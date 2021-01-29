سياقات إستراتيجية وأمنية معقدة ترسّخ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء‬

ضغوطات كثيرة تتعرض لها الإدارة الأمريكية الجديدة في ما يخص اعتراف “واشنطن” بمغربية الصحراء، إذ تسعى أطراف معادية إلى تقويض هذا الاعتراف “التاريخي” من خلال إشهار معادلة تحديد “الأولويات”، بينما يؤكد محللون أن “الأمر لا يتعلق بقرار تكتيكي للإدارة الأمريكية، بل هو قرار إستراتيجي ذو أبعاد دولية مرتبطة بتحديات الأمن القومي”.
الشرقاوي الروداني، الخبير في الشأن الإستراتيجي والأمني، أكد أن “النظام الدولي يعرف مجموعة من الأحداث المتسارعة والمتلاحقة التي من خلالها يمكن استشراف الإرهاصات المرتبطة بتحولات لا تساير في مجملها مصالح بعض الدول، ومن ثم تحاول بشتى الوسائل تدبير مناورات قذرة من شأنها خلق وهم يتماشى وعقيدتها السياسية، العسكرية والأمنية”.
واسترسل الجامعي المتخصص في الشأن العسكري والأمني بأن “منطقة شمال إفريقيا، كجميع المناطق، تعرف منذ مدة تحولات أصبحت تفرض نفسها على النظام الدولي الجديد؛ بيد أن جميع الملفات والصراعات الدولية ومحددات مناطق التوتر مترابطة، وهي عبارة عن نظام معادلات مركب ومعقد”.
واستطرد الباحث في تصريحه بأن “ما يقع في الصراع الأذربيجاني – الأرميني له تداعيات وارتباطات بما يقع في شرق المتوسط وجنوب الأطلسي، وتدافع غرب حوض البحر الأبيض المتوسط”.
“من خلال التطورات العسكرية والتنافس الشديد في خلق نقاط التأثير الإستراتيجي لدعم عمليات الانتشار عن بعد، أصبح العالم ومن خلاله القوى الدولية الفاعلة في معادلات جيو-استراتيجية كبرى، تهندس لمحاور جديدة من أجل ضبط إيقاعات الجغرافيا السياسية لمنطقتين تشكلان اليوم أهمية كبرى في معادلات النظام الدولي المقبل”، يوضّح الروداني.
ومن ثم، يقول المتحدث ذاته، فإن “منطقتي آسيا والقارة الإفريقية يمكن اعتبارهما ساحة فيها ستحسم المعركة الكبرى؛ مشروع NorthStream 2، مرورا بمعاهدة START التي تحدد التوازن في الصواريخ البالستية الحاملة لرؤوس النووية بين واشنطن وموسكو، وصولا إلى المشروع النووي الإيراني وتطوير طهران لصواريخ بالستية عابرة للقارات”.
واعتبر الباحث أن “النظام الدولي مقبل على فوضوية قد تحد من مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة إستراتيجية عالمية لها حلفاء وقواعد ومسؤوليات أمنية حول العالم؛ وبالتالي فإن مواقف واشنطن ستكون مدروسة من جميع الجوانب، مع المؤسسات الكبرى التي تشكل قطب الرحى، التي لها إلمام دقيق بالملفات والمعطيات”.
كما قال الروداني إنه “مباشرة بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، التي أظهرت حكمة الرؤية الاستشرافية للملك محمد السادس في جعل المملكة المغربية قوة دولية واعدة بكل تحمل الكلمة من معنى، أصبحت تطفو على السطح بعض الأعمال القذرة لخصوم المغرب”.
وفي هذا الصدد يشرح الخبير الدولي أنه “مباشرة بعد التولي الفعلي للرئيس الأمريكي الجديد جوزيف بايدن، خرجت بعض الأصوات غير البريئة، وحتى بعض الصحف الغربية التي تروج لتصريحات مسؤولين أمريكيين بارزين في الإدارة الجديدة”.
وأضاف الروداني أنه “على مستوى الخارجية يوجد أنتوني بلينكن، الذي يعتبر من أبرز الشخصيات الأمريكية التي خبرت ملفات السياسة الخارجية، وقد وصف اتفاقات أبراهام في واشنطن بأنها ‘تطور إيجابي للغاية’، لكنه يرى أنه من الضروري ‘الفحص الدقيق لالتزامات معينة’، تم التعهد بها لتشجيع الدول على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل”.
