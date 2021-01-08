سيول "وادي الدرادر" تقتل تلميذة في ضواحي وزان

سيول "وادي الدرادر" تقتل تلميذة في ضواحي وزان
صورة: أرشيف
الجمعة 8 يناير 2021 - 20:31

لقيت تلميذة مصرعها غرقا، الجمعة، بعدما جرفتها سيول واد في جماعة المجاعرة بإقليم وزان، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.

ووفق مصادر هسبريس، فإن التلميذة الهالكة، البالغة من العمر حوالي 14 سنة، والتي كانت تتابع دراستها بإعدادية أبي بكر الرازي، فارقت الحياة بعدما جرفتها سيول وادي الدرادر الذي بلغ مستويات قياسية، مشيرة إلى أن الضحية كانت في طريق عودتها من المدرسة.

وأضافت المصادر ذاتها أن السيول جرفت التلميذة المنحدرة من دوار الهواوس بالجماعة الترابية سالفة الذكر لعشرات الأمتار، بشكل صعب من مهمة رجال الوقاية المدنية وممثلي السلطات المحلية في العثور على جثمانها؛ إذ استغرقت عملية البحث ما يزيد عن ساعة.

وخلفت الواقعة صدمة وسط المحيط التربوي والعائلي للتلميذة، وتعالت أصوات منددة بالاستهتار الذي طبع التعامل مع النشرات الإنذارية.

واستغرب الفاعل الحقوقي نور الدين عثمان عدم تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمة، خاصة بالعالم القروي، رغم أن مديرية الأرصاد الجوية أصدرت نشرة تحذيرية، ودعا إلى ضرورة توقيف الدراسة إلى حين تحسن حالة الطقس، حفظا للأرواح.

إقليم وزان جماعة المجاعرة دوار الهواوس سيول واد

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‫تعليقات الزوار

3
  • الورزازي
    الجمعة 8 يناير 2021 - 21:10

    رجاء غيروا وصف ” الهالكة ” . رحم الله التلميذة

    5
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  • أيوب سيدي سليمان
    الجمعة 8 يناير 2021 - 21:16

    إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها ويصبر والديها

    6
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  • لاحياة لمن تنادي
    الجمعة 8 يناير 2021 - 21:25

    إنا لله وإنا إليه راجعون.اللهم ٱرحمها برحمتك الواسعة يارب العالمين.
    رغم النشرات الإنذارية ،لازالت وزارة التعتيم خارج التغطية
    ولاتهمها حياة الأبرياء .وخصوصا الفئات الصغرى.
    لو أن وزارة التعتيم أصدرت بيانا بتعطيل الدراسة خلال هذه الظروف المناخية ستخفف من معانات المواطنين إلى حين تحسن الأجواء .

    3
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