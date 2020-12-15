سيناريوهات وتغيرات جيوسياسية تنتظر قضية الصحراء سنة 2021‬

تغيرات كثيرة حدثت ضمن قضية الصحراء المغربية خلال الشهور الأخيرة؛ أبرزها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وقبلها اعتراف عشرات الدول سواء العربية أو الإفريقية والإسلامية، تنوعت أيضا ما بين دول كبرى وصغرى.
التغيرات التي حدثت تقتضي تغيرا أيضا في مسار القضية خلال السنة المقبلة، إذ ينتظر كيف ستتصرف الجزائر و”البوليساريو” أمام النصر الذي حققته المملكة على الصعيد الدولي، وتوقعات متتبعين تشير إلى حلين لا ثالث لهما: قبول حل سياسي، أو قيام الحرب.
وفي هذا الإطار، قال الموساوي العجلاوي، الخبير في نزاع الصحراء، إن الحديث يجب أن يتم في سياق التحولات حول الصحراء، واتساع الواجهة الدبلوماسية التي تعترف بمغربية الصحراء، قائلا إن “الأساس هو أن الرسالة السياسية القوية من فتح قنصليات لدول صغيرة وكبيرة قد وصلت”، مؤكدا أنه سيتم توسيع هذه القائمة من الدول المعترفة بسيادة المغرب على صحرائه.
وتابع العجلاوي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “ما حدث هو دليل ورسالة سياسية إلى الدولة الحاضنة للانفصال بأنه يجب الدخول في مرحلة من أجل حل سياسي وواقعي”، موضحا أن الدول المعترفة بمغربية الصحراء تؤيد حل الحكم الذاتي الذي يدخل في إطار القانون الدولي.
وأردف: “ما حدث يمضي نحو رؤية جديدة وقراءة جديدة لهذا النزاع تنحو نحو الطرح المغربي، خاصة أن الاعتراف بالسيادة الذي لا يتعارض مع طرح الحكم الذاتي”، مفيدا بأن الطرفين الآخرين، أي الجزائر و”البوليساريو”، لهما اختياران؛ وهما، حسب الخبير، “الانخراط في هذا التوجه الدولي لإيجاد حل سياسي، أو الانتحار باللجوء إلى الحل العسكري؛ وهو ما يتناقض مع طرح الأمم المتحدة”.
وتحدث العجلاوي عن إمكانية إقامة صراع عسكري مباشر بين المغرب والجزائر يعززه كون الواجهة للنظام الجزائري تعيش تخبطا، متسائلا: “كيف يمكن لدولة رئيسها مريض عوض أن يخاطب الشعب عبر وسائل الإعلام الجزائرية يخاطبها عبر “تويتر”، في وقت كانت مجتمعة فيه القيادات العسكرية لمناقشة الوضع الداخلي والتهديدات الخارجية”.
وتابع قائلا: “الفيديو أثار نقاشا، وهو دليل على أن واجهة الحكم بالجزائر تعيش أزمات وتشققات وصراعات قوية جدا؛ وهذا ما يؤخر الحل السياسي”، مفيدا بأن الوضع “معقد، ويقتضي تعيين الواجهة السياسية الجزائرية، إما عبر إتمام الواجهة أو تغييرها”.
كما أضاف الخبير: “أحد هذه الأطراف قد يوظف المغرب لفك التناقضات الداخلية للجزائر عبر إدخاله في صراع عسكري، خاصة أن المشترك بين جميع هذه الأطراف الجزائرية هو عداؤها للمغرب”.
وتحدث المختص عن دلالة اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء والذي تكمن أهميته في كون الأمر يتعلق بعضو دائم في مجلس الأمن بل وتحرر قراراته، مفيدا بأن هذا الاعتراف يتماشى أيضا مع منظور الدولة الإستراتيجي الأمني في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل؛ وهو ما يدل عليه التعاون العسكري الذي أبرم قبل شهرين بين وزير الدفاع الأمريكي والمغرب، وأيضا صفقة بيع أسلحة جديدة متطورة للمملكة.
