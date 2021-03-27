سياقة متهورة تسلب حياة راكب دراجة بأكادير

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، السبت، شابين لضلوعهما في قضية تتعلق بالتسبب في حادثة سير نجم عنها مقتل راكب دراجة عادية، مقرونة بجنحة الفرار.

ووفق المعطيات المتوفرة لهسبريس فإن الحادثة ناجمة عن تهور الشابين اللذين كانا يمارسان “سباقا” بواسطة سيارتيهما، قبل تدهس إحداهما راكب الدراجة وترديه قتيلا في المدارة الطرقية بين حيي الداخلة والحي المحمدي.

وإثر الأبحاث المعمقة التي باشرتها المصالح الأمنية، جرى تحديد هوية الشابين الفارين، ليتم توقيفهما بكل من حي تدارات وحي الهدى، وحجز سيارتيهما، كما جرى وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.