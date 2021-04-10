شاب ينتحر شنقا في بوفكران بسبب "الحكرة"

وضع شاب (م. ر)، يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، حدا لحياته شنقا بسطح منزل أسرته الكائن بجماعة بوفكران ضواحي مدينة مكناس؛ وذلك بسبب تعرضه لما قال في رسالة منسوبة إليه، تركها خلفه، لـ”الظلم” على أيدي عناصر من السلطة المحلية والقوات المساعدة.

ووفقا لما أكدته أم الهالك وأفراد من أسرته، في خرجات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الضحية توجه اليوم السابق لانتحاره إلى مقر بلدية بوفكران قصد طلب سيارة إسعاف لنقل أخته المريضة نحو المستشفى قبل أن يتعرض للإهانة ويزج به داخل سيارة خاصة لعون سلطة، ومن ثم الاعتداء عليه.

وقالت عائلة الهالك إن “الظلم” الذي تعرض له ابنها، كما صرح لها بذلك قيد حياته، كان بسبب اتهامه بتحريض والده على رفض التلقيح ضد فيروس “كورونا”.

وحسب رواية العائلة ذاتها، فإن الدراجة الهوائية، التي استعملها الهالك في التنقل نحو مقر البلدية، جرى تخريبها أيضا.

مصادر هسبريس أكدت أن مصالح الدرك الملكي لبوفكران، التي حجزت هاتف الهالك والرسالة المنسوبة إليه، فتحت بحثا تمهيديا حول ملابسات هذه القضية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الدركية استمعت، وإلى حدود ساعة متأخرة من الليلة المنصرمة، لمجموعة من الأطراف على خلفية هذه الحادثة.

وقد جرى إيداع جثة الشاب بمستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة.