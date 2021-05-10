سياقة "تريبورتور" بلا رجلين

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السر ليس في الرجلين … بل في قوة العزيمة والإصرار على التحدي…
فكم من رجال بقوة الأحصنة يغتالون الوقت في رأس الدرب…
أعانك الله في مشوار حياتك يا بطل….