يجب تحرير تندوف المحتلة الاخر المستعمرة الافريقية .حان الوقت لتحريرها اما بالسلم او الحرب . لقد سئمنا من استفزازات العدو الجزائري الدي يدعي بالقوة الاقليمية وما الغرد من هده التغريدات . اما السلم او الحرب الشاملة كما قالها المغفور الحسن الثاني . حاريبونا منكنتم رجال ومادا تنتظرون لمادا جبناء حتى نصفية الحسابات القديمة . اصريح العبارة طلعتونا في راس
, السلام عليكم اولا الصحراء هي اصل المغرب ومهد تاريخه اما بخصوص الاعتراف الامريكي فهو لا يهمنا اطلاقا ونقول البوليزاريو عودو إلى رشدكم وادخلو وطنكم سالمين اما الجزائر فلتذهب الى الجحيم هي وجنرالاتها …
لنفرض انه تم قبول كل الأطراف للحكم الذاتي وعاد المحتجزون إلى أرض الوطن وتحركت أطراف منهم ،كما يفعل اليوم بوليساريو الداخل للمطالبة من جديد بالاستقلال،فما هي السيناريوهات المحتملة؟
هذا الصراع بدون لف ولا دوران لن ينتهي إلا بحرب
وهذا ما يسعى إليه النظام العسكري الشيوعي الجزائري لتوريط المغرب في هذا المستنقع القذر وذلك بدعم مليشيات البوليساريو ولكن إذا اندلعت الحرب فلن يسلم منها شمال افريقيا كله وستكون هاته الحرب سببا لزوال النظام العسكري الجزائري البغيض الذي جعل المنطقة تتأخر عن ركب الاقتصاد والتنمية، وذلك بتدخله السافر في تمزيق دول شمال افريقيا على غرار ما فعل بتونس التي سلب منها مئات الكيلومترات من أراضيها وضمها وهذا ما يسعى لتحقيقه بدعمه لمرتزقة البوليساريو… ولكن ليس كل مرة تسلم الجرة.
أودي الكلام كثير أسكت حسن
الجژاير لا تقدر على الحرب المدخول الوحيد للجزائر هو البترول فإذا ما ضربت منابع البترول تقف الحرب وتحسر الحرب من الصعب عليها الدخول في الحرب من المستحيل شنقريحة ان يغامر بالحرب في اخر ايامه
منذ أكثر من اربعين سنة و المغرب يقدم الحلول القيمة للجزائر لحل هذه المشكل الذي افتعلته نفسها (الجزائر) .لكن الجزائر ظنت دائما أن الغاز و البترول سيجعل المغرب يرضخ. اليوم و والحمد لله انتصر المغرب و جف الغاز و البترول و لم يبق للجزائر إلا الجلوس للحوار بدون شروط مسبقة أو إدخال طرف ثاني كمرتزقة البوليساريو .
امام هذا الوضع لا يوجد الا خيار واحد. اما الطرق فهي متعددة, لكن كلها تؤدي الى الحكم الداتي.
1. الدخول مباشرة في مفاوضات بين المغرب والجزائر.
2. الدخول في حرب مباشرة بين الطرفين الى حين الانهاك الشامل للطرفين وبعدها تفرض المفاوضات.
3. الاستمرار فيما هو عليه الحال الى ان تفرض المفاوضات.
وجب العلم ان مصالح الدول العضما لن تنتضر الى ان تقبل الجزائر حل المشكل لان حل مشكل الصحراء من شأنه تسهيل وتسريع التنمية المحلية للافريقيا والتي تساهم بشكل كبير في خروج من الركود الاقتصادي العالمي
السلام عليكم ورحمة الله تحية وتقدير إلى جميع القراء. لماذا المغرب لم يعترف الجمهورية القبائل وتكون المساوة في كل شيء الصحراء مقابل القبائل…
نظر المغربي متجه نحو دولتين :
فرنسا
اسبانيا
هاتين الدولتين مطالبتين بقرار الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء أو على المغرب إعادة النظر جدريا في علاقاته بهما
ثم
بلدين عربيين هامين :
تونس
مصر
لابد من الاشتغال عليهما بروية
ثم موريتانيا لأهميتها الاسترتيجية لابد من اعطائها أولوية في الاستثمارات وفي التواجد الاقتصادي بشكل عام.
