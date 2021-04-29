شاب كندي يعتنق الإسلام

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تعليقات الزوار11
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"النهج" يصف أوضاع العمال بالمغرب بالمزرية
زاد الله في الإسلام،
إيوا اسمع أ لي قال إفطار في نهار رمضان الأبرك. ودافع عليه شي شخص آخر يدعي التفتح والتعانيد مع بعض الدول المنحلة.
Vous devez enlever ce tattouage frère c est interdit en islam. Bonne continuation !
الحمدلله و كم من مغربي و مغربية يعتنقون الديانة المسيحية واليهودية انتم تعرفون هذا والسبب الفقر يجعلهم الاعتناق بالديانة المسيحية لأنهم يعطوهم كل الحاجيات الاكل والشرب والسكن وحتى الشهرية الكثير من المغاربة وانتم تعرفون هذا أما امريكي اعتنق الاسلام فهده القصص الا التجارة بالدين لبعض الأميين الضعفاء بدون ثقافة الدين يجلسون أمام الشاشة وهم يرون افلام فركوس ورشيد شو وأسرت أفرت كل تافه
كلشي باين على وجهي ماعندي مانقول و أش عندي مانخبي الله يكمل بخير و يزيد فالاسلام
الحمد لله على نعمة الاسلام ولعله عبرة لمن يشجع ويقول حرية التعبير ههه الافطار العلني فالشارع للاسف واحد كيقرب لعمل الخير و واحد بغى السيبة والميوعة اللهم عافينا
je vous souhaite aussi bon ramadan que dieu vous garde et vous protége
بكل عقلانية وبإحصاحيات شاب أروبي يدخل الإسلام (غالبا لغرض الزواج) وألاف الشباب العرب والأروبيين المسلمين يتركون الإسلام، اذن واحد يدخل ألف تخرج لذا إذا دخل واحد هللت له الآلة الإعلامية بيننا تخرج الآلاف والناس مْيْكِنْ. عدد متابعي هشام نوستيك في اليوتوب في تزايد باهر، وهذا مثال من بين ألاف.
الحمد لله والشكر لله على نعمة الإسلام وكل النعم يارب العالمين
سبحان الله العظيم َالحمد لله والله اكبر… نتمنى لكم التوفيق في دين الإسلام.
رمضان كريم وصيام مقبول انشاء الله ونسأل الله أن يتبتنا جميعا ومرحبا بك في الاسلام وفي بلاد الاسلام المغرب
كم هو جميل عندما تسمع شابا ترعرع في مجتمع مسيحي. ودخل إلى الدين الإسلامي بدون دغوط وهو يتكلم بكل فخر إلى دخوله في دين الإسلام. مع الأسف بعض الشبان عندنا يريدون تشويه عقيدتهم الدينية الإفطار العلني في نهار رمضان. وفي الاخير تجده لا هو مسلم ولا هو مسيحي بدون عقيدة .