سيدينو يحاول استعادة الثقة داخل حسنية أكادير

حاول الحبيب سيدينو، رئيس فريق حسنية أكادير لكرة القدم، امتصاص غضب وقلق رفاق العميد ياسين الرامي، الذي بات يتزايد يوما بعد يوم بسبب عدم صرف إدارة الفريق لمستحقاتهم العالقة منذ مواسم، من خلال زيارته للاعبين في حصة تدريبية.

ووجّه الحبيب سيدينو تطمينات ووعودا إلى اللاعبين بصرف مستحقاتهم المالية بشكل تدريجي، مؤكدا أنه سيعمل في غضون الأيام القليلة المقبلة على صرف راتب شهر دجنبر ومنحة الفوز على أولمبيك آسفي في مباراة الجولة الخامسة من البطولة.

ويخشى الحبيب سيدينو تكرار سيناريو إضراب اللاعبين عن التداريب بسبب تراكم المستحقات المالية العالقة؛ ما دفعه إلى حضور الحصة التدريبية وتوجيه تطمينات إلى رفاق العميد ياسين الرامي، إذ يعاني لاعبو الحسنية كثيرا في هذا الجانب منذ مدة طويلة.

وأكد مصدر مطلع أن عناصر “الفريق السوسي” تنتظر صرف مستحقات مالية عالقة تعود إلى ثلاثة مواسم، كاشفا أن من ضمنها منحة الفوز في موسم 2018/2019 على شباب الريف الحسيمي؛ الممارس حاليا في بطولة القسم الوطني هواة.

ويعيش لاعبو الحسنية أوضاعا مزرية بسبب تراكم المستحقات العالقة، حيث حددها مصدر الجريدة في العديد من منح المباريات ومنح التوقيع لموسمين، إضافة إلى راتب شهر دجنبر وتعويضات كراء الشقق لأزيد من خمسة أشهر.