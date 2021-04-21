سياقة استعراضية تسقط شخصا في يد الشرطة

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة بطريقة استعراضية وخطيرة بإحدى المدارات بمنطقة الرحمة بمدينة الدار البيضاء.
وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة، وتتعلق بخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية وسياقة مركبة بطريقة استعراضية وخطيرة تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، يضيف البلاغ، عن تحديد هوية المشتبه فيه البالغ من العمر 26 سنة وتوقيفه، علاوة على حجز السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة صباح اليوم الأربعاء، بعد انتهاء مرحلة البحث التمهيدي الذي أخضع له.
تتوالى الاحداث والوقائع من قبيل هذا الصنف، الناس كتفتش على الحبس بزز، العجب!
الأمن يدفع فاتورة الجهل الذي كرسه المخزن في عقول الشباب …
نخشى أن يكون ذاك المتهور ابن العامل او الباشا او الكوميسير.. فيطلق صراحه مع السحور
العقوبة يجب ان تكون بالغرامة وسحب رخصة السياقة لمدة ثلاثة اشهر
اللهم جازي رجال الامن على هاذه المباذرة الشجاعة والتي قامت بها تجاه هؤلاء المتهورين الذين لا ضمير لهم.يجعزون المارة ويخلقون اضطرابات في حركة السير ويتسببون في حوذث لا اول لها ولا ااااخر.واتمنى ان يعاقبوا عقابا شديدا .لانهم هم السبب في القتلى والجرحى ويتسببون للذولى خساءرة فاذحة.واتمنى ان تكون هاذه المباذرة في الربط وسلا بل جميع المذن المغربية.والله انهم يجعزننا ليلا ونهارا ولا ناهي ولا منتهي.ولا حول ولا قوة الا بالله.
الأفعال الإجرامية ههههه مالو سد الجوامع مخلاش الناس تصلي، و الله الى المخزن كفر بالله و أعلن الحرب على الإسلام مباشرة بلا حيا بلا حشمة، أبان عن وجهه البشع
Vous savez que les soit disant ‘Wakil Al Malik’ libèrent trop vite les centaines voire les milliers de criminels soit disant ‘adolescents’
Ces criminels mettent les quartiers partout au Maroc en feu et en sang Et ils s’attaquent aux voitures des gens les tabassent trop violemment les volent Et la police et les ‘Wakil Al malik’ ne font strictement rien du tout En France Espagne et partout dans ce monde La police mettent ces racailles à la prison pour des nombreuses années A l’âge de 14 ans au maroc il faut le faire à l’âge de 12 ans voire 10 ans Au lieu d’emprisonner les journalistes Bou3achrine Raissouni Radi
esclaves du Chaytane A bas les
الصحة كتجري على قلة الصحة، سبحان الله قليل من الشباب من تجده غير متهور في سياقته بل هناك الكثير منهم من لا يبالي لا بقوانين السير و لا بأمن و سلامة المارة، و السؤال هو كتالي ما المرجو و السبب لقيامهم بهذا السلوك الصبياني؟ فأنا شخصيا اقدر و أحترم بعض الشباب الدين يسوقون سيارتهم بكل نخوة و بكل احترام لجميع القوانين و هذا ليس ضعفا منهم بل هذا هو السلوك الحضاري الدي يرفع من قيمة الشخص، فكل فالح في دراسته تجده ناجح في جميع أعماله و في جميع تصرفاته، أما الكسالى فانهم لا يجيدون إلا التهور و السرقة و معاكسة جميع القوانين ضنا منهم أنهم سوف ينالون الإعجاب بل سينالون السجن و الحوادث المميتة و الوقوع في كسور جسدية هذا إن نجوا من الموت نسأل الله الثبات و الرزانة في كل شيء فالنخوة لا اقصد بها التعفر و التكبر بل أقصد بها الرزانة الرزانة بعيدا عن الأعمال الصبيانية الحقيرة بالنسبة لشاب كان من المفروض عليه أن يكون مسؤولا على جميع تصرفاته.