“دخول الحمام ماشي بحال خروجه”، لا يمكن أن تخرج الجزائر من هذه “المعمعة” دون عقاب ستتغير قواعد اللعبة كليا …
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الى كل من يغرد خارج السرب الى كل جار سوء .انكم تضيعون شعوبكم في الوقت الذي تتحمع فيه الشعوب وتتوحدالدول من اجل مصالح شعوبها .تتصارع بلدان يجمع بينها الاسلام والتاريخ والجغرافيا والمصير المشترك . الى كل من يحاول الركوب على الاحداث اقول .ما يجري الان جنب وسيجنب المنطقة حربا كانت وشيكة يتقاتل فيها الاخوة الاشقاء ..والوطن قبل كل شيء ..اللهم الا في قاموس اعداء الوطن واعداء وحدتنا .
السيناريو كيفما كان نوعه فهو يصب في “الشقيقة”. اللهم لا شماتة.
من 45 سنة و نحن نتجرع الظلم و قلة العفة بتحمل المجهود العسكري رغم أننا بلد بدون غاز و لا بترول و “الشقيقة” تتلدذ بتبذير الملايير فقط لنعاني و نحن نتوسل لفتح الحدود.
دبا شد الحدود و لا حلها و لا سير گاع تق… المغرب هو اللي غادي يشد الحدود مزيااان دابا. يمهل و لا يهمل.
أحسن خبر سمعته في 2020 الكحلة هو هذا.
ماذا تعني التغييرات الجيوسياسية…فرق شاسع بين جمهورية اسسها بومدين بخليط من المرتزقة الأفارقة..يتشبت بها العسكر في الجزاءر الحاكم …وبين أراضي مغربية كانت قباءلها تبايع سلاطين المغرب… رغم احتلالها من طرف اسبانيا.. ما تزال تعيش في المغرب…كمغاربة اعطينا ما يمكن اعطاؤه لحل نزاع الصحراء لتجنب الحرب ، وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين في الجزاءر والمغرب .. ماذا يريد عساكر الجزاءر الحكام..؟ تصدير مشاكل الجزاءر مع شعبها إلى الحدود مع الصحراء المغربية لالهاء الشعب الجزائري الشقيق عن ثورته ضد الحكم العسكري في الجزاءر…اغلب الدول تقبل الحكم الذاتي كمبادرة جادة لتسوية قضية الصحراء .. ويبقى تشبت عساكر الجزاءر المفرط بفرض ما يسمى تقرير مصير الشعب الصحراوي غير واقعي وغير مقبول ومتجاوز .. الان تغيرت الأوضاع ستنجز مشاريع استثمارية أمريكية واماراتية وإسرائيلة ومن دول أخرى في الصحراء المغربية… الارض المغربية التي استرجعها المفرب من اسبانيا بحكم محكمة لاهاي الدولية في السبعينات … ويبقى الحكم الذاتي انتصار للحزاءر لتطبيقه فوق أرض مغربية ….
بحث بسيط في غوغل عن خريطة المغرب في عهد المرابطين تعرفون أن الجزائر هي صنيعة فرنسا وأن أراضي شاسعة أقتطعت من تونس والمغرب، وعليه على المملكة المغربية متابعة فرنسا قضائيا في محكمة العدل الدولية لضلوعها في تغيير خريطة المملكة، عقدة النظام الجزائري هي تاريخ المملكة الذي يمتد على مدى 15 قرن شامخة في التاريخ، إذا قرر كابرانات فرنسا شن حرب على المغرب من حقنا إسترجاع الأراضي المسلوبة إلى حدود الجزائر المدينة، تلمسان مغربية.
ما فتئ الملك نصره الله يمد يده بالخير وصلة الرحم إليكم وأنتم في عجرفتكم وتعنتكم كلنا جنود مجندون وراء سبط الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله الوطن الملك
et c est la chine ouvre son ambassade a LAAYOUNE au sahara MAROCAIN ce sera vraiment fantastique et que notre seigneur sera toujours avec nous
الى صاحب التعليق رقم 3
غير ممكن.. سيكون مطلب غير شرعي و سيلغى حتى الحكم الذاتي
هل نجحت مساعي كتالونيا التي تملك مقومات الدولة والقوة الاقتصادية او كردستان..
الحكم الداتي يعني استقلال في الادارة اما الامن و الجيش صلاحيات الدولة المركزية
سيتم سحقهم ببساطة
أمامنا معارك شرسة مع أعداء الوحدة الترابية السريين و العلنيين بدون مساحيق التجميل مع العلم ان التطورات و معطيات إقليمية و القارية و العالمية تخدمنا و ننتظر رد واضح المعالم من الإدارة الأمريكية الجديدة على رأسها الرئيس بايدن في ثتبيث اعتراف الرءيس ترامب بالمغربية الصحراء الذي يعد حاسم يالمجلس الأمن أما على الأرض علينا استمرار باكتساح افريقيا و غيرها و كسب تأييد و دعم أغلب دولها بالسرعة قصوى عبر الاستثمارات و غيرها من علاقات مؤثرة بالقارة السمراء قصد تحقيق الهدف المنشود تغيير مواثيق الاتحاد افريقي لطرد مليشيات بوليساريو الإرهابية منه اما فرضية مواجهة مباشرة ليست مستعبدة بب تتطلب التعبئة مستمرة و الاستعداد لكافة الاحتمالات بل لاسوءها خاصة وان النظام الجزائري يبدو مصمم على تشبت بالكيان الوهمي كدولة بمعنى الحرب بدأت لكن بالوكالة بعد تنصل مليشيات بوليساريو الإرهابية من وقف إطلاق لكن تطورات داخلية بالجزائر و الدولية جاءت عكس طموحات النظام العسكر و رؤية ستتضح بعد ترتيب اوراقه على رأسها حلحلت كرسي رءاسة و إلى أين تتجه اتجاهات العالمية و إقليمية إلى جانب حراك .
لايمكن للجزائر ان تتخذ اي قرار الان سوى التنديد و مغالطة شعبها باستخفاف من القرار الامريكي نظرا لان الرئيس الحالي سوف يرحل عن البيت الابيض في وسط الشهر المقبل. و تنتظر ما يؤول اليه الرئيس الجديد في هذه القضية. فحكام الجزائر الان يشتغلون على استمالة كنزيلا رايس عن طريق بنت الرئيس الراحل كينيدي و مد جمعيتها بالمال الوفير عن طريق سفارة الجزائر بواشنطن.
الولايات المتحدة دولة قوية و صوتها مسموع في كل ربوع العالم و سياستها متواصلة رغم تناوب الحكم بين الجمهوريين و الديمقراطيين ليست كبعض الدول الديكتاتورية التي تغير سياستها ب360 درحة بين عشية و ضحاها.
وجب على فرنسا تقديم وثائق و خرائط المغرب و الجزائر عند الاستعمار و فك هذا المشكل الذي عمر سنين.
الحل بيد فرنسا و اسبانيا الدول المستعمرة.
أما أن تبقي فرنسا على سكوتها هذا يزيد الوضع تأزما فقط.
يجب على المغرب المماطلة وعدم الاسراع في حل القضية واعطاء حكم داتي للصحراء
الجزائر ربما ستتقسم بحكم ان النضام الاقتصادي ديالها معتمد على سياسات والدعم وكل الدول التي تعتمد هده السياسة ينتهي بها الامر لصراعات داخلية لا يمكن معالجتها وتنتهي بالتقسيم كما يحصل في العراق وسورية وليبيا واليمن.
