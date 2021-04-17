شاب ينهي حياة غريمه بطعنة سكين ضواحي وزان

شاب ينهي حياة غريمه بطعنة سكين ضواحي وزان
صورة: أرشيف
السبت 17 أبريل 2021 - 00:19

اهتز مركز جماعة أسجن بإقليم وزان، قبيل مغرب يوم الجمعة، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر إثر تلقيه طعنة بالسلاح الأبيض عجلت بوفاته، وفق ما أوردته مصادر محلية لجريدة هسبريس.

وأرجعت المصادر ذاتها أسباب الواقعة إلى خلافات تتعلق بسوء الجوار بين الطرفين، مشيرة إلى نشوب صراع بين القاتل وأخ الضحية قبل يومين.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية عملت على اعتقال الجاني، الذي ينحدر من دوار بونيضار بالجماعة سالفة الذكر، قبل وصول عناصر الدرك الملكي، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.

الدرك الملكي جريمة قتل جماعة أسجن وزان

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