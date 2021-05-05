شابة مالية تضع 9 توائم في الدار البيضاء

شابة مالية تضع 9 توائم في الدار البيضاء
الأربعاء 5 ماي 2021 - 00:22

وضعت شابة مالية 9 توائم (خمس إناث وأربعة ذكور)، ليلة أمس، عبر عملية قيصرية في مستشفى خاص بالدار البيضاء.

الشابة المالية المسماة حليمة عمر سيسي، كان من المفترض أن تلد 7 أطفال، وفقا للفحوصات السابقة التي لم ترصد اثنين من الأجنة.

يذكر أن الشابة البالغة من العمر 26 سنة قد حلت بالمغرب قبل أزيد من شهر لضمان متابعة أفضل لحملها الاستثنائي، والعناية بصحتها وبحياة الأجنة، بتمويل من الحكومة المالية وبمتابعة من الرئيس الانتقالي باه نداو.

9 توائم الدار البيضاء مالية مستشفى

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‫تعليقات الزوار

6
  • آمال
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 02:27

    ماشاء الله عليهم اجمعين يارب العالمين اللهم احفظهم من كل شر اللهم امين يارب العالمين

    16
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  • سعيد
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 02:28

    الحمد لله على سلامتها رقم قياسي لهذا العام

    12
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  • صحراوي
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 02:33

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.مبروك لهذه السيدة بمواليدها التسعة جعلهم الله ممن أصلح وهذى وجعل مخاضها مغفرة لذنوبها إنشاء الله.فعلا ولله في خلقه شؤون.

    11
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  • سبحان الله
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 02:39

    اللهم بارك اللهم اجعلهم زيادة في الإسلام.

    10
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  • تحطيم الرقم القياسي
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 02:44

    حطمت الرقم القياسي في الولادة، تستحق دخول كتاب جينيز للارقام القياسية من بابه الواسع وجائزة مالية كبيرة اذا لم يضع لها المسؤولون المغاربة العراقيل.

    4
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  • hossam
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 02:50

    ماشاء الله اللهم زد وبارك وجعلهم درية صالحة

    1
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