله الوطن الملك إنتهى الكلام
التجمع الوطني للأحرار حزب يعبر بصرامة و بصراحة عن موقفه تجاه القضايا الوطنية الحقيقية.
الجزائر الان مثلها مثل الطائرة التي تطحطم و خلال الطحطم تنقسم إلى أشلاء قبل أن ترطم بالأرض.
Il faut appeler notre ambassadeur et chasser l’ambassadeur de l’Algérie au lieu de mettre chaque foi une vergule il faut cette fois si mettre un point final aux relations avec l’Algérie
نحن جنود مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وسدد خطاه الى ما فيه خير لهذا البلد العزيز. عاش الملك واطال الله عمره .انت حامينا ونحن فداك. و عاشت الصحراء مغربية
منذ خروج الجزائر الى الوجود كدولة سنة 1962، لم تكن العلاقات بينها وبين المغرب أبدا على ما يرام. ولكن ،رغم سوء هذه العلاقات ،وفي عهد الرؤساء السابقين ،بمن فيهم بوتفليقة، لم تصل المشاحنات والعداء الى نقطة اللاعودة كما وصلت إليه منذ وصول هذا المعتوه ،وأستحيي هنا من ذكر اسمه، إلى سدة الحكم في هذا البلد الهجين. كانت المشاحنات والعداوات بين البلدين في مستوى مُتَحكٌَم فيه ،ولم تمس أبدا رمز الأمة المغربية. يبدو أن الأمور في الجزائر خرجت عن السيطرة ،وأن حتى النسبة المائوية الضعيفة من السلطة التي تركها العسكر للرؤساء السابقين لم يتركها للرئيس الدمية الحالي ،واستولى ،أي العسكر ، على جميع السلط . ما بدر من الجزائر في الآونة الأخيرة من عداء ضد المغرب فاق كل الأعراف الدولية والديبلوماسية المعروفة ،ولا يمكن أن يصدر عن دولة لها ،ولو قيد أنملة من المسؤولية. أقول للجزائر :إن الكبار في العالم اعترفوا بعبقرية وحكمة ورجاحة رأي ملك المغرب ، أما رأي الأقزام في الجزائر فلا يهمنا ولا قيمة له عندنا .
مايجب على الشعب المغربي فعله هو تقوية الجبهة الداخلية وراء ملكنا الدي يتصف بالحكمة والحنكة السياسية .وهو لاعداء المغرب بالمرصاد مهما قالوا ومهما فعلوا.مع ان التطبيع مع اسرائيل اخف مهما كان الامر من الضرر الجزائري للمغرب. العصابة الفاسدة بالجزائر تخاف المغرب .لان من لاهوية له يخاف من الدي له تاريخ وهوية. العصابة الجزائرية ضد التطبيع ضد المغرب العربي ضد فتح الحدود مع المغرب. ضد وحدته الترابية ……..الجزائر حفرت عميقة لنفسها ستقع فيها انشاء الله في القريب العاجل .الله الوطن والملك فلتمت العصابة الجزائرية بغيضها ومكرهاوحقدها على المغرب .
نفتخرو بملكنا وببلادنا بصحرائنا و هذا كله بفضل مجهودات جلالة الملك محمد السادس نصره الله
سيدهم، و سيد سيدهم، شريف إبن شريف ابا عن جد، أمير المؤمنين، ملك لبلد الشرفاء و الأولياء الصالحين، فهو كالبدر في سماء صافية تتخللها نجوم ساطعة هيهات هيهات لسحابة قدرة عابرة أن تنال منه، و كما يقال : العربة تمر بسلام و بنخوة و الكلاب تجري وراءها وراءها وراءها…..
[ ] و هي تنبح ثم تعود من حيث اتت، خاوية الوفاض، فهنيئا لنا و ألف تهنئة لجميع المغاربة من طنجة إلى لكويرة، و كما قال سيدنا الملك نصره الله و أيده، عندما ترى أن حسادنا ازدادوا حقدا و غيضا فأعلم أننا على الطريق الصحيح و على أن سياستنا قد نجحت و سوف تزداد نجاحا يوما بعد يوم إن شاء الله.
إذا كان صعبا عليكم أن تبتلعوا الواقع الذي أفرزته انتصارات المغرب على جميع الأصعدة، تحت رعاية ملكنا العزيز، فتذكروا على الأقل، أن جده المغفور له محمد الخامس هو من ساعدكم على نيل الاستقلال من فرنفسا.
ولكن للأسف استعمركم العسكر.
بهذا السلوك تثبت الساسة الجزائريون انهم في ازمة حقيقية و حادة!!
لقد فقدوا أهم شيء، الا و هو الثبات على المبادىء و الاحتفاظ باللباقة و الرصانة مهما اشتدت الظروف على المرء.فان تنحط لهذا المستوى معناه انك تعاني ازمة ضمير و الحيلة معا!!!
سيرتد عليكم سلوككم هذا في علاقاتكم الدولية، الدول التي تحترم نفسها لن ترضى بمسايرتكم في هذا الاتجاه.اما عن المغرب، فعراقته اكسبته منهجية صارمة في التعامل مع الصديق و العدو، يعرف ماعليه و ما له و لا يتنازل عن شخصيته المتزنة و يلطخها بنرفزة يندم عليها أو تسرع لن ينفعه!!!
أهم شيء سيفعله المغرب هو عدم الاكتراث للسفلة و حرمانهم من كل الأسباب للاجهاش على الحراك الجزائري، هم يبحثون عن شماعة يسكتون بها الحراك و بالتالي عدم الرد عليهم سيزيدهم تازما، فاتركوهم وحدهم في مستنقعهم، سيصابون بالجنون إن نحن تجاهلناهم و حرمانهم من الهاء الشعب الجزائري الشقيق بمشكل إسمه المغرب.
لا تمنحوهم هذه الفرصة اتركوهم يواجهون أوضاعهم الداخلية وحدهم، فهم يبحثون عن شماعة يسكتون بها الحراك!!!!
لقد قال عبد الكريم الخطابي:فكر بهدوء، و اضرب بقوة!!!!
ادا كانو السياسين الرد فعليهم ان يطبقوا تعليمات الملك وهي العمل وحب المغرب والمواطنة ومحاربة الفساد والمفسدين وتطبيق القانون ووضع كل شخص في مكان المناسب ومحاربة الرشوة اما القنوات الفاسدة الخبيتة النضامية الجزائرية لاتمثل الشعب الجزائري انما نضام فاسد شيوعي ينهب اموال الشعب ويريد استحمار الشعوب والهروب من الفشل الدي فشلوا في كل شيئ سياسيا اخلاقيا تربويا اقتصاديا دوليا اجتماعيا ويخاف من عودة الحراك ويريد الهاء الشعب لكن الشعب لم يبقى غبيا يعرفه احق المعرفة لكن نحن لابد من كسب الرهان ونضع الاشخاص المناسبين والعدالة والقوانين والمواطنة والعمل وتطبيق القانون ومحاربة الفساد والرشوة واصلاح الادارة وطرد كل كسول منها حتى نبني مغرب قوي وجديد كما ينادي به الملك اما الاعداء فقد انهزموا اخلاقيا عندما يغتصبون شباب الحراك في السجون لابد من حكم مدني في الجزاير لينعم المغرب الكبير بالامان والازدهار
نرجو من ملك البلاد حفظه الله ان يعطي تعليماته السامية لجميع المواطنين المغاربة للفقوف امام سفارة الجزاءر بالمغرب لنعبر لها عن استنكار كل المغاربة وسخطهم على ما فعله التلفزيون الرسمي الشنقريحي التبوني ا زاء رمز الأمة المغربية!!!! كل المغاربة في صف واحد مستنكرين ما اقدمت عليه قناة لا يشاهدها الا اصحابها ….. قناة الدل والعار !!! هذا حسد وغيظ من المغرب وتلاحمه مع ملكه!!!! الشعب المغربي قادر على الاتجاه في مسيرة اخرى لغزو القناة بلا سلاح حفاظا على سمعة ملكنا الذي هو بالمناسبة خطوط وليس خط واحد احمر!!!! لذا ننبهكم من استهتاراتكم واستفزازاتكم الغبية التي لا تمت الى الإنسانية بصلة!!!!! لاخاوة ولا هم يحزنون !!! لقد وصل السيل الزبى؟!!!!