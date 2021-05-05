شابة مالية تضع 9 توائم في الدار البيضاء

وضعت شابة مالية 9 توائم (خمس إناث وأربعة ذكور)، ليلة أمس، عبر عملية قيصرية في مستشفى خاص بالدار البيضاء.
الشابة المالية المسماة حليمة عمر سيسي، كان من المفترض أن تلد 7 أطفال، وفقا للفحوصات السابقة التي لم ترصد اثنين من الأجنة.
يذكر أن الشابة البالغة من العمر 26 سنة قد حلت بالمغرب قبل أزيد من شهر لضمان متابعة أفضل لحملها الاستثنائي، والعناية بصحتها وبحياة الأجنة، بتمويل من الحكومة المالية وبمتابعة من الرئيس الانتقالي باه نداو.
ماشاء الله عليهم اجمعين يارب العالمين اللهم احفظهم من كل شر اللهم امين يارب العالمين
الحمد لله على سلامتها رقم قياسي لهذا العام
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.مبروك لهذه السيدة بمواليدها التسعة جعلهم الله ممن أصلح وهذى وجعل مخاضها مغفرة لذنوبها إنشاء الله.فعلا ولله في خلقه شؤون.
اللهم بارك اللهم اجعلهم زيادة في الإسلام.
حطمت الرقم القياسي في الولادة، تستحق دخول كتاب جينيز للارقام القياسية من بابه الواسع وجائزة مالية كبيرة اذا لم يضع لها المسؤولون المغاربة العراقيل.
ماشاء الله اللهم زد وبارك وجعلهم درية صالحة