"شالكه" يراهن على توهج حارث أمام فرانكفورت

يراهن كريستيان غروس، مدرب شالكه، على الدولي المغربي المتوهج أمين حارث لقيادة المجموعة نحو تحقيق الفوز الثاني على التوالي هذا الموسم، عندما سيحل الأزرق الملكي ضيفا على أينتراخت فرانكفورت يوم الأحد المقبل، ضمن الأسبوع الـ16 بمسابقة الدوري الألماني الممتاز.

وأشاد المدرب السويسري كثيرا بنجمه المغربي، الذي أظهر أفضل أداء له بقميص نادي شالكه 04 ضد تي إس جي هوفنهايم، لاسيما أن أمين حارث خدم زميله ماثيو هوبي بثلاث تمريرات حاسمة قبل أن يتوج أداءه الاحتفالي بهدف رسم به ابتسامة على وجوه الجماهير بعد قرابة عام من الحزن.

وقال غروس متحدثا عن أمين حارث: “لقد قدم مباراة رائعة أمام هوفنهايم، لديه مهارات كبيرة، وقد عمل بجهد كبير في الملعب وركض كثيرا وكافأ زملاءه بالتمريرات الحاسمة”. وتجنب شالكه معادلة الرقم القياسي الكارثي لتاسمانيا برلين، الذي خاض 31 مباراة دون أن يعرف طعم الفوز خلال موسم 1965 ـ 1966.

وأضاف المدرب السابق لنادي الزمالك المصري أن “حارث يتطلع إلى تطوير إمكاناته”، مشيرا إلى أن “أمين كان حاسما في المباراة الماضية بصناعة الأهداف والتسجيل.”

ويعمل الدولي المغربي، البالغ من العمر 22 سنة، بجد بغية مساعدة المجموعة على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية بعد 359 يوما و30 مباراة متتالية لم يتذوق خلالها الفريق حلاوة الفوز، قبل أن يتحقق ذلك أمام هوفنهايم نهاية الأسبوع الماضي، على أمل تكرار الفوز مجددا فوق أرضية ملعب “كومرزبنك أرينا” عندما سيواجه أمين حارث مواطنه أيمن برقوق لاعب أينتراخت فرانكفورت.

ويحتل شالكه المركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط بعد خوضه 15 جولة، حقق الفوز فيها في مباراة واحدة، بينما تكبد مرارة الهزيمة 10 مرات، وتعادل خلال 4 مواجهات.