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‫تعليقات الزوار

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  • نقطة في بحر
    15 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    إذا كان فعلا 6 أشخاص لا يستطيعون السيطرة عليه كما يقول والده، فهذا يسكنه جني بسبب سحر أو ما شابه.. الحل رقية شرعية صحيحة وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وابحثوا في الأمر وانظروا إلى الحالات المشابهة التي شافاها الله تعالى.

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  • عينك ميزانك
    15 دجنبر 2020 الساعة 13:12

    حنا عندنا مسؤولين بدون ضمير مخدري الأحاسيس لا صحة لا تعليم لا سكن جيد هشاشة و فقر في كل مكان كيف للانسان ان يهنئ للقمة عيش و هو يعلم بان هناك أناس ليس لهم الحد الادنى من العيش الكريم اين انتم يا رؤساء الأحزاب و يا ولات و عمال جلالة الملك عار عار .

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  • الورداني عمر
    15 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    هذا الفيديو يجب ان يشاهده وزير الصحة والحكومة بكاملها!!

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  • chahid abdellah
    15 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    الله عافيه من ابتلاءه أين وزارة الصحة

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  • miloud Madrid
    15 دجنبر 2020 الساعة 14:12

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    حسبنا الله ونعم الوكيل.. واش هاد المسؤولين قلوبهم كالحجارة ام أشد من الحجارة…
    ارحموا من في الأرض يرحمكم ما في السماء

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  • ابراهيم امريرت
    15 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    الله ايعاونك عليه يااخي ويشافيه الشعب في واد والمسؤولين في واد

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  • شرف 58
    15 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    هناك الكثير من هذا النوع.الحل هو مستشفى الامراض العقلية .فهناك ادوية مخدرة ضد العنف .لاادري لماذا هذا الرجل يصر على ان يكون ابنه بجانبه.فهذا لايمكن ان يتقبله العقل.فالمريض مكانه مستشفى الامراض العقلية.

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  • Hamza
    15 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    وعندنا أيضا مواطنين مخدري الضمير، فماذا تنتظر من مواطن يرمي القمامة من نافدة السيارة،و آخر يبصق في الشارع وهو على متن دراجة نارية دون أن ينظر إن كان أحدا يمر من وراءه و زيد وزيد، أنا لا أ.افع عن أحد و لكن الدول تتقدم من مواطينيها، إذا كان المواطن واعي، المسؤول سوف يكون كفؤ بلهلا يطريه ليه و العكس صحيح

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  • محمد
    15 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الشاب هو إبن الشعب والشعب المغربي قاطبة يجب أن يساعده حتى النهاية. أبوه المسكين بدون عمل ، مصاريف الرعاية والعلاج لا قبل له بها. أتمنى من القلوب الرحيمة أن تلتفت لهذه المأساة الاجتماعية. إرحم من في الارض يرحمك من في السماء

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  • من يعانون من التوحد
    15 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    مشكلة مرض “التوحد ”
    لا يوجد في المغرب اهتمام لهذه الفئة المريضة. ولعائلتها.

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  • abdou
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    ,الضمير المهني غاءب عند المسؤولين والمواطن عندهم دون الإهتمام .
    للأسف ما خفي أعظم . بينما الشكر موصول للصحافة المهنية للعمل التي تقوم به لفضح ما يمكن فضحه أو بالأحرى تحريك الضمير المسؤولية.
    ومن يعترف بالمسؤولية أو التقصير ؟

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  • عزيز
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    الله يكون في عون هؤلاء الناس وأمثالهم ممن يعانون من مثل هذه الحالة المأساوية.والله يصبرهم.والله يجعل المسؤولين والمحسنين يبادرو للتخفيف من هذه المعاناة القاسية على المريض وعلى أهله.

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