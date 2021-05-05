شابة مالية تضع 9 توائم في الدار البيضاء

وضعت شابة مالية 9 توائم (خمس إناث وأربعة ذكور)، ليلة أمس، عبر عملية قيصرية في مستشفى خاص بالدار البيضاء.

الشابة المالية المسماة حليمة عمر سيسي، كان من المفترض أن تلد 7 أطفال، وفقا للفحوصات السابقة التي لم ترصد اثنين من الأجنة.

يذكر أن الشابة البالغة من العمر 26 سنة قد حلت بالمغرب قبل أزيد من شهر لضمان متابعة أفضل لحملها الاستثنائي، والعناية بصحتها وبحياة الأجنة، بتمويل من الحكومة المالية وبمتابعة من الرئيس الانتقالي باه نداو.