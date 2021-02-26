"سياش" تواصل تنويع مصادر إعادة التمويل

قال المسؤولون بمجموعة القرض العقاري والسياحي المصرفية (سياش) إن البنك قدم قروضا بقيمة 140 مليار سنتيم لفائدة المقاولات، وذلك في إطار “ضمان انطلاق” الذي تم تفعيله العام الماضي.

وقال لطفي السقاط، الرئيس المدير العام لمصرف “سياش”، إن المجموعة البنكية قامت بمعالجة طلبات قروض “أوكسجين” بقيمة بلغت 70 مليار سنتيم، وبلغت نسبة منح القروض في إطار هذه الضمانة ما يناهز 52 في المائة.

وأوضح السقاط، في معرض تعليقه على النتائج المالية لـ”سياش”، أن المجموعة البنكية واصلت تنويع مصادر إعادة التمويل الخاصة بها، حيث قامت بإصدار 4.5 مليارات درهم من شهادات الإيداع، بينما حصلت على خط إعادة تمويل بقيمة 40 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وكشف مسؤولو “سياش بنك” عن تسجيل زيادة في نسبة نمو الودائع البنكية للزبائن بنسبة 21 في المائة، عقب استقرارها في مستوى 54 مليار درهم خلال السنة الماضية، بينما سجلت القروض التي منحت للزبائن في سنة 2020 زيادة بنسبة 19 في المائة، حيث بلغت 63 مليار درهم مقابل 53 مليار درهم في سنة 2019.

وارتفع الناتج البنكي الصافي بنسبة 10 في المائة، بينما تراجعت حصة المجموعة من النتيجة الصافية بنسبة 81 في المائة، عقب استقرارها في مستوى 81 مليون درهم.

وبلغت الحصيلة الإجمالية الموطدة لبنك “سياش” ما يقارب 89 مليار درهم، مسجلة زيادة لافتة بلغت نسبتها 19.2 في المائة مقارنة مع سنة 2019.