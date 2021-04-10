شاب ينتحر شنقا في بوفكران بسبب "الحكرة"

وضع شاب (م. ر)، يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، حدا لحياته شنقا بسطح منزل أسرته الكائن بجماعة بوفكران ضواحي مدينة مكناس؛ وذلك بسبب تعرضه لما قال في رسالة منسوبة إليه، تركها خلفه، لـ”الظلم” على أيدي عناصر من السلطة المحلية والقوات المساعدة.
ووفقا لما أكدته أم الهالك وأفراد من أسرته، في خرجات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الضحية توجه اليوم السابق لانتحاره إلى مقر بلدية بوفكران قصد طلب سيارة إسعاف لنقل أخته المريضة نحو المستشفى قبل أن يتعرض للإهانة ويزج به داخل سيارة خاصة لعون سلطة، ومن ثم الاعتداء عليه.
وقالت عائلة الهالك إن “الظلم” الذي تعرض له ابنها، كما صرح لها بذلك قيد حياته، كان بسبب اتهامه بتحريض والده على رفض التلقيح ضد فيروس “كورونا”.
وحسب رواية العائلة ذاتها، فإن الدراجة الهوائية، التي استعملها الهالك في التنقل نحو مقر البلدية، جرى تخريبها أيضا.
مصادر هسبريس أكدت أن مصالح الدرك الملكي لبوفكران، التي حجزت هاتف الهالك والرسالة المنسوبة إليه، فتحت بحثا تمهيديا حول ملابسات هذه القضية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الدركية استمعت، وإلى حدود ساعة متأخرة من الليلة المنصرمة، لمجموعة من الأطراف على خلفية هذه الحادثة.
وقد جرى إيداع جثة الشاب بمستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة.
que dieu le bénisse. mes condoléances à sa famille.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الله يرحمه ويغفر له . علما بأن الانتحار ليس حلا
عند الله تجتمع الخصوم…و كل يعرف تصرفات المقدمين الله يخد الحق
معظم المواطنون يعيشون الحكرة بمختلف أنواعها. صرنا نعيش غرباء في وطننا .لا حق لنا في العيش الكريم حيث لا عدل و لا صحة و لا تعليم و لا شغل و لا لمن تشتكي و ينصت اليك .صار الانتحار الوسيلة الوحيدة للهروب من الجحيم الذي يعيشه شبابنا .الله ياخد الحق في كل من له يد في ما يجري حولنا .لكن دوام الحال من المحال
الحكرة متى تنتهي في مملكتنا السعيدة
حكرونا
حركونا
مع كورونا
اذن فكما تفاعلت النيابة العامة مع تصريحات رئيس جماعة لوطا.. فلتتفاعل مع هذه الأسرة المكلومة وتستدعي أعوان السلطة للتحقيق معهم … ام حلال عليكم وحرام عليهم؟؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم عافينا كلنا محكورين ومقهورين ولكن كنهزو كفوفنا للرحمان ياخذ الحق فكل ظالم حقود كيفما كان قريب او بعيد والله ارزق الاهل الصبر والسلوان ويشافي الاخت ديالو والله هو لي عالي وعالم بالحقيقة ويلى ظلمو او حكرو شي واحد قبل انتحاره عمر ظميرو مايرتاح حتى يلقى الله الظلم يوم القيامة ظلمات اللهم عافينا منه
يجب محاكمة المتسببين في انتحار هذا الشخص، ليكونوا عبرة لكل من يستغلون مناصبهم في إذلال أبناء الشعب و خصوصا الفقراء منهم ، نعم هناك حكرة ،المشكل أن المسؤولين يتسترون على بعضهم البعض، و الذي من المفروض ان يكون عادلا في أحكامه فهو مصدر الحكرة و بمعنى آخر هو أكبر حكار
الظلم ظلمات يوم القيامة السيد طلب حق من حقوقه تكرفسو عليه فين هي المفهوم الجديد للسلطة ولا العقليات الخامجة لا ينفع معها التغيير الذي نادى به جلالة الملك اوا وجدو راسكم نهار تلاقاو به يوم الحشر
يقولون ان البلد نمودج يحتدى به والحقيقة تظهر كل يوم انتحار بالجملة هروب عبر البحار وغرق بالجملة انتقال ملايين الأشخاص مم القرى الى المدن نتيجة الاعمال والاقصاء والحكرة تزايد البطالة والفقر بشكل رهيب !!
بالاضافة الى ظروف اللاعقاب وتغول مختلف رموز الفساد السياسي والسلطوي انسحاب السلطة من الفضاء العام وتخليها عن دورها في الضبط والانضباط !!
الى متى والى اين ؟؟؟
الدول كتحارب الشطط في استعمال السلطة مع تكوين يحترم حقوق الانسان ويخدم المواطن واحترامه لكن للاسف فبلادنا تكوين الجلادين وتخويف ابناء الشعب الى متى سيستمر هدا الهمجية
على كل حال رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع اموات المسلمين وءان اختلف معه في الاءنتحار.
بطبيعة الحال هذا هو حال الواقع الحقيقي المغربي بدون مكياج الناس تعاني مع المفهوم الجديد للسمطة.
كل الموظفين بما في ذلك رجال الشرطة والدرك يعتقدون أنهم يتقاضون اجورهم لأنهم أصحاب شهادات وديبلومات عليا وهذا غير صحيح الموظف ياخد راتبه مقابل الخدمات التي من المفروض عليه تاءديتها بذليل ان هناك الآلاف حاصلين على شهادات ويتسكعون في الشوارع وبدون رواتب.
ودايما لماذا الاءصرار على الغباء؟؟؟؟؟؟!!!!!!.
الموضوع لم يتطرق إلى الحشود الهائلة التي كانت واقفة أمام الجماعة للتعبير عن رفضهم بما يسمى (الحكرة ).قالت أم الهالك إني لن أرتاح حتى يكون أصحاب هذه الجريمة وراء القضبان هم الذين كانوا سبب في ما جرى لإبناها .