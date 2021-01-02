شباب المحمدية يقصي البرنوصي من كأس العرش

تغلب فريق شباب المحمدية لكرة القدم بهدف نظيف على حساب ضيفه الرشاد البرنوصي في مباراة دور سدس عشر مسابقة كأس العرش، التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية.

وسجل اللاعب اسوف تراوري هدف الفوز والتأهل لشباب المحمدية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، حسم به أبناء المدرب محمد أمين بنهاشم تأهلهم إلى دور ثمن نهائي المسابقة.

ويواجه نادي الشباب نظيره الدفاع الجديدي في دور ثمن نهائي المنافسة الكروية نفسها على أرضية “ملعب البشير” في مدينة المحمدية.