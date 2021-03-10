شاب ينهي حياته شنقا ضواحي إقليم شفشاون‬

شاب ينهي حياته شنقا ضواحي إقليم شفشاون‬
صورة: أرشيف
الخميس 11 مارس 2021 - 00:31

وضع شاب، في العقد الثالث من عمره، حدا لحياته بدوار تاريا العليا التابع لجماعة بني سلمان بإقليم شفشاون، وفق ما أفادت به مصادر محلية لهسبريس.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن الهالك، وهو عشريني أعزب، وجد جثة هامدة بعدما لف حبلا حول عنقه، وصله إلى غصن شجرة غير بعيد عن منزل أسرته.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث، وعملت على توجيه جثة الهالك صوب مستودع الجثامين بمدينة شفشاون، كما فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة.

جدير بالذكر أن هذه الحالة المسجلة اليوم تعد التاسعة من نوعها بإقليم شفشاون هذه السنة، وفق إحصائيات غير رسمية.

إقليم شفشاون انتحار عشريني جماعة بني سلمان مستودع الأموات

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