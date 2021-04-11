شباب المحمدية يهزم أولمبيك آسفي بثلاثية نظيفة

تفوق فريق شباب المحمدية على ضيفه فريق أولمبيك آسفي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب البشير، برسم منافسات الدورة ال11 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل أهداف فريق شباب المحمدية سيف الدين بوهرة (د9) وأسامة المليوي (د45+3 ود73).

وارتقى فريق مدينة الزهور، عقب هذه النتيجة، إلى المركز الثامن برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن فريق أولمبيك آسفي صاحب المركز السابع.