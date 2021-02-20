سائق شاحنة نفايات ينهي حياة فتاة بمدينة الناظور

لقيت طالبة جامعية في مقتبل العمر مصرعها، اليوم السبت، بعد أن دهستها شاحنة تابعة لشركة نقل النفايات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالناظور، قرب المحطة الطرقية بوسط المدينة.

وحسب شهود عيان فإن الطالبة كانت بصدد عبور شارع الجيش الملكي بالناظور، رفقة زميلتها بعد توقف السيارات أمام الإشارة الضوئية، قبل أن تفاجئها الشاحنة التي استمرت في السير مباشرة دون توقف.

ودهست الشاحنة الطالبة التي لفظت أنفاسها الأخيرة في عين المكان؛ فيما نجت زميلتها بأعجوبة أمام صدمة الحاضرين للمشهد المأساوي.

وحلت بالمكان العناصر الأمنية، التي حررت محضر معاينة في الحادث؛ فيما نقلت جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور، في انتظار استكمال باقي إجراءات التحقيق.