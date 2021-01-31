شاب يقاوم السيدا والسرطان

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تعليقات الزوار5
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Courage rabi isam7ak Nchalah waychafik
Ça va s’arranger bi idni lahhhhh
قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: 53].
لا إله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اشفيه شفاءا لا يغادر سقما ولا يدع ألما إنك ياربي على كل شيء قدير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
اكبر فوز هي توبتك أخي، تقبلها الله منك.. شفاك الله و عافاك و فرج همك و جعل لك من كل ضيق مخرجا
شافاك الله وعافاك وتقبل توبتك إنه هو التواب الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه
الله يشفيك و يشفي كل مريض امين ” الله اكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا و سبحان الله و بحمده بكرة و اصيلا “و الصبر مفتاح الخير اخي