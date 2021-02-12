شباب جزائريون يدعون الله لحفظ دولة إسرائيل

بخلاف الدعايات السياسية للنظام الجزائري بشأن رفض التطبيع، عبر عدد من المواطنين الجزائريين عن رغبتهم في زيارة إسرائيل.
ونشر مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا و”تدوينات” وتعليقات يتمنون من خلالها أن تتاح لهم الفرصة في أقرب وقت لزيارة إسرائيل، وربط علاقات بين الجانبين الجزائري والإسرائيلي.
واختار جزائريون التعبير عن مواقفهم الشخصية بنشر مجموعة من الصور لجوازات سفرهم الصادرة عن السلطات الجزائرية، فيما حرصوا على التعليق عليها بـ”عبارات محبة وسلام”.
وكتب أحد المتفاعلين مع الموضوع، بعدما نشر صورة جواز سفره: “حفظ الله دولة إسرائيل، وكل من يعادي دولة إسرائيل لا يمثلني”.
ونشر آخر “تدوينة” رفقة صورة جواز سفره ورخصة السياقة الخاصة به، جاء فيها باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية: “من الجزائر..مع إسرائيل”.
ونُشرت صورة أخرى لجواز سفر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرفوقة بتعليق جاء فيه: “شالوم من الجزائر إلى أورشليم”، و”إسرائيل بلاد السلام”، و”الجزائر + إسرائيل = الحب”.
إسرائيل ستصبح مثل مكة المكرمة في سنوات قادمة
و هل المغاربة يدعون الله لحفظ دولة إسرائيل ام انهك يمارسون نفاقهم المعهود. مجرد تسائل.
إسرائيل ربي حافظها وراعيها العدل والديمقراطية أساس النجاح
أنا والله وتساعفوني ما تديوهاش غاع فيهم ولا فخبارهم خليونا منهم ياك القافلة راها تسير صافي .
سلام عليكم سبحان الله إن هذا لبهتان عظيم أين الرجال وأين الإعلام الحر الكل أصبح يعبد الدرهم إلا من رحيم ربي
تحية عالمية لأبناء الجزائر الشجعان الاحرار لتحيا الجزائر
la preuve que l’état d’Algérie est incapable de satisfaire le peuple. Les jeunes de nos jours préfèrent une décente, l’habitat,le manger , l’habillement, voyage,…. ils sont matérialistes…les principes les intéressent de loin
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لا يحكمون الجزائر فلا تهم اقوالهم وتدويناتهم، المهم ان اقوى جيش عربي يوجد بالجزائر وهذا الجيش ضد التطبيع وهؤلاء الذين قالوا ان اسرائيل دولة سلام مصابون بالخرف.
ههههههه ممكن الحكومة نفسها هي الي دفعاهم الحكومة الجزائرية تتمنى تقبل قدمين إسرائيل
جمهورية جزائرية نعم، أما الديمقراطية لا وجود لها، والشعبية كذلك بل الكابراناتية
نعم لقد تحولنا الى جزائريين و قلنا في مواقع التواصل الاجتماعي حفض الله اسرائيل والمرة الاتية سنتحول الى فلسطينيين ونقول نفس الكلمات وكدالك الى ايرانيين وسوريين ولا احد يعرفنا من نحن
ربما النضام العسكري يريد ان يكسب ود اسرائيل لكي يدفعون أمريكا لاتراجع عن موقفها من قضية الصحراء
هذا من عمل العسكر لتبرير التقارب مع إسرائيل . حتى يبينوا أن الأغلبية تريد التطبيع وكأنهم دولة قانون وان الكلمة ترجع للشعب فقط في هذه الحالة .أما كلمة الشعب في ما يتعلق بالديموقراطية و ( مدنية ماشي عسكرية) لا تهمهم في شيء .
C est juste de l’IRONIE, RAILLERIE, SARCASME,
SATIRE
Et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire je leur fais la traduction :
سخرية و استهزاء
فين هي اشداء على الكفار رحماء بينهم … ثمن بخس وبئس المصير يا عرب
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا زمان الفتن، وزمان القابض عن الدين كالقابض عن الجمر، إن لله وإن إليه راجعون.
حاولت مجموعة من المغاربة تعد بالعشرات اقتحام الحدود الجزائرية عبر منطقة سيدي عيسى ببلدية البويهي بولاية سبدو المنتدبة مع ظهر الجمعة طالبين اللجوء السياسي .
و قد منعهم الجيش المغربي من دخول الأراضي الجزائرية.
وتعود هذه الحركة الاحتجاجية إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية، التي جعلتهم يطلبون اللجوء السياسي.
وليست هذه المرة الاولى التي يحاول فيها المغاربة دخول الأراضي الوطنية حيث سبق لهم من قبل القيام بمحاولات الدخول عبر مرسى بن مهيدي، و قرية العابد.
المسؤولون في واد والشعب في واد والاحلام تتبخر لا حول ولا قوة إلا بالله لكم الله يا غلابة
كفى دعوة للتطبيع مع كيان محتل لارض عربية اسلامية وتهويد اكثر معالمها وقد قامت هذه الدويلة على جماجم اخوانكم الذين اصبح اغلبهم مجرد لاجئين في كل العالم ..كفى تزييفا للحقيقة فكيف يدعو الشباب الجزائري الى مثل هذا مع المحتل مع ان هناك اختراقا لكل وسائط التواصل الاجتماعي من طرف الصهاينة سواء بالمغرب او الشقيقة الجزائر.. انسيتم قضية الجوازات المغربية التي تم تزويرها من طرف الصهاينة الذين اتوا من دويلة الاحتلال..؟ تهييئا لاجواء اختراق المجتمع المغربي.. انسيتم الذين كانوا يتمرنون على وسائل الدفاع العسكري في جبال الاطلس بقيادة صهيونية..؟!؟ لماذا هذه الهرولة نحو تسويغ التطبيع …وكلنا نعلم ان مايسمى المغاربة اليهود الذين غادروا المغرب الى ارض الاحتلال انما هم من جيش الاحتياط الصهيوني ولا ادل على ذلك فكلهم تصهينوا واصبحوا مسؤولين في الاجهزة الحساسة التي تقوم بالتعذيب والتقتيل في حق اخواننا الفلسطينيين ..كفى من التملق والانبطاح من اجل اموال لن تنفعكم غدا يوم يكون الحساب العسير …
اسراءيل.الدولة الثانية بعد امريكا..يعز من عزها ويدل من دلها. حكام الجزاءر…يخافو منها…عندها…النواوي…..والشباح…F 35 دولة صناعية. انتم مفقوسين. ياجنرالات الدل والعار..
ردا على السيد (( الاكتفاء الذاتي ))من الجزائر؛ ؛؛؛؛ان مجموعة من المغاربة أرادوا أن يتسللوا إلى الأراضي الجزائرية من أجل الحصول على اللجوء السياسي؛ ؛؛ فهل تعتقد أيها الأخ الجزائري الكريم ان الجنة تحت أقدام الجزائر؟ ؟؟ كفاك كدبا وافتراءا على المغاربة :::؛ويقول المتل المغربي (( كون كان الخوخ يداوي كون دوى رأسه )))
وقولو …لمغرب لي قال ليهم ..هاد شي
ما يقع اليوم هو غسيل دماغ جماعي للعