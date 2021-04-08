شاب ينهي حياته شنقا بجبل درسة في تطوان

شاب ينهي حياته شنقا بجبل درسة في تطوان
صورة: أرشيف
الخميس 8 أبريل 2021 - 15:57

اهتز حي جبل درسة في مدينة تطوان، الخميس، على وقع انتحار شاب عشريني، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.

وقالت مصادر محلية لهسبريس إن الهالك شاب يبلغ حوالي 25 سنة، كان يشتغل في محل للألمنيوم، عثر عليه جثة هامدة معلقة بواسطة حبل بمنزل أسرته بالتجمع السكاني سالف الذكر، في ظروف غامضة، مستحضرة معاناته من اضطرابات نفسية يرجح أن تكون سببا في إقدامه على إنهاء حياته بهذه الطريقة المروعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر من السلطة المحلية حلت بمكان الحادث، مرفقة بعناصر الشرطة القضائية، وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بتطوان، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

اضطرابات نفسية انتحار شاب مدينة تطوان مستودع الأموات

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • سهيل دوار السهلي COMMANDO
    الخميس 8 أبريل 2021 - 21:02

    لإيجاد يمر اسبوع دون أن نشهد حالات انتحار أو حالتين هدا الضاهر فقط ماخفي كان أعضم
    كارتة نفسيه يعيشها مجتمعنا يجب دق ناقوس الخطر

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
آية تتحدى التوحد
الخميس 8 أبريل 2021 - 17:43 9

آية تتحدى التوحد

صوت وصورة
احتجاج ضد نزع الملكية
الخميس 8 أبريل 2021 - 16:33 3

احتجاج ضد نزع الملكية

صوت وصورة
إتلاف كمية من المخدرات
الخميس 8 أبريل 2021 - 14:30 4

إتلاف كمية من المخدرات

صوت وصورة
بلبل يكشف سر النجاح
الخميس 8 أبريل 2021 - 12:11 2

بلبل يكشف سر النجاح

صوت وصورة
سكان “تسخت” وفك العزلة
الخميس 8 أبريل 2021 - 11:59 12

سكان “تسخت” وفك العزلة

صوت وصورة
جوائز لزبناء أفريكا موتورز
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 22:35

جوائز لزبناء أفريكا موتورز