شباب المحمدية يهزم أولمبيك آسفي بثلاثية نظيفة

تفوق فريق شباب المحمدية على ضيفه فريق أولمبيك آسفي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب البشير، برسم منافسات الدورة ال11 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.
وسجل أهداف فريق شباب المحمدية سيف الدين بوهرة (د9) وأسامة المليوي (د45+3 ود73).
وارتقى فريق مدينة الزهور، عقب هذه النتيجة، إلى المركز الثامن برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن فريق أولمبيك آسفي صاحب المركز السابع.
شباب المحمدية مدينة الزهور فريقها عريق و قوي و له القاب يعني فوز مستحق و بحصة عريضة اما الفريق المنهزم، ليس في جعبته اي لقب. اذن لابد من العمل اكثر.
الشباب ادى مقابلة كبيرة وفوزه مستحق وكانت المقابلة ينتهي على الاقل 5-0 لولا تسرع لاعبي المحمدية.فمبروك الانتصار مرة اخرى.
هرمنا لهذه اللحظة التاريخية بعد طول غياب للإنتصارات ، يتنفس جمهور الشباب الصعداء بعد فوز مستحق و نتمنى من الله تكون بداية انتصارات متتالية…و بلا فلسفة فرقة لي ربحات هي لي تلعب المقابلة المقبلة لا داعي للتبديل فالتشكيل و الخطط إلا للضرورة…