الاعتماد على اموال النفط وتبني سياسات الدعم والاعتماد على الدولة في التشغيل عوض القطاع الخاص وعلى الاستيراد عوض التصنيع يخلق اقتصاد اتكالي وشعب بدون مهارات . اضافة الى ان النخبة السياسية تكون نخبة انتهازية غير ديموقراطية بحكم ان النضام ديكتاتوري ريعي
لدالك لا يكمن لمتل هده الانضمة النهوض بعد سقوطها ولنا في اليمن والعراق وسورية خير متال
السياسات الاشتراكية كنضام اقتصادي والديكتاتورية العسكرية كنضام سياسي يؤديان حتميا الى الطريق المسدود والى الحرب والانقسام
انا لا اتمنى حصول دالك للاشقاء الجزاىرين لكن التحليل الواقعي والمبني على مقارنة التجربة الجزائرية بتجاربة مشابهة لا يبشر بخير
اتمنى ان ينتفض الشعب ويسقط هدا النضام العسكري وينتخب حكومة مدنية لتنقض ما يمكن انقاضه
لحد الساعة هدا اسميه نصف انتصار بحيث سيصبح انتصار كلي ادا فعلت فرنسا المنافقة واسبانيا العدوة ما فعلت امريكا.اما الجزائر او البوليساريو والله ماعندهوم قيمة.نهار يشوفو القضية حماضت غادي يدخلو غيرانهوم ويحبسو من النباح.
المدخل الاستراتيجي لربح المعارك المقبلة هو الانتقال من الخطاب المعتمد على البروبغاندا الكلاسيكية الى خطاب منظم مختصر دقيق سهل الفهم يهادن و يهاجم حسب السياق تماما كما كان يفعل السيد ترامب او كما تفعل قناة الجزيرة.
يجب منع عودة من في مخيمات تندوف لأنهم مرتزقة ويمكن في أي لحظة ان يثير الفوضى أن حصل على دعم خارجي.كلما طال مكوث البوليساريو في تندوف كلما كان أفضل المغرب.
الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية هو الحكم الذاتي الموسع تحت سيادة المغرب الكاملة على مناطقه الجنوبية واذا ارادت الجارة الشرقية الدخول في حرب فسوف تنهزم وينهار نظامها العسكري الشيوعي لان الشعب الجزائري ينتظر الفرصة لبناء دولة مدنية والدولة الجزائرية دولة فاشلة وعباءا على جيرانها واصبحت معزولة ايقليميا وافريقيا ودوليا. اما ظهور الرئيس تبون على تويتر فله تساولات عدة من حيث ان صورته وصوته مفبركان وغير حقيق والله يعلم هل هو حي ام ميت.
يجب على المملكة المغربية إسقاط او إلغاء الحكم الذاتي فيما يخص الصحراء المغربية لقد مللنا من الانتظار وكذالك قضية سبتة ومليلية كفانى مماطلة إلى متى سنسكت على هذا الظلم وايضا الصحراء الشرقية
الحكام الجزائريون يحتاجون إلى من يطمانهم .
والعلاقة المغربية الجزائرية لابد أن تمر بمرحلة بناء الثقة.يجب أن تتحرك الدبلوماسية في هذا الاتجاه.
ربحانا المعركة العسكرية باسترجاع أقاليمنا الجنوبية.ربحنا المعركة الدبلوماسية.ربحنا المعركة الاقتصادية.
ايوا لي غلب يعف
Le Sahara occidental est marocain, avec des arguments irréfutables, donc l’Espagne l’a donné au Maroc et à la Mauritanie, car la Mauritanie et le Maroc étaient un seul pays à l’ère des Almoravides. L’Espagne a une histoire et savait que la terre du Sahara Occidental est historiquement marocaine. L’Algérie n’a jamais été partie à la région contestée.
استاذي المحترم الموساوي العجلاوي اشاوركم من زاوية أخرى في هذا الموضوع و أريد القول بأن الرؤى قد تتغير و اذكركم بأن الشعب الجزائري ربما استفاق سباته و توقف على الحقيقة أظن بأنه من الشهامة أن يطوي الشعب الاخ صفحات الماضي و يتجرأ بتقديم اعتدارات عميقة جيشا و حكومة لشقيقه المغرب و يفتح صفحة جديدة يشهدها التاريخ صفحة تفند الباطل و تعيد القطار إلى مساره الصحيح ثم بالتالي تقبل اليد التي مدت لها بكل صدق و طيبة و تعبر عن ندمها و تعبر جميعا عن الصلح الروحي و الأخوي أما فيما يتعلق بالحل الثاني المتعلق بالحرب فأنا كمغربي ما انا بباسط يدي لإضراب أخي و لو راودته النفس الشريرة لذلك. لعل الحرب أن كانت فإنها ستكون داخلية و يعود كيدهم في نحورهم يقاتلون بعضهم بعضا و يظهر الهيجان و المد الخطير من خلال الواقع الذي يصرح به المثقفون الجزائريون على مواقع التواصل المختلفة. ناهيك عن شردمة المرتزقة التي قريبا ما ستشهد متوقف فادحا و تشتتا مروعا في اقرب الاجال. الخير بالخير و البادي اكرم و الشر بالشر و البادي اظلم. هل سبق للشعب الجزائري إن سمع كلمة سيئة سواء من الملك أو من الحكومة ؟؟؟؟،…….. سلام
هناك حلين لا ثالث لهما العسكري لا نريده التفاوضي نعم ولكن في المغرب وتحت اشراف جهة العيون الساقبة الحمراء وواذي الدهب وبدعم من المينروسو ودول صديقة مراقبة وبقلب مدينة العيون وبمجلس عام للصحراويين ذوو الاصول المغربية لا يظم مجرمي الحرب قيادة البوليزاريو ولا بحضور اي جنس بشري جزائري لانها قضية ثنائية مغربية مغربية
مغربي حر : لا نريد أي حكم ذاتي للصحراء المغربية، بل تكن ولاية كباقي الولايات المغربية، إنها جزء من ترابنا الوطني و لهذا يحب معاملتها كسائر المدن الغربية، و الصحراويون الذين هم في تندوف يجب عليهم أن بيقوا في تندوف و السلام.
المغرب مستعد لكل السنريوهات تجديد الترسنة العسكرية أبهر الجميع أقمار طائرات ف١٦ مدرعات ابرامز صواريخ الجيل الخامس وووو.إتفاقية مع الحليف الأمريكي وما خفي أعظم هذه كلها إشارات للقريب والبعيد العدو والصديق وما وقع في الكركرات له دلالاته للفهماء القافلة تسير و…أعزكم الله الله الوطن الملك شعارنا والصحراء صحراؤنا
عاشت الجمهورية القباءلية ،وعلى المغرب الدفاع عن استقلال القباءل وطرح الملف وتبنيه في الامم المتحدة لخروج الإستعمار من المنطقة وكدالك دعم استقلال جمهورية الطوارق، كانت فرنسا تود اعطاء استقلال للطوارق لولا احتلال ما يسمى الجزاءر للمنطقة
الجزائر ادا دخلت في حرب مع المغرب ماعندها ماتخسر. المغرب اللى غادي يخسر لانه قام ببناء عدد من المشاريع الكبرى. ادا قامت الحرب سيرجع البلدين 100 سنه للوراء لان الجنرالات الجزائريه 10 في عقل كما نقولون. روسيا و امريكا هما الاتنين اللي عندهم الحل.
