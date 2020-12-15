أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار12
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
00:31
جامعة الحسن الثاني تحقق في "عرقلة أنشطة بحثية"
-
23:30
توقف أشغال طريق يُغضب سكانا بإقليم الحوز
-
22:32
هولندا تتخذ إجراءات صارمة لمحاصرة "كورونا"
-
22:05
"كوفيد" يُنهي حياة رئيس مجلس إقليم تارودانت
-
21:20
أحيزون أفضل رئيس تنفيذي عربي في "الاتصالات"
-
20:32
شاب يضع حدا لحياته شنقا داخل منزله بتطوان
-
20:10
إصابات "كورونا" داخل "الماص" تسبق لقاء "الكوديم"
-
19:50
غُرة شهر جمادى الأولى تحل الأربعاء في المغرب
-
19:08
الغموض يلف العثور على جثة بميناء المضيق
-
18:20
منتخب مصر للشباب ينهزم أمام ليبيا بسبب كورونا
-
17:24
كوشنر يقود وفدا أمريكيا إلى تل أبيب والرباط
-
16:20
استئنافية بني ملال تؤجل ملف "فتاة الوشم"
إذا كان فعلا 6 أشخاص لا يستطيعون السيطرة عليه كما يقول والده، فهذا يسكنه جني بسبب سحر أو ما شابه.. الحل رقية شرعية صحيحة وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وابحثوا في الأمر وانظروا إلى الحالات المشابهة التي شافاها الله تعالى.
حنا عندنا مسؤولين بدون ضمير مخدري الأحاسيس لا صحة لا تعليم لا سكن جيد هشاشة و فقر في كل مكان كيف للانسان ان يهنئ للقمة عيش و هو يعلم بان هناك أناس ليس لهم الحد الادنى من العيش الكريم اين انتم يا رؤساء الأحزاب و يا ولات و عمال جلالة الملك عار عار .
هذا الفيديو يجب ان يشاهده وزير الصحة والحكومة بكاملها!!
الله عافيه من ابتلاءه أين وزارة الصحة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل.. واش هاد المسؤولين قلوبهم كالحجارة ام أشد من الحجارة…
ارحموا من في الأرض يرحمكم ما في السماء
الله ايعاونك عليه يااخي ويشافيه الشعب في واد والمسؤولين في واد
هناك الكثير من هذا النوع.الحل هو مستشفى الامراض العقلية .فهناك ادوية مخدرة ضد العنف .لاادري لماذا هذا الرجل يصر على ان يكون ابنه بجانبه.فهذا لايمكن ان يتقبله العقل.فالمريض مكانه مستشفى الامراض العقلية.
وعندنا أيضا مواطنين مخدري الضمير، فماذا تنتظر من مواطن يرمي القمامة من نافدة السيارة،و آخر يبصق في الشارع وهو على متن دراجة نارية دون أن ينظر إن كان أحدا يمر من وراءه و زيد وزيد، أنا لا أ.افع عن أحد و لكن الدول تتقدم من مواطينيها، إذا كان المواطن واعي، المسؤول سوف يكون كفؤ بلهلا يطريه ليه و العكس صحيح
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الشاب هو إبن الشعب والشعب المغربي قاطبة يجب أن يساعده حتى النهاية. أبوه المسكين بدون عمل ، مصاريف الرعاية والعلاج لا قبل له بها. أتمنى من القلوب الرحيمة أن تلتفت لهذه المأساة الاجتماعية. إرحم من في الارض يرحمك من في السماء
مشكلة مرض “التوحد ”
لا يوجد في المغرب اهتمام لهذه الفئة المريضة. ولعائلتها.
,الضمير المهني غاءب عند المسؤولين والمواطن عندهم دون الإهتمام .
للأسف ما خفي أعظم . بينما الشكر موصول للصحافة المهنية للعمل التي تقوم به لفضح ما يمكن فضحه أو بالأحرى تحريك الضمير المسؤولية.
ومن يعترف بالمسؤولية أو التقصير ؟
الله يكون في عون هؤلاء الناس وأمثالهم ممن يعانون من مثل هذه الحالة المأساوية.والله يصبرهم.والله يجعل المسؤولين والمحسنين يبادرو للتخفيف من هذه المعاناة القاسية على المريض وعلى أهله.