في هذا المستوى، يقول الروداني إنه من المتوقع أن تدعم الإدارة الأمريكية، وخصوصا وزارة الخارجية، التي تبني قراراتها برؤية ثابتة، عودة العلاقات العربية الإسرائيلية من أجل سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط.
وأبرز المحلل ذاته أن “وجود قوى محدثة للفوضى مع انتشار وكلائها الإقليميين قد يجعل هذا السلام يبنى فوق رمال متحركة، ومن ثم فإنه بدون إجراءات أخرى ملموسة قد نشهد انتكاسة سنة 1991 ومؤتمر مدريد، على الرغم من أن ملف إسرائيل وفلسطين سيكون مرتبة متدنية للغاية في قائمة أولويات الإدارة الحالية”.
كما أورد الروداني أن “هناك أصواتا من الإدارة الحالية تريد مزيدا من الوقت لدراسة مجموعة من الاتفاقيات المبرمة على هامش تطبيع بعض الدول الشرق الأوسطية مع إسرائيل، ومن جملتها بيع طائرات الشبح F 35، التي من المفترض أن يتم تعليق إنتاجها لدوافع تقنية، إذ رصدت مجموعة من البنتاغون حوالي 781 مشكلة تقنية بها، إلى جانب أن البرنامج مشترك مع مجموعة من الدول، من بينها تركيا، التي من خلال شرائها للمنصة S400 الروسية قد تعرض، حسب تقديرات خبراء البنتاغون، الطائرة الجديدة لأخطار”.
“كما أن من الأمور المنتظر مناقشتها ذخائر دقيقة التوجيه بتقنيات محددة من المفترض أن تصل إلى المملكة العربية السعودية؛ لكن من المتوقع ألا تكون القطيعة أو العدول عن القرار”، يزيد الروداني.
وشدد الخبير ذاته على أن “الإدارة الأمريكية من أجل تقييم الأهداف الإستراتيجية ستحاول إعادة دراسة الملفات العسكرية، شأن الحوثيين في اليمن، الذين من المفترض أن تتم إعادة النظر في إدراجهم في خانة الجماعات الإرهابية، لارتباط ذلك بحسابات أمنية واستخباراتية في المنطقة”.
وعلى مستوى ملف العلاقات المغربية الأمريكية واعتراف واشنطن بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، يقول الروداني: “هذا أمر محسوم، وهو تدبير إستراتيجي بأبعاد جيو-استراتيحية كبرى، وليس تدبيرا تكتيكيا من الإدارة الأمريكية الهدف منه التأثير على محددات ذات أبعاد داخلية في السياسة الأمريكية”.
ويزيد الروداني أن “بيان البيت الأبيض حول محادثات مستشار الأمن جاك سوليفان والمسؤول الأمني الإسرائيلي البارز مائير بنشبات، ودعم الإدارة الأمريكية الجديدة عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية، يظهر تملك الإدارة الأمريكية لمجموعة من التحديات”.
ويشرح الخبير أنه “على مستوى منطقة الشرق الأوسط أصبحت روسيا اليوم لاعبًا راسخًا، حيث أعادت إنشاء قواعد عسكرية دائمة لها في سوريا، على غرار قاعدة حميميم الجوية والقاعدة البحرية في طرطوس، كما تظهر توجهاتها في الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء بروز نقط ارتكاز محورية بين موسكو وتركيا”.
“هذه القواعد الروسية لها أبعاد ارتكازية تتجاوز عملياتها العسكرية في الداخل السوري، بل تشكّل أيضًا نقطة انطلاق عمليات أخرى في شرق ليبيا والساحل، وهناك توجهات للوصول إلى البحر الأحمر. وفي هذا الصدد، في حال أنشأت روسيا قاعدة بحرية دائمة في البحر الأحمر، كما هو مسطر له، وقاعدة جوية دائمة في ليبيا، سيسفر ذلك عن تداعيات بعيدة المدى على كل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي؛ وبالتالي تغيير في موازين القوى على مستوى شريط القوقاز- البحر الأحمر شرق وغرب المتوسط. وفي هذا السياق، على إدارة بايدن دفع الحوار بين حلفائها ليكون شاملا؛ وإنعاش الحوار بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي حول قضايا المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا يحتاج إلى تقييم شامل حول ملفات مهمة وذات تأثيرات إستراتيجية”، يورد المحلل ذاته.