سبب البلاء في المنطقة هو سيطرة النضام العسكري على النضام المدني الصوري في الجزائر وتسخير الا علام لتخدير الشعب الجزائري بشعارات مثل النيف وعير ذالك الله يشوف في حال الشعب المليون شهيد شعب محروم من ما يستحق
قرار الولايات المتحدة الذي صدر في 10 ديسمبر الجاري
لم يصدر عبر بيان أو تصريح
بل من خلال مرسوم رئاسي،
هذا يؤكد على فعل سياسي وقانوني قوي.
إنه قرار تاريخي، وقد قدمته واشنطن على هذا الشكل
بعد دخول أمريكا وإسرائيل على الخط ، لا تستطيع للجزائر ان تعلن الحرب على المغرب لان ميزان القوة العسكرية لم يعد في صالحها،
المجتمع الدولي يعلم ان الجزائر هي الطرف الوحيد في نزاع الحصحراء وأن البوليزاريو ليس سوى أداة تستعملها من أجل تحقيق طمواعاتها في الاستيلاء على الصحراء المغربية،
لذلك تقرر ان الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذا النزاع لمفتعل هو وضع حد لأحلام الجزائر التوسعية بالاعتراف بمغربية الصحراء بصفة نهائية، عندئد ستدرك الجزائر انه لا جدوى من الاستمرار في دعم البوليزايو ، وستبحث عن وسيلة للتخلص منه، وسيعم الأمن والسلم في المنطقة
هذه هي القناعة التي تكونت لدى المجتمع الدولي، وهذا ما يفسر عدم اكتراث مجلس الأمن بحركات البوليزاريو واستقالة كوهلر وعدم تعيين مبعوث جديد يخلفه ، ولن يتم تعيين اي مبعوث في المستقبل
على الحكومة ان تستتمر في الصحراء المغربية بالاسراع بإنشاء ميناء الاطلسي وانشاء مناطق سياحية بمستوى عال. ينبغي كذلك اعمار معبر الكركرات و تطوير الصيد البحري.
ينبغي أن يشتغل ميناء الأطلسي ليل نهار لتشجيع التصدير نحو افريقيا و االامريكيتين. بعد عشر سنوات ان شاء الله سوف تتغير ملامح الصحراء المغربية حيث ستتسابق الشركات الدولية للإستثمار،
ارى ان المعرب وجب عليه دعم جبهة البوليزاريو لاسترجاع الاراضي المحتلة من طرف ااجزاىر وخاصة تندوف و نصيحة لهم يساعدون بلدهم المغرب … ان الله غفور رحيم
الحمد لله و شكرا لصاحب الجلالة اللذين مد يده لجارة السوء اكثر من مرة و لكنها تطاولت علينا.
الجزاير اليوم محاصرة من كل الجهات و قريبا ستطلب ود المغرب. و اتمنى من المغرب ان يفرض كل شروطه و من ضمنها أعادة ترسيم الحدود.
الان المغرب يربح قضيته الأولى و اتمنى ان نركز على تحسين أوضاع المغاربة أجتماعيا.
عاشت الأمة المغربية و نحن و راءك و معك يا صاحب الجلالة.
الله الوطن الملك
خلال حقبة السبعينات كان المعسكر الشرقي متحالفا في جميع نقط التوتر ومن بينها الصحراء المغربية اضافة الى شعارات القضاء علة الملكيات وتاسبس الجمهوريات مكانها، اليوم رؤساء الجمهوريات تشبتوا بكراسهم حتى اصبحوا اكثر من الملوك،والاشتراكية ماتت من جدورها،وفي معقلها الاصلي.
اسطوانة تقرير المصير لم تعد تجدي فمن يرفعها كشعار مطالب بتطبيقها ببلده حيث يعيش حوالي عشرة ملايين اسسوا حكومة في المنفى وما فتىؤا يطالبون دولة المبادىء والثورة ان تمكنهم بمن تقرير مصيرهم.
لم يبق من حجة او عذر او سبب نقنع به احد ،سوى الخطر الخارجي وكان الدبابات واقفة على الحدود تستعد للاجتياح.
