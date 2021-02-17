"سيد المجهول" في عروض "سلسلة أفلام الربيع"

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن انطلاق سلسلة أفلام ربيع 2021، التي تنظم عروضها أيام الجمعة على الساعة الثامنة مساء في سينما سراب المدينة بالمباني الفنية للمؤسسة بمنطقة المريجة.

ومن بين العروض المبرمجة، فيلم “سيد المجهول” (2019)، للمخرج المغربي علاء الدين الجم، الذي سيعرض يوم الجمعة 19 فبراير الجاري.

وتتناول سلسلة الأفلام المبرمجة موضوعات التضحية والرغبة والشغف والطموح في سياقات مختلفة، والجهود التي تبذلها الشخصيات في سبيل تحقيق أهدافها والنجاة والتعايش مع معضلات اجتماعية وسياسية.

ويتناول فيلم “سيد المجهول” قصة أمين، السارق الذي يدفن حقيبة من الغنائم في قمة تلة، ثم يموّه المكان على شكل قبر من دون شاهد، ليعود بعد سنوات من السجن فيجد القبر وقد أصبح ضريحا مقاما لسيد مجهول تعتمد القرية على الحجاج الذين يسافرون إليه من كل حدب وصوب في عيشها، لتبدأ رحلة أمين لاسترجاع غنيمته.

كما برمج عرض فيلم “ميلكميد” (2020) للمخرج ديزموند أوفبياجيل، يوم 5 مارس 2021، ويتناول قصة عائشة عاملة الحليب في منطقة الصحراء الكبرى الإفريقية، التي تدفعها الظروف إلى التعامل مع متشددين دينيين للبحث عن أختها الصغرى زينب، إلى أن يتبين أن سعيها لاستعادة ماضيها السعيد معقد بصورة غير متوقعة.

وتدور أحداث فيلم “أبناء الشمس” للمخرج مجيد مجيدي، الذي سيعرض يوم ثاني أبريل 2021، في طهران حيث تسعى عصابة من فتية الشارع جاهدة للنجاة وأهاليها من ضنك العيش، فتقوم بأعمال غريبة في ورشة للتصليح السيارات وترتكب جرائم طفيفة سعيا للكسب السريع.

ويستمر الفيلم حتى يوكل إلى علي مهمة إيجاد كنز مدفون تحت الأرض، فيستعين بعصابته لأداء المهمة، لكن الوصول إلى النفق يفرض على الفتية التسجيل في مدرسة الشمس، وهي مؤسسة خيرية تحاول تعليم فتية الشوارع والعمال الصغار تقع على مقربة من مكان الكنز.

ووفق بيان لمؤسسة الشارقة للفنون، تقصد سلسلة الأفلام “توفير منصة نوعية تتيح لعشاق السينما في الإمارات الفرصة لمشاهدة مجموعة متنوعة من الأفلام المستقلة ضمن الفئات الروائية والوثائقية والقصيرة”.