ويختم الروداني تصريحه قائلا: “واشنطن مطالبة اليوم بالتأكيد على مسؤولياتها والتزاماتها في الشرق الأوسط الأوسط، ليس فقط لأن لها مصالح حيوية فيه، وحلفاء وشركاء لا بدّ من دعمهم، وخصوما لا بدّ من مواجهتهم، ولكن، أيضا، لأن العالم ينظر اليوم إلى مدى مصداقية المؤسسات الأمريكية في ترتيب عالم ما بعد كورونا، لأن انتشار المناطق الرمادية يقوي من جاذبية القوى المنافسة، ويخلق فضاء مفتوحا يروج فيه كل ما من شأنه أن يساعد على قلب معادلات كبرى بتوجهات غير محسوبة”.
كنا نسمع داءما ان الجزائر ليس طرفا مباشرا في قضية الصحراء المغربية وها نحن نشاهد ونسمع نفاق الجارة الشرقية. المملكة المغربية حليف كبير للولايات المتحدة وللدول الغربية ولا اعتقد ان الادارة الجديدة ستلغي اعترافها بسيادة المغرب لاقاليمنا الجنوبية لاسباب جيوسياسية وامنية واقتصادية ولا ننسى ان الدول الغربية لا تثق في الدولة الجزائرية خصوصا انها تتعامل مع المعسكر الشرقي روسيا والصين. امريكا ستدفع حلفاءها الاوروبيين الى الاعتراف بمغربية الصحراء واقامة مشاريع كبرى في الاقاليم الجنوبية لخدمة ساكنتها.
بايدن يغرد : الصحراء ستبقى مغربية والجزائر ستبقى بدون حليب.
على نظام العسكر ان يعي جيداً أن للكبار رؤيا واستراتيجيا وتوازنات فأي خطوة غير مدروسة من طرف نظام العسكر للإخلال بهاذه التوازنات فهي تتحمل النتائج كاملةً. نقطة النهاية
والله لست بالمتشائن ولا السلبي، لكن أنا واااااقعي، مايحز في نفسي هو الشعب واالطبقة السفلى للمجتمع لا المغربي ولا الحزائري، نطبل ونشدو وننتقد ونتعادى كأننا سنستفيد من هذا الأمر، المستفيدون مرتاحون والجمهور يعوي ، أفيقو رحمكم الله ، اللي استفدناه في السابق سنستفيده في المستقبل، قلبو وااتشغلو بمصالحكم الخاصة ودعو عنكم أمور الكبار
الضغوطات تأتي من الجزائر وجنوب أفريقيا وبعض المنظمات ولاحز اب الاسبانيه. كيف للجزائر وجنوب أفريقيا ان يعترفو بجمهورية وهميه خرقا للقانون الدولي. وهم يعرفون ان القضية في الأمم المتحدة.
وفي نفس الوقت يطالبون الإدارة الامريكية بالتراجع. أما لاسبان فما زالوا لهم عقلية استعمارية
شكرا لسيد ترامب الذي كشف حقيقة المطبعين تحت الطاولة والذين تاجرو بالقضية الفلسطينية سنين وفي الاخير تحالفو مع اسرائيل من اجل الوهم….سجل يا تاريخ…..
كنا نسمع بأن الجزائر لا دخل في الصحراء المغربية و هذه الأيام مند طرد المرتزقة قطاع الطرق من الكركرات واعترف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء اصبب النظام الجزائري بهستبربا هوجاء جعلت وزير خارجيتهم بوقادوم يقوم بجولات مكوكية للعديد من الدول الإفريقية مند 11 من الشهر الجاري وباتصالات هاتفية مع نضراءه في العديد من الدول من ببنها الهند وروسيا لطلب النجدة من الورطة التي وقع فيها مع الشعب الجزائري بوجود مخيمات لاجئين ومحتجزين مجهولي الهوية كسرطان ينخر جسده بحمادة تندوف
الصحراء مغربية وستبقى كذلك بفضل الله تعالى اولا وبفضل قواتنا المسلحة المرابطة والمستعدة لكل طارئ مع الجمهوريين أو مع الديمقراطيين وليذهب الأعداء إلى الجحيم ومنهم أبناء اللقيطة المندسين معنا والذين يتكلمون باسم الجزائريين في هذا المنبر الحر .شعارنا الله الوطن الملك.
