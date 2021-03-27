سياقة متهورة تسلب حياة راكب دراجة بأكادير

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، السبت، شابين لضلوعهما في قضية تتعلق بالتسبب في حادثة سير نجم عنها مقتل راكب دراجة عادية، مقرونة بجنحة الفرار.
ووفق المعطيات المتوفرة لهسبريس فإن الحادثة ناجمة عن تهور الشابين اللذين كانا يمارسان “سباقا” بواسطة سيارتيهما، قبل تدهس إحداهما راكب الدراجة وترديه قتيلا في المدارة الطرقية بين حيي الداخلة والحي المحمدي.
وإثر الأبحاث المعمقة التي باشرتها المصالح الأمنية، جرى تحديد هوية الشابين الفارين، ليتم توقيفهما بكل من حي تدارات وحي الهدى، وحجز سيارتيهما، كما جرى وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.
أتمنى تكييف الجريمة كجريمة قتل عمد. والحكم بالأعدام على المجرمين,
شنو الحل؟ واش منبقاوش عايشين؟ رآه ماعندك مدير. تدير الأسباب والحاضي الله.
هذين المجرمين يجب محاكمتهما بجناية القتل المتعمد. لكونا عبرة للعديد من أمثالهم من المتهورين في سياقة السيارات او الدرجات النارية المهددين لارواح البشر والحيوان. ..
الله يهدي هدا الشباب
راه كاين لملاقاة ديك النعمه ديال الساعه امشي اقدي بها مآرب الحياه أو كايعاني فالطوبيسات أو هما كايتسابقو بالطريق
علي الوالدين كدالك انتبهو للأولاد ديالهم مابقاتش اعطيوهم الطوموبيلات ديالهم إلا لأغراض معينه ومراقبة ولا النتائج تكون وخيمه