شاب يقاوم السيدا والسرطان

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‫تعليقات الزوار

5
  • kjou
    الأحد 31 يناير 2021 - 16:14

    Courage rabi isam7ak Nchalah waychafik
    Ça va s’arranger bi idni lahhhhh

    قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: 53].

    5
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  • chafnizirawi123
    الأحد 31 يناير 2021 - 16:20

    لا إله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اشفيه شفاءا لا يغادر سقما ولا يدع ألما إنك ياربي على كل شيء قدير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

    5
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  • اسماء
    الأحد 31 يناير 2021 - 16:25

    اكبر فوز هي توبتك أخي، تقبلها الله منك.. شفاك الله و عافاك و فرج همك و جعل لك من كل ضيق مخرجا

    8
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  • عبده من فرنسا
    الأحد 31 يناير 2021 - 16:36

    شافاك الله وعافاك وتقبل توبتك إنه هو التواب الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه

    0
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  • jad
    الأحد 31 يناير 2021 - 16:40

    الله يشفيك و يشفي كل مريض امين ” الله اكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا و سبحان الله و بحمده بكرة و اصيلا “و الصبر مفتاح الخير اخي

    0
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