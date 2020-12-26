سيمون ليفي .. "شيوعي" مغربي واجه "الاستعمار" ووثق حياة اليهود

من ضيق أزقّة و”حواري” مدينة فاس، خرج إلى عالم “الشّيوعية” الكبير كمناضلٍ يهودي يسعى إلى تحرير بلاده من الاستعمار الفرنسيّ ونشر أفكار كانت تكبرُ سنّه، سيمون ليفي، كان واحدا من اليهود المغاربة الذي فضّلوا البقاء في “كنف” الوطن رغم إغراءات الهجرة خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما زاده احتراماً بين الأوساط السّياسية.
وإلى جانب هذه الميزة الوطنيّة التي ارتبطت به، كان سيمون ليفي، يمثّل صوتاً لليهود، كما كان مستشاراً جماعياً في الدّار البيضاء، دافع باستماتة عن إحياء الثقافة المغربية اليهودية المهدّدة بالانقراض، بصفتها جزءا أساسيا من تاريخ وهوية المغرب”، قبل أن يعمد إلى تأسيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي، إلى جانب متحف يعرض في مقرّه جزءا من هذا التراث”.
بدأ سيمون ليفي حياته المهنية كناشط شيوعي في عام 1954، أولاً في سياق العمل الطلابي، ثم في الهيئات الإدارية لحزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي سابقًا) وكنقابي في الاتحاد المغربي للشغل (UMT). وهو مؤلف للعديد من الأعمال حول تاريخ اليهودية المغربية.
وخلال عام 1956، تخرّج النّاشط الشّيوعي المعروف بحماسهِ ونيرة أفكاره في الآداب باللغتين الإسبانية والبرتغالية، وفي عام 1958 حصل على شهادة DES حول موضوع “حرب الريف، في عهد ألفونسو الثالث عشر”، ودكتوراه الدولة عام 1990 حول موضوع “صالات الاستقبال العربية: يهود المغرب: الخصوصيات والاقتراضات. التاريخ وعلم اللغة الاجتماعي وجغرافيا اللهجة”. أدى ارتباطه بشخصيته المغربية بكل مكوناته إلى تأسيس المتحف اليهودي في الدار البيضاء عام 1997. “إنه المتحف اليهودي الوحيد في العالم العربي”.
ظلّ النّاشط اليهودي يدافع عن أفكاره ويجهر بها في الملتقيات والأنشطة الثّقافية، بحيث دعا إلى تدريس تاريخ اليهود وإدماجه في المقرّرات الدّراسة، وشدّد في حوار مع مجلة “إيلاف” أنّ “الطامة الكبرى في المغرب هو التعليم، هل يعقل أنه خلال 50 سنة من نيل المغرب استقلاله لم تستطع الدولة إخراج كتاب مدرسي واحد في الإعدادي أو الثانوي يخص التاريخ ويقول أن هناك مغاربة من ديانة أخرى غير الإسلام وهي الديانة اليهودية”.
وتابع ليفي حديثه بشأن تاريخ اليهود وإدماجه في المقرّرات الدٍّراسية “في الوقت الذي يعتبر فيه تاريخ اليهود المغاربة جزء لا يتجزأ من تاريخ الحضارة المغربية يهمل الحديث عن المغاربة من الديانة اليهودية. هذا في الوقت الذي كثر فيه من جهة أخرى الكلام الرسمي عن التعايش الحقيقي والذي نلمسه ونعيشه. وفي نفس الوقت نرى دور الجماعات اليهودية بالمغاربة في الحياة السياسية بما فيها عملية البحث عن السلم في الشرق الأوسط”.
وإلى جانب نشاطه الثّقافي والنّقابي، انتخب سيمون ليفي مستشارًا بلديًا لمدينة الدار البيضاء من 1976 إلى 1983، وكان مسؤولاً عن القطاع الاجتماعي والثّقافي الذي أنشأ العديد من مكتبات ومراكز التدريب المهني، وكان سيمون ليفي رئيس تحرير جريدة الجماهير الأسبوعية “لا نيشن” (1958-1959) ، قبل أن يشارك لفترة طويلة في هيئة تحرير صحيفة “البيان” اليومية.
