شاب ينهي حياته شنقا بجبل درسة في تطوان

اهتز حي جبل درسة في مدينة تطوان، الخميس، على وقع انتحار شاب عشريني، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.

وقالت مصادر محلية لهسبريس إن الهالك شاب يبلغ حوالي 25 سنة، كان يشتغل في محل للألمنيوم، عثر عليه جثة هامدة معلقة بواسطة حبل بمنزل أسرته بالتجمع السكاني سالف الذكر، في ظروف غامضة، مستحضرة معاناته من اضطرابات نفسية يرجح أن تكون سببا في إقدامه على إنهاء حياته بهذه الطريقة المروعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر من السلطة المحلية حلت بمكان الحادث، مرفقة بعناصر الشرطة القضائية، وعملت على فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بتطوان، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.