نحن نريد السلام و الامن والتعاون ،نحن شعب واحد وامة واحدة.ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
في الحقيقة الكيان الصهيوني كان موجودا في إفريقيا مسبقا من خلال بوابة المغرب و لكن بشكل سري في طبيعة العلاقات، و لا يخفى عن العام و الخاص أن التبادلات الدبلوماسية السرية موجودة منذ القرن الماضي، و لعب المغرب دورا كبيرا في إجهاض عملية 1967 عندما أعطى ملك المغرب أنداك معلومات حول اجتماع العرب الذي انعقد في المغرب، أيضا معروف أن اللولبيات الصهيومغربية أو الصهيوفرنسية تلعب دورا في صناعة القرار في المغرب و تؤثر عليه بشكل رهيب، ولعل ذلك يعود إلى ثنائية الجنسية للمغاربة الصهيونين الذين تقريبا هم من يمتلكون مقاليد الحكم و يسيرون المغرب، و بالتالي إعلان ترامب للتطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني هو فضح لما كان مستورا او للتخفي الذي كان المغرب يتجنب الإعلان عنه، أما فيما يخص التوقيت الذي جاء فيه الإعلان فهو يتزامن مع وجود عملية خنق جيوسياسية وجيوستراتيجية للجزائر تدخل في إطار لعبة التحول في منطقة شمال إفريقيا، والساحل والتي تقودها بعض الجهات كفواعل إقليمية خاصة بعض دول الخليج و المغرب، لصالح القوى الكونية و المصالح الفرنسية المتواجدة هناك.
الجزائر أصبحت منهكة نفسيا وسياسيا ،فقد سقطت عن تبون آخر أوراق التوت اللتي كانت تستره … ودق ترامب آخر مسمار في نعش البولساريو أو مخيم تندوف المحتلة ….اللتي يجب إسترجاعها أيضا….من أراد مياه الأطلسي من الجزائريين ، عليه بطلب تأشيرة سياحية للمغرب مع عدم التأخر في الإقامة وشكرا ….على قلت سعد لمجرد ….برا….
بحال ترامب خاطبكم واعترف بالصحراء بأنها مغربيه عبر تغريده هوائيه حال بحال.
وجعلتم منها نصرا مبينا كأنكم حررتم الصحراء ورجعت لكم سبته ومليله
حداري من المبالغة في الاحتفال باعلان رئاسي ومن رئيس بلطجي وعنصري كي ترامب إعلان رئاسي presidential proclamation ماشيpresidential decree. مرسوم رئاسي لدعم السيادة على الصحراء لا يتمتع بقوة القانون الأمريكي ولا القانون الدولي ما لم يصدّق عليه أعضاء مجلس الشيوخ في مقر الكونغرس بل ويمكن لأي قاض فيدرالي إلغاؤه بحكم قضائي كما حدث 2017 عندما قرر ثلاثة قضاة فيدراليين إلغاء الإعلان الرئاسي لترمب نفسه بمنع سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من السفر إلى الولايات المتحدة …بهاد الطبل والغيطة وليتو اكبر خصوم لمغربية الصحراءكقضية مصير دولة وشعب و أجيال لا تدعوا لُعابكم يسيل ببمداق اعلان ترامب فتنسو السم المدسوس فيه
بحمد الله تم وضع اللبنة الأساسية و الاثقل في بناء حل دائم لهدا النزاع المفتعل،ما تنتظره الان هو خروج فرنسا واسبانيا من التردد.اما الجزائر فهي تعلم ما تربح ان جنحت إلى السلم و ما تخسره ان لم تحكم بعد نظرها.نقطة اخرى دات أهمية وهي تحريك الدبلوماسية الموازية تجاه جنوب افريقيا .
الحسود لا يسود جنرالات الجزائر تغير من المغرب ومن الإنجازات التي حققتها بلادنا ونحن لسنا ببلد بترول و لا غاز نحن أمة واحدة دافعنا عن صحراءنا ومستعدون للدفاع عنها ولن نتخلى عن حبة رمل من رمالها