حتى يبعد الانظار والقيل والقال عن اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء الذي هو اعتراف دولة بكل مكوناتها لابد من القيام بعملية تمشيط واسعة للمناطق العازلة مع بناء جدار جديد عند الحدود الدولية الجزائرية والموريتانية وعلى الدبلوماسية المغربية ان تفضح بأن كل ما يقع في تونس وليبيا من أفعال الجزائر التي لا تريد أن ترى شعبا وحكومة احسن منها….
الجزائر ليست طرفا في النزاع، بزاف عليها، هي فقط حقود بليد تعميه الغيرة و الحسد إلى درجة أنه يتصرف بعقلية علي و على أعدائي. الطرف في نزاع يفاوض حسب قوته و لا يتحرك ضد مصالحه.
الولايات المتحدة قررت الإعتراف بمغربية الصحراء لمصالحها كالعادة و منها السماح لها بالتمركز و الإستثمار بجنوب المغرب، و طبعا هذا التمركز خلق وسواسا و “الفز” لدى “الشقيقة” و بدأت تتحسس جوانبها و في مخيلتها كوابيس لما وقع في دول عسكر أخرى. هذا ما كان.
في نظري مسألة الصحراء قد حسمت من طرفة الادارة الامريكية.، فهي نؤيد و بشكل كامل مصالح اسرائيل بما فيها عملية التطبيع مع الدول العربية. و المعروف أن المغرب وافق على إستئناف علاقته مع إسرائيل مقابل أو شرط الاعتراف على سيادته على الصحراء المغربية. و أمريكا تعرف ان لولا هذا الشرط لما تعامل المغرب مع إسرائيل. كما رأينا أن المسؤولين الأمريكيين يتجنبون الحديث في هذا الموضوع ليس بسبب انهم يدرسون الاتفاق و لكن ليبحثون عن صيغة ترضي بها النظام الجزائري.، فهي تعلم مدى جهل هذا النظام في السياسة و تهوره ، فبحقده و غله قد يشعل الحرب على المغرب دون التفكير في العواقب.
فلا خوف على صحراءنا فهي مغربية أحب من أحب و كره من كره
هدا سرع عن مغربية الصحراء سيطول، لأنا مغرب و الجزائر هم البقرة الحلوب للغرب. سيبقى وضع كما هو عليه. ستبقى مسرحية الفرنسية إسبانيا تضحك على المغرب العربي الكبير حتى يأتي رجل رشيد
الصحراء كلها مغربية ، حتى قبل وجود الجزائر . والقرار الامريكيب بمغربية الصحراء قرار سيادي ولا رجعة فيه . لقد حسم الامر.
رغم حقد الحاقدين اينما وجدوا فالصحراء صححراءنا وتظل دائما وابدا هكدا الى يوم ينعثون وهدا بعزيمة ابناء هدا الوطن الجريح والعاقبة للمدينتين المحتلتين والصحراء الشرقية بادن الله تعالى.
…الصراع بين التحالف الاسيوي الذي احدث منطقة للتبادل الحر تشمل مليارين و200 مليون نسمة و كذلك طريق الحرير الصينية الجديدة ، و التحالف الليبيرالي الغربي الذي تسعى الولايات المتحدة جمع شمله بالشراكة مع بريطانيا التي انسحبت من تعقيدات الاتحاد الاوروبي والذي يبدو انه سيشمل اوروبا وافريقيا و الخليج العربي واسرائيل.
و تعتبر المملكة المغربية مؤهلة للدخول كشريك لهذا التحالف في تنمية افريقيا لكونها اعتمدت اقتصاد السوق منذ الاستقلال و طورت قطاعا خاصا فاعلا وتكونت فيها طبقة من ارباب المال والأعمال قادرة على المنافسة الدولية.
بخلاف الدول التي اعتمدت نظام الاقتصاد الاشتراكي الذي انهارت تجربته في العالم بسقوط جدار برلين سنة 1989.