وترك النّاشط اليهودي الذي توفّي سنة 2011 متحفاً يضمّ تاريخا غنيا وثقافة ضاربة في القدم، من ملابس وأدوات وحتى ورشة مجوهرات، وشهادات عن تاريخ وحياة الجالية اليهودية المغربية، عمرها ألفي عام.
وبعد وفاته في 2 دجنبر 2011 في الرباط عن عمر يناهز 77 عامًا، بعث الملك محمد السادس برسالة تعزية إلى أسرة الرّاحل سيمون ليفي: “نتذكر صفات الرّاحل البارزة، قيمه الإنسانية النبيلة، قوميته الصادقة، منذ أن التحق في سن مبكرة بالحركة الوطنية للدفاع عن حرية المغرب واستقلاله ووحدة أراضيه، مع بقائه متمسكًا بالثوابت. وقيم المملكة وكذلك سيادتها”.
كون ديرو اليهود على رأس مجالسنا البلدية ستتحول مدننا الى مدن عصرية ولائقة، اليهود معروفين بالتسيير المعقلن للمال والذكاء عوض هاد البيجديين لي شادين المدن ديالنا دابا وخرجو عليها.
من كثرة ما أصبحتم تمجدون اليهود حت ى أصبحنانشك في اسلامكم ، ولو استمر الوضع على هذا الحال فان نسبة كبيرة من المغاربة سوف يرتدون عن الاسلام ،وانتم بهذه المقالات تعتقدون انكم تخدمون. الوطن ولكن الحقيقة انكم تسلمون انفسكم ووطنكم لليهود بدونمقابل ،،وكاني بكم كنتم مكبوتين وفجأة اكتشفتم ان هناك يهود ،،اي وقع لكم كالقطيع الذي تم حبسه لسنوات وفجأة افرج عنه فراح يجري في كل اتجاه دون هدف ..ما يعنينا نحن كأربعين مليون مغربي نصفهم يعاني ولم يصل بعد الى حقوقه المهضومة وانتم تتحدثون عن نضال يهودي واحد في حين ان مليبون يهودي مغربانضم الى اسرائيل وذبح وقتل الالاف من الاطفال والشيوخ والشباب
ألم تجدوا في هذا الوطن الا اليهود لتمجيدهم ،،هناك عبد الكريم الخطابي المناضل الكبير الذي دفن في المهجر ،،حاولوا استرجاع رفاته ،،هناك المهدي بن بركة حاولوا كشفه خيوط الجريمة التي ارتكبت في حقه من طرف اليهود الذين تمجدونهم باستمرار،،،،صاري لكم كالبقرة التي شافت رومي لاول مرة في حياتها
repose en paix, Monsieur Lévy est jamais mort il a laissé les traces de son musé et son travail qu il a fait pour la ville d Agadir il lui faut un monument
من هذا المنبر الإعلامي المحترم أوجه هذا النداء إلى اليهود المغاربة في كل مكان وخاصة من دولة إسرائيل بأن يشاركوا بكثافة في الإنتخابات القروية والتشريعية برفع شعار موحد: كرامتنا جميعا لمغاربة تمر عبر مكافحة خطابات الكراهية والفساد في الصفقات العمومية.
أتوقع أن تكون الحملات الإنتخابية شفافية جدا ستمكن ما لا يقل على 20 مليون نسمة أن يتوجهوا إلى صناديق الإنتخابات وأن يحجز ما لا يقل من 20 يهودي مقعد تحت قبلة البرلمان.
أتوقع ميلاد نموذج تنموي جديد في بداية يناير 2021 أريده أن يكون ناجح بفظل المنافسة الشريفة الشفافة. هل يمكن تحقيق هذا المنهجية ؟ إذا كان الجواب هو “لا” ما هو البديل ؟
شمعون ليفي رحمة الله عليه كان مناضلا بارزا في المغرب عامة و في حزب التقدم و الاشتراكية خاصة..كانت له مواقف كبيرة في الحزب
استادي بجامعة محمد الخامس بالرباط شعبة اللغة الاسبانية وادابها ، استاد انسان ووطني بمعنى الكلمة ويتكلم بطلاقة اللغة العربية و الفرنسية و اللهجة الأمازيغية انداك هدا فضلا عن براعته في اللغة الاسبانية رجل نكتة . طوال مدة دراستي عنده يعامل الجميع بلطف و مهنية و انسانية عكس البعض من الاساتدة انداك سامحهم الله . رحمة الله عليه و حددها عليه يارب .
