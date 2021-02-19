شاب ينتحر شنقا بـ"امطالسة" نواحي إقليم الدريوش

وضع شاب، مساء الجمعة، حدا لحياته بدوار أولاد موسى بجماعة امطالسة التابعة ترابيا لإقليم الدريوش.

وفي تفاصيل الحادث، لف الشاب، البالغ من العمر 27 سنة، حبلا حول عنقه قبل أن يرمي بنفسه من سطح منزل عائلته، واضعا حدا لحياته بطريقة مأساوية.

وشوهدت جثة الهالك متدليةً من سطح المنزل، مما دفع المارة إلى الاتصال فورا بعناصر الدرك الملكي، التي حلت بمكان الحادث، وفتحت تحقيقا حول الواقعة.

ونقلت جثة الهالك على متن سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسني، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق.

ولم تمض سوى أيام على حالة انتحار أخرى عرفها إقليم الدريوش، حيث أقدم شخص في الخمسينات من عمره على وضع حد لحياته بواسطة حبل معلق بسقف إحدى غرف منزل أهله.