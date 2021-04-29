شابة تتحدى أعباء الحياة

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تعليقات الزوار2
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bravo bravo bravo bon continuation
الله اعاونك ابنتي.كانبغي نبكي ملي كانشوف بحال هاذ البنات كايكافحوا باش اعيشو.ماشي بحال شي وحدات……. لي داءما اقولو: اوا الفقر داكشي علاش.فهمتوني ياك ؟