أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار2
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
18:15
برلماني يتهم وزارة السياحة بالنصب على صناع تقليديين
-
17:21
"الأب الصالح" يكشف قيم ورسائل "هواوي المغرب"
-
16:27
التعادل يحسم مواجهة "أشبال الأطلس" أمام تونس
-
16:10
بعد الكركرات.. المغرب وموريتانيا يعززان التعاون العسكري
-
15:31
"الأدوية الأوربية" توافق على استعمال لقاح "فايزر بيونتيك"
-
15:17
اتحاد يهود المغرب ببلجيكا يؤكد التعبئة وراء الملك
-
14:14
أخنوش يرأس اجتماع لجنة استراتيجية غابات المغرب
-
14:11
السلالة الجديدة من كورونا تغلق حدود سلطنة عمان
-
13:59
"أنتربول" يتوقع مساهمة لقاح الوباء في كثرة الجرائم
-
13:06
عمالة كلميم تمدد العمل بإجراءات مكافحة كورونا
-
12:12
"طيران الإمارات" يربط دبي والبيضاء برحلات يومية
-
11:44
روسيا ترسل قوة عسكرية للقتال في إفريقيا الوسطى
Toi et Mr Bourita vous êtes exceptionnels. Vous avez conquis le cœur de tout le peuple Marocain. Allah yjazikom bi alfi khayr
هاد سي العلمي صراحة ولى باغي يساعد الكفاءات المغربية ! الله يبارك للجميع والله يكثر حسادنا