إعتراف أمريكي بمغربية صحراء يساوي إستكمال علاقة مع إسرائيل وخطة أبراهام . ادا سحبت أمريكة إعتراف بصحراء مغربية .سنسحب تطبيع مع إسرائيل كاملا. وصحراء مغربية ولن نفرط في شبر منها
trop de blabla pour dire la même chose dix fois !! Le problème reste. Les anglais ne reconnaissent pas la marocanite du Sahara. Et on nous disait qu’ils allaient faire comme les américains. Donc faux. Nous avons encore de longues et durs épreuves à surmonter.
لماذا اعداء مغربية الصحراء في امريكا يتحججون بالقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ويتناسون قضية اعتراف امريكا بالقدس كعاصمة لاسرائيل وسيادة اسرائيل على الجولان التي هي ضذ قرارات الأمم المتحدة؟ هناك لوبي يعمل لصالح الجزائر ولا يعمل لصالح سوريا وفلسطين
مصدعين لنا الرأس بهذا الموضوع تاع بايدن!!! المغرب في صحراءه منذ 1975 استرجعنا من إسبانيا جهة صحرائنا الرائعة بمناظرها وارضها المعطاءة والبنيةالتحتية التي لاتوجد في الجازاير واناسها النخوة والمغاربة باذن الله عازمين على قضاء العطل بعد الجائحة في الداخلة المدينة الخلابة…كفى تكرار موضوع قديم منذ 1975 آتونا بمواضيع جديدة فلنتحدت عن مغرب مابعد الجائحة ونترك بوزبال يتفقص في تيندوف والمرادية. جمعة مباركة للجميع وكسكس مغربي شهي لجميع المغاربة من طنجة للݣويرة. وفي العالم اجمع
المرتزقة تلقوا .. الضربة القاضية..لانهم لا يفهمون الأساليب الراقية..لا هم..ولا صناع الجماعات الإرهابية..التي تحركها خيوط ..جزائرية ..لها اطماع في صحراءنا الغالية..نحذرهم..بالكف عن الأساليب البالية..
القرار مجمد من قبل الإدارة الأمريكية و سوف يتم إلغاؤه قطعا لأنه جاء متسرعا لنيل التطبيع السريع قبل مغادرة ترامب، الأمريكان ليسوا حمقى حتى بعنيهم المغرب كثيرا، أصلا الصراعات هي التي تغذي مبيعات الأسلحة و تقوي النفوذ الأمريكي، هل فعلا يهمهم الاستقرار و النمو في بلداننا ما هذه الأوهام، أنتك تدركون هذا جيدا و تدركون أكثر أن نزاع الصحراء أبدي و ليس له حل. تحياتي
الاعتراف بمغربية الصحراء كان له تدقيق بين المغرب و إسرائيل و امريكا ( كدا الحزبين الجمهوري و الديموقراطي ) مند سنتين في الخفاء. حتى خرجوا بنتيجة سلبية من جميع الأطراف . إدارة بايدن لم ولن تتراجع أبدا. لان أكثر عناصرها يهود. إلا أن إعلام الجارة الشرقية يبث أخبار كاذبة و يحرف الترجمة. و هذا معروف عنهم.
آبار النفط في الغرب الجزائري جلها تديرها شركات أمريكية و الان العصابة يخت بتسليم ميناء وهران بيد القوات الأمريكية و مناطق بالجنوب و 30 مليون دولار شهريا للوبي الأمريكي فقط مقابل إلغاء اعتراف مغربية الصحراء ناهيك عن الملايير التي تنهب و تصرف هنا و هناك و الشعب مازال يصطف على شكارة حليب و شكارة سميد مهزلة و شماتة بكل المقاييس
قادة الجزائر يجب أن تلتفت لمعاناة شعبها قبل أن تخوض في سياسات أسيادها ….البارح واحد الروبورطاج شفتو على السردين ف الجزائر داير 1000 دينار …تقريبا شي 80 درهم ديال المغرب…الناس و الله ما شراتو …مساكن تايقولو بغينا غير نتصورو معاه…دوك الفلوس لي تايضيعو على المغرب ..امشيو اشبعوا بيها غير الشعب ديالهم…هذا فقط نمودج …و ما خفي أكيد أعظم. ..