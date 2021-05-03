شاب يتحدى الإعاقة بالبيضاء

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‫تعليقات الزوار

4
  • Trois fois rien ,,, ,,,
    الإثنين 3 ماي 2021 - 21:02

    أين تكمن إعاقته هل اليدين اوالرجلين ام الأسنان ،وعلى فكرة
    شعره طويل جدا وكي يعصر للناس العصير وجب عليه أن يجمع شعره المسترسل على كتفيه في قبعة خاصة بهادا العمل ويرتدي
    قفازات.مجرد ملاحضة.

    -8
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  • ali
    الإثنين 3 ماي 2021 - 21:08

    رسالة لمن انقطع عليهم رزق التهريب. ولم يجدوا سوى أمواج البحر ليرتموا في احضنها مختبئين وراء الوهم الكسل.

    7
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  • Anouar
    الإثنين 3 ماي 2021 - 21:10

    Bravooooo je te filicite que dieu t aide toma vie privé et chapeau encore pour toi et finalement je te conseille de continuer tes études jusqu’à la fin bravooo

    5
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  • هذا هو
    الإثنين 3 ماي 2021 - 21:42

    الصراحة أخي اللهم يسر فكرة ممتازة انت مثال للانسان المكافح…..

    1
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