اضافة الى تعليقي الاول ان وفات الرفيق شمعون ليفي كانت في مدينة الدارالبيضاء ودفنه في المقبرة اليهودية هناك وانا كنت حاضرا في جنازته وليس مدينة الرباط زيادة على ذلك ان الرفيق القائد كان من الصفوف الامامية مع متطوعي المسيرة الخضراء رفقة الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية المرحوم علي يعتة.
واش دروك غادي تبقاو تهضرولنا غي على ليهود. وا صافي ياك التطبيع طبعناه.. إوا واش كاين شي مستقبل للشباب و شي دراهم للشعب و شي مستوى عيش كريم… أو غي بلا بلا. ليهود في جميع الأحوال سواء في المغرب أو خارجه راهم عايشين عايشين و العاقة داخلة مثل المطر. الكية هي كية الشعب الغير اليهودي. هضرلونا على كيفية توزيع 1000 درهم على شباب الفقراء حاملي الشواهد… هضرولنا على كبار السن المهمشين…الخ الخ…..ظ
صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم
أقترح على هسبريس تعديل العنوان ليصبح على الشكل التالي: ” سيمون ليفي .. يهودي مغربي ولج إلى قبّة البرلمان بدون أصوات الناخبين” لأن تصويت المغاربة على شخص يهودي مستحيل مستحيل مستحيل. والأصح هو أنه ولج البرلمان بطريقة أو أخرى. فنحن مغاربة ونعرف جيدا خروب بلادنا.
يعتبر الفقيد سيمون ليفي خير مثال على نموذج المواطن المغربي الصادق والمحب لبلده وشعبه والمناضل من أجل الطبقات الشعبية العريضة و كرس حياته لذلك الحلم بالعدالة الاجتماعية وتقدم المغرب كما انخرط في شبابه في الدفاع عن استقلال المغرب. هؤلاء هم نموذج المواطن اليهودي المغربي الذي رفض تزكية الكيان الصهيوني ورفض الذهاب للمسماة إسرائيل. ومهم مناضلون ديمقراطيون يهود مغاربة آخرون مثل أبراهام السرفاتي وسيوم أسيدون والكاتب الكبير إدمون عمران المالح وغيرهم. هؤلاء لم يكونوا يمتظرون الاعتراف بهم بل هم وطنيون قياديون رياديون….
كثير من المغاربة لايعرفون شيء التاريخ بلدهم تعرض المغربي غسيل الدماغ من التعريب التعليم وتلقين المناهج التاريخية التعليمية فاسدة مزورة ظلام الايدلوجية المشرقية والاستلالبها العقل المغربي اليهود المغاربة جزء من التاريخ المغرب قبل الاف السنين قبل انشاء دولة الاسراءيل اليهودية كانت الدين الرسمي المغاربة خاصة الامازيغ قبل دخول الاسلام اليهودية تعتبر متل المسيحية في مصر والشام اليهود المغاربة يعتبرون متل الاقباط في مصر دليل اليهود تشبتهم اصلهم المغربي حفاظهم اتقانهم الدارجة المغربية الحقيقية ليس مزورة حاليا اتقانهم حتى الامازيغية الى يوم ربما المغاربة لا يعرفون اليهود كانوا يشكلون 10 في مءة من الشعب المغربي حتى الاربعينات والخمسينات فقط لا يعرفون مدينة المغربية متل الصويرة عدد سكان اليهود اكثر من سكان المسلمين المغرب البلد واحد تجد غي كل المدينة المغربية الحي اليهود الخاص بيهم يسمى الملاح يوجد في المدن التاريخية في المغرب حتى او يهاجر اليهود الى الاسراءيل فهم كان يشاركون في حكم المغرب تمنح حقوقهم كاملة جزء من الشعب المغربي لهم الثاتير في جميع المجالات
