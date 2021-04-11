شباب المحمدية يهزم أولمبيك آسفي بثلاثية نظيفة

شباب المحمدية يهزم أولمبيك آسفي بثلاثية نظيفة
صور: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الأحد 11 أبريل 2021 - 19:35

تفوق فريق شباب المحمدية على ضيفه فريق أولمبيك آسفي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب البشير، برسم منافسات الدورة ال11 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل أهداف فريق شباب المحمدية سيف الدين بوهرة (د9) وأسامة المليوي (د45+3 ود73).

وارتقى فريق مدينة الزهور، عقب هذه النتيجة، إلى المركز الثامن برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن فريق أولمبيك آسفي صاحب المركز السابع.

أولمبيك آسفي البطولة الوطنية الاحترافية شباب المحمدية لكرة القدم

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‫تعليقات الزوار

3
  • فوز مستحق.
    الأحد 11 أبريل 2021 - 21:16

    شباب المحمدية مدينة الزهور فريقها عريق و قوي و له القاب يعني فوز مستحق و بحصة عريضة اما الفريق المنهزم، ليس في جعبته اي لقب. اذن لابد من العمل اكثر.

    0
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  • ودادي 21 بطولة
    الأحد 11 أبريل 2021 - 21:18

    الشباب ادى مقابلة كبيرة وفوزه مستحق وكانت المقابلة ينتهي على الاقل 5-0 لولا تسرع لاعبي المحمدية.فمبروك الانتصار مرة اخرى.

    -3
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  • Bruce
    الأحد 11 أبريل 2021 - 21:20

    هرمنا لهذه اللحظة التاريخية بعد طول غياب للإنتصارات ، يتنفس جمهور الشباب الصعداء بعد فوز مستحق و نتمنى من الله تكون بداية انتصارات متتالية…و بلا فلسفة فرقة لي ربحات هي لي تلعب المقابلة المقبلة لا داعي للتبديل فالتشكيل و الخطط إلا للضرورة…

    3
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