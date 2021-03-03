سيرلانكا توافق على عدم حرق جثث موتى المسلمين‎

سيرلانكا توافق على عدم حرق جثث موتى المسلمين‎
صورة: إفي
الأربعاء 3 مارس 2021 - 07:59

تلقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دينيش غوناواردينا، أوضح فيه أن الحكومة السريلانكية وافقت على طلب الرابطة بالتوقف عن حرق جثث موتى المسلمين، وذلك اتباعا للإجراءات الإسلامية.

وعبر العيسى من جانبه عن تقديره لتجاوب الحكومة السريلانكية مع طلب الرابطة بعدم حرق موتى المسلمين المصابين بـ”كوفيد-19″ وفقاً للأحكام الشرعية، مؤكداً أن ذلك “يصب في تعزيز العلاقة الوثيقة بين رابطة العالم الإسلامي بما تمثله من مرجعية عالمية للشعوب الإسلامية وبين الحكومة السريلانكية”.

جثث الموتى رابطة العالم الإسلامي سيرلانكا محمد بن عبد الكريم العيسى

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