منذ متى كان للمغاربة مشكل مع جيرانهم اليهود في المغرب حتى و كأن التطبيع كان معهم. لنضع النقط فوق الحروف:التطبيع كان مع من احتل الأرض و قتل الأطفال و الشيوخ و اغتصب النساء و احرق الأرض، التطبيع كان مع كيان صهيوني محتل. و كما أن الصحراء مغربية فإن فلسطين دولة عربية مستقلة حدودها من النهر إلى البحر، تحيط بها دول لبنان و سوريا و الأردن و مصر و البحر الأبيض المتوسط. و هذا ما سنورثه لاولادنا
اضف الى معلوماتك ان الشخصين الدين دكرتهما ان الاول حاول تقسيم المغرب والثاني خطط لتسليمه للشيوعية وهو عكس ما قام به المغربي الثالث رغم يهوديته وشيوعيته,
علاش زعما… البرلمانيين الاخرين دخلوا بالاصوات ديال الطيور
تمجيد و تمجيد !!!! !! من رحّل اليهود من المغرب ؟
للأمانة فقط اليهود الأمازيغيون كانوا وطنيون أما الأخرون كانوا دوما مع الأقوى فهؤلاء زمن الإستعمار كانوا مع فرنسا
اليهود الأمازيغ تم ترحيلهم من طرف الموساد الذين دفعوا الأموال للمخزن و هذا معروف في العالم أجمغ
الأخرون رحلوا إلى فرنسا زمن الإستعمار و بعد الإستقلال و الأغلبية رحلت بعد ذللك للشرق
للمعلومة فقط الزعيم المهزوم الذي كان يوهم الناطقين بالعربية بقومية عربية لم و لن توجد قط لأنه لم و لن يكون هناك وطن ربي لأننا أجناس مختلفة و تفكيرنا مختلف هذا الزعيم الديكتاتوري الثرثار هو من رما بالقدس كلها و مجمل الأراضي التي تسمى فلسطين في أيادي الصهاينة
اضن انكم تحدثتم هذه الايام عن اليهود وعن إسرائيل وعن الإسرائيليين ما فيه الكفايه. الميساج اوصل. كتقولو عكس ما كنتم تقولونه بالامس القريب وهذا يعني ما يعني.
كنفيقو مع إسرائيل او كنتغداو مع إسرائيل او كنمشيو نعسو مع إسرائيل. ايوا باركا . تقول اوصلنا القمر.
يعطيك في اللسان حلاوة. ويروغ عنك كما يروغ الثعلب يجب ان تغلب عن عاطفتنا حتى لانصبح عرضة لانفسنا وسنندم في الليل كل القططة رمادية
الحقيقة الضائعة نعم انهم كانوا يهود مغاربة فمن اجبرهم للارتماء في أحضان الصهيونية العالمية. هم الذين تخلوا عنا. بالعكس اليهود المغاربة الذين لا يزالون في بلدهم أخوة لنا في المواطنة نعتز بهم وكثيرا منهم ضد الصهاينة ومشروعهم الا ستطاني في فلسطين. هذهه هي الحقيقة الضائعة وسط هذه الموضة الجديدة للتطبيل للصهاينة.
الذين كانو يتهمون الزفزافي ورفاقه بالامس بخيانة الوطن هم نفسهم اليوم يخونوا الوطن والملة والامة السلامية بأسرها. لقد تبين الرشد من الغي.
هذه هي الحقيقة استغل وقته في البرلمان ليدافع عن اليهود وثقافتهم .
واليهود أينما حلو وارتحلو يدافعون عن دينهم وثقافتهم وليسو أمثالنا فقد تخلينا عن ديننا وهويتنا وثقافتنا حتى اصبحنا لا تنتمي الى اي دين.
Que descanse en paz.fue un gran profesor de linguistica
هو دابا على هاد لحساب اللي فهمت منكوم ياك حنا لمغاربا كلنا أصلنا يهود. واش كاين شي ملاير من داك الشي اللي جامعين بني عمنا فإسرائيل من العالم يفرقوهوم علينا؟ شخصيا جدات با كانت يهودية على ما كانت جداتي الله يرحمها كتقول. المهم خاص هسبريس تفيدنا واش إيلابغينا الجنسية الإسرائيلية كمغاربا بما أننا كلنا بنو إسرائيل ناخدوها ؟
هناك دائما من يضع نفسه في موقع الموزع للوطنية وللإيمان والجنة مع أنه لا يملك من ذلك شيئا ولو لنفسه… فلا يجوز لأحد أن يكون فوق الآخرين، ويصدر صكوكا. فكل مواطن يهودي أو مسلم أو غيره. كل مغربي مواطن وطني إلى أن يثبت العكس. فاليهود المغاربة الذين لزموا وطنهم أو تم تهجيرهم إلى الكيان الصهيوني قسريا يعتبرون بشكل بديهي مغاربة حتى النخاع، ولا يتبرع أحد عليهم بمغربيتهم، بل اليهود المغاربة الذين لم يستبدلوا وطنهم ساهموا في بناء المغرب وأثروا تنوعه وهذه هي الدنيا بكل بساطة وتلقائية. حتى أن هناك يهود مغربة كافحوا لأجل شعبهم وتعرضوا للسجن بسبب أفكارهم وآرائهم الديمقراطية والاشتراكية وساهموا في تحرير المغرب من الاستعمارين الفرنسي والإسباني …طوبى ليهودنا المغاربة وطوبى لشعبنا المغربي الكريم.
كان الله في عون عبد السلام، فعلى مايبدو هناك حالة استنفار قصوى داخل المؤسسات المخابراتية،
فبعد لعب ورقة تشويه التوجه الاسلامي ،مستغلا تلهف بنكيران للسلطة .
اليوم يلعب ورقة تزين صورة اليهودي السياسي المغربي محاولا ترويض الراي العام او محاولة زرع فكرة المساواة بين اليهودي والمسلم في المغرب .
يكفي أن الفقيد المناضل المغربي سيمون ليفي لم يهاجر إلى إسرائيل ولم يرضخ للضغوط هلى الرغم مما فعله يهود آخرون ولم يتصهين مثلما فعل الآخرون وظل متشبثا بمغربيته وحبه لبلده المغرب ولشعبه المغربي بجميع مكوناته وفي الوقت نفسه ناضل لصيانة الثقافة االمغربية في تنوعها وقام بجهود كبيرة لتثمين المكون اليهودي في ثقافتنا و لم يتضايق من التعايش مع إخوانه ورفاقه المغاربة وشاركهم الحلم المغربي بالحرية في عز القمع الأسود الحالك خلال سنوات الرصاص. ولم يكن المغربي اليهودي الوحيد الذي تقاسم المعاناة مع أبناء الشعب المغربي يوم كان ثمن المعارضة وقول الحق ثمنا باهظا يدفعه الكماضلون المغربة مسلمين ويهودا من حيواتهم ونفسياتهم وعائللتهم … حتى أن هناك لائحة طويلة من الشهداء المغاربة ومنهم المهدي بن بركة الذي ساهمت في اختطافه واغتياله مخابرات صهيونية وإمبريالية وكان الكفاح المغربي ولا يزال موجها ضد الاستبداد والفساد وضد قهر الشعوب وضد الحروب العدوانية وضد الأنظمة الفاسدة ومنها نظام الجزائر .
المناضل شمعون ليفي رحمه الله من مواليد مدينة فاس وليس الصويرة ، ولم يسبق له ان كان في البرلمان ، بل كان مستشارا جماعيا بجماعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء، اما نائب الصويرة في البرلمان فكان جو اوحنا وهو مغربي ويهودي الديانة .
شمعون ليفي رفض الجنسية الفرنسية التي فرضتها سلطات الحماية ، وظل الى وفاته محتفظا بالجنسية المغربية ، كان نموذج المناضل المثقف والمتواضع .
هذا جميل جدا. كنت أتذكر جيدا أن سيمون ليفي ترشح للانتخابات وكانت صوره على حائط سينما اوبرا. ولكن لماذا لا يتحدث اليهود المغاربة عن الاحتلال الاسرائيلي الاراضي الفلسطينية والظلم و القتل التي تنهجه سلطات الاحتلال. نحن نعترف باليهود المغاربة انهم جزءا من المغرب. ولكن عليهم أن يخرجوا من الأراضي الفلسطينية التي استعمروها. ان كانت اسراءيل دولة محنكة في السياسة فيجب عليها أن تتخلى عن الاراضي الفلسطينية مقابل السلام مع العرب. و على العرب أيضا التوقف عن معاذاة اليهود و ان يصدقوا أن اليهود لهم الحق في الوجود. و الله غالب على أمره
إلى التعليق رقم 23 :
إذا أردت اكتساب الجنسية الإسرائيلية كيهودي فعليك إحضار شهادة إثبات من عند الحاخام وتسمى بAttestation de Judaïsme + تصريح ضمانة بالهجرة إلى إسرائيل يكتبها لك الحاخام ويوجد حاخامات بإسبانيا والبرتغال يبيعون هذه الشواهد والتصريحات مقابل 35.000درهم
وثانيا عليك أن تكون مهاجرا بإسرائيل عن طريق برنامج Aliyah وللاستفادة من هذا البرنامج عليك الاتصال بAlliance Juifs Universelle أو الاتصال بالوكالة اليهودية لأجل إسرائيل ثم تحضر جميع الوثائق المطلوبة منك بما فيها شهادة الديانة اليهودية وتصريح ضمانة بالهجرة إلى إسرائيل،ويتم دفع طلبك من طرف الوكالة إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية للمراجعة وفي حالة الموافقة تصدر لك إسرائيل جواز سفر صالح للدخول إلى إسرائيل لمرة واحدة فقط ثم تقوم بتسجيل نفسك لدى سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية بعد وصولك إلى الأراضي الإسرائيلية وبعد 9 أشهر فقط من السكن في إسرائيل يحق لك طلب الجنسية من إدارة السكان والهجرة وعندما تتم الموافقة على طلبك يطلبون منك إحضار بعض الوثائق ويستخرجون لك بطاقة تعريف وطنية إلكترونية والتي بها تستطيع استخراج جواز السفر الإسرائيلي
يكفي تدريس ابناءنا القرآن هو ادق للتعريف بتاريخ اليهود.
استاذنا ليفي علمنا الكثير
فعلا وعلى طول سنوات الإجازة درسنا السيد شمعون ليفي عدة مواد كالنحو و الصرف في اهلا تجلياته و تاريخ أمريكا اللاتينية و الادب الاسباني امريكي و علم الصوتياتيات
و تاريخ الفن الاسباني الخ
كان بحق موسوعة مرحا في القيمه و هو يحبب لك ما تدرس.
كان صديقا للجميع سمحا و متفهما
علم من اعلام الوطن الحر كان يدافع عن الإستقلال. و وسجن من قبل فرنسا و ظل يحب بلده و لم تاريخ الهجرة إلى فلسطين و لا الى امريكا ليمون في وطنه
داك هو استاذنا ليفي
لا يهم ان كان يهوديا أو نصرانيا لانه وطني
الكثير من التعاليق ينظر الى اليهود بعين احتقار وهدا خطأ كبير وقعت فيه الأنظمة العربية لما اجتمعوا تحت مظلة القومية العربية لمحاربة دولة اسرائيل وكان دالك سنة 1967م.
لقد تغير العالم بانتصار اليهود ويهود اليوم ليسوا بقردة ولا خنازير بل العكس,
من اللدين يعيشون ويشبهون القردة؟
لولا نفود اليهود في العالم لألقى النازيون الصليبيون بالجالية العربية في البحر أي ارجاعهم الى أوطانهم,
نحن اليوم لسنا عمر وأبوعبيدة بن الجراح,
مشاكلنا هي الفلوس,
Schimon Levy camarade du pls et pps c’était un grand grand nationaliste un grand leader allah yarahmou