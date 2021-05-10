سياقة "تريبورتور" بلا رجلين

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‫تعليقات الزوار

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  • السر ليس في الرجلين...
    الإثنين 10 ماي 2021 - 12:00

    السر ليس في الرجلين … بل في قوة العزيمة والإصرار على التحدي…
    فكم من رجال بقوة الأحصنة يغتالون الوقت في رأس الدرب…
    أعانك الله في مشوار حياتك يا بطل….

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