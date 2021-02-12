شباب جزائريون يدعون الله لحفظ دولة إسرائيل

شباب جزائريون يدعون الله لحفظ دولة إسرائيل
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:30

بخلاف الدعايات السياسية للنظام الجزائري بشأن رفض التطبيع، عبر عدد من المواطنين الجزائريين عن رغبتهم في زيارة إسرائيل.

ونشر مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا و”تدوينات” وتعليقات يتمنون من خلالها أن تتاح لهم الفرصة في أقرب وقت لزيارة إسرائيل، وربط علاقات بين الجانبين الجزائري والإسرائيلي.

واختار جزائريون التعبير عن مواقفهم الشخصية بنشر مجموعة من الصور لجوازات سفرهم الصادرة عن السلطات الجزائرية، فيما حرصوا على التعليق عليها بـ”عبارات محبة وسلام”.

وكتب أحد المتفاعلين مع الموضوع، بعدما نشر صورة جواز سفره: “حفظ الله دولة إسرائيل، وكل من يعادي دولة إسرائيل لا يمثلني”.

ونشر آخر “تدوينة” رفقة صورة جواز سفره ورخصة السياقة الخاصة به، جاء فيها باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية: “من الجزائر..مع إسرائيل”.

ونُشرت صورة أخرى لجواز سفر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرفوقة بتعليق جاء فيه: “شالوم من الجزائر إلى أورشليم”، و”إسرائيل بلاد السلام”، و”الجزائر + إسرائيل = الحب”.

إسرائيل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النظام الجزائري جزائريون

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

27
  • مواطن
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:36

    إسرائيل ستصبح مثل مكة المكرمة في سنوات قادمة

    -159
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سكفاندري
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:36

    و هل المغاربة يدعون الله لحفظ دولة إسرائيل ام انهك يمارسون نفاقهم المعهود. مجرد تسائل.

    -129
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • يونس
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:37

    إسرائيل ربي حافظها وراعيها العدل والديمقراطية أساس النجاح

    -73
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • mohammed oujdq
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:43

    أنا والله وتساعفوني ما تديوهاش غاع فيهم ولا فخبارهم خليونا منهم ياك القافلة راها تسير صافي .

    92
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الحق ولو كان مر
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:44

    سلام عليكم سبحان الله إن هذا لبهتان عظيم أين الرجال وأين الإعلام الحر الكل أصبح يعبد الدرهم إلا من رحيم ربي

    43
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الجزائري الحر
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:46

    تحية عالمية لأبناء الجزائر الشجعان الاحرار لتحيا الجزائر

    -79
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:46

    la preuve que l’état d’Algérie est incapable de satisfaire le peuple. Les jeunes de nos jours préfèrent une décente, l’habitat,le manger , l’habillement, voyage,…. ils sont matérialistes…les principes les intéressent de loin

    15
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • من الحدود
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:47

    نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لا يحكمون الجزائر فلا تهم اقوالهم وتدويناتهم، المهم ان اقوى جيش عربي يوجد بالجزائر وهذا الجيش ضد التطبيع وهؤلاء الذين قالوا ان اسرائيل دولة سلام مصابون بالخرف.

    -84
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • إبن الصحراء
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:47

    ههههههه ممكن الحكومة نفسها هي الي دفعاهم الحكومة الجزائرية تتمنى تقبل قدمين إسرائيل

    41
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مريريكشي
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:48

    جمهورية جزائرية نعم، أما الديمقراطية لا وجود لها، والشعبية كذلك بل الكابراناتية

    40
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • omar.dz
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:48

    نعم لقد تحولنا الى جزائريين و قلنا في مواقع التواصل الاجتماعي حفض الله اسرائيل والمرة الاتية سنتحول الى فلسطينيين ونقول نفس الكلمات وكدالك الى ايرانيين وسوريين ولا احد يعرفنا من نحن

    -29
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hamza
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:48

    ربما النضام العسكري يريد ان يكسب ود اسرائيل لكي يدفعون أمريكا لاتراجع عن موقفها من قضية الصحراء

    34
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • avec moo? !
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:48

    هذا من عمل العسكر لتبرير التقارب مع إسرائيل . حتى يبينوا أن الأغلبية تريد التطبيع وكأنهم دولة قانون وان الكلمة ترجع للشعب فقط في هذه الحالة .أما كلمة الشعب في ما يتعلق بالديموقراطية و ( مدنية ماشي عسكرية) لا تهمهم في شيء .

    21
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Rami
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:50

    C est juste de l’IRONIE, RAILLERIE, SARCASME,
    SATIRE
    Et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire je leur fais la traduction :

    سخرية و استهزاء

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • راك تم
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:50

    فين هي اشداء على الكفار رحماء بينهم … ثمن بخس وبئس المصير يا عرب

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Ananas
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:51

    لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا زمان الفتن، وزمان القابض عن الدين كالقابض عن الجمر، إن لله وإن إليه راجعون.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الاكتفاء الذاتي
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:52

    حاولت مجموعة من المغاربة تعد بالعشرات اقتحام الحدود الجزائرية عبر منطقة سيدي عيسى ببلدية البويهي بولاية سبدو المنتدبة مع ظهر الجمعة طالبين اللجوء السياسي .

    و قد منعهم الجيش المغربي من دخول الأراضي الجزائرية.
    وتعود هذه الحركة الاحتجاجية إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية، التي جعلتهم يطلبون اللجوء السياسي.

    وليست هذه المرة الاولى التي يحاول فيها المغاربة دخول الأراضي الوطنية حيث سبق لهم من قبل القيام بمحاولات الدخول عبر مرسى بن مهيدي، و قرية العابد.

    -50
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • houlks218
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:54

    المسؤولون في واد والشعب في واد والاحلام تتبخر لا حول ولا قوة إلا بالله لكم الله يا غلابة

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ايت الراصد:المهاجر
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:55

    كفى دعوة للتطبيع مع كيان محتل لارض عربية اسلامية وتهويد اكثر معالمها وقد قامت هذه الدويلة على جماجم اخوانكم الذين اصبح اغلبهم مجرد لاجئين في كل العالم ..كفى تزييفا للحقيقة فكيف يدعو الشباب الجزائري الى مثل هذا مع المحتل مع ان هناك اختراقا لكل وسائط التواصل الاجتماعي من طرف الصهاينة سواء بالمغرب او الشقيقة الجزائر.. انسيتم قضية الجوازات المغربية التي تم تزويرها من طرف الصهاينة الذين اتوا من دويلة الاحتلال..؟ تهييئا لاجواء اختراق المجتمع المغربي.. انسيتم الذين كانوا يتمرنون على وسائل الدفاع العسكري في جبال الاطلس بقيادة صهيونية..؟!؟ لماذا هذه الهرولة نحو تسويغ التطبيع …وكلنا نعلم ان مايسمى المغاربة اليهود الذين غادروا المغرب الى ارض الاحتلال انما هم من جيش الاحتياط الصهيوني ولا ادل على ذلك فكلهم تصهينوا واصبحوا مسؤولين في الاجهزة الحساسة التي تقوم بالتعذيب والتقتيل في حق اخواننا الفلسطينيين ..كفى من التملق والانبطاح من اجل اموال لن تنفعكم غدا يوم يكون الحساب العسير …

    -10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • شطيبة لعليمي
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:57

    اسراءيل.الدولة الثانية بعد امريكا..يعز من عزها ويدل من دلها. حكام الجزاءر…يخافو منها…عندها…النواوي…..والشباح…F 35 دولة صناعية. انتم مفقوسين. ياجنرالات الدل والعار..

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الجنة تحت اقدام::::::
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 22:20

    ردا على السيد (( الاكتفاء الذاتي ))من الجزائر؛ ؛؛؛؛ان مجموعة من المغاربة أرادوا أن يتسللوا إلى الأراضي الجزائرية من أجل الحصول على اللجوء السياسي؛ ؛؛ فهل تعتقد أيها الأخ الجزائري الكريم ان الجنة تحت أقدام الجزائر؟ ؟؟ كفاك كدبا وافتراءا على المغاربة :::؛ويقول المتل المغربي (( كون كان الخوخ يداوي كون دوى رأسه )))

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خليد
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 22:23

    وقولو …لمغرب لي قال ليهم ..هاد شي

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عينك ميزانك
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 22:24

    ما يقع اليوم هو غسيل دماغ جماعي للعرب تجاه اسرائيل بكل وسائل الاتصال المتاحة بأن اسرائيل اهون الضررين وأنها ليست العدو نعم هي تريد الركوب على العرب لكن لا تريد إفنائهم كإيران الساعية امتلاك النووي و كأن اسرائيل دالك الحمل الوديع بينما العرب خاصة حكام الخليج المرعوبون من ايران يجروننا الى المشنقة بحجة ثمار السلام التي سنقطفها و نتسمم بها حتى لا تقوم لنا قائمة.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الجار السوء
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 22:26

    والله لو دخلنا جحرا لا تبعونا أعينهم علينا الله يحفظ

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 22:27

    المغاربة لا يحتاجون دروسا من الجزائريين بشأن قضية التطبيع لأن الجزائر بنفسها تطبع تصدير الغاز لإسرائيل عبر مصر 2014

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Ammar Dégat
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 22:28

    je ne crois pas et sur et certain parce que l”algérien de naissance n’aime meme entendue le mot israel et déteste les juifs comme maintenant ne veut pas dire ouvrir la frontière et ne supporte pas les pays qui normalisent avec les juifs surtout l’ ennemi classique vous avez normaliser avec les juifs et maintenant vous etes de camoufflé pour créer des polémiques envers les algériens n’oubliez pas que les algériens ont le nif et leur honneur et toujours avec la palestine vainqueur ou vaincu

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أمازيغي باعمراني
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 22:35

    سياسية قهر الشعب وتجويعه ومحاربة كل من يريد الإصلاح جعلت الشعب الجزائري يعشق أي دولة تقدم له عيش كريم والعدل ونفس الشيء بالنسبة للمغاربة .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الحاج يونس و"فنانو الفابور"
الجمعة 12 فبراير 2021 - 21:50 3

الحاج يونس و"فنانو الفابور"

صوت وصورة
وزير الصحة في بني ملال
الجمعة 12 فبراير 2021 - 20:47 1

وزير الصحة في بني ملال

صوت وصورة
الطاهري وسلمات أبو البنات 2
الجمعة 12 فبراير 2021 - 15:39

الطاهري وسلمات أبو البنات 2

صوت وصورة
البرلمان المغربي يرد على الجزائر
الجمعة 12 فبراير 2021 - 13:39 21

البرلمان المغربي يرد على الجزائر

صوت وصورة
إغلاق محطة للترامواي بالبيضاء
الجمعة 12 فبراير 2021 - 10:56 6

إغلاق محطة للترامواي بالبيضاء

صوت وصورة
شحنة جديدة من اللقاح
الجمعة 12 فبراير 2021 - 01:43 3

شحنة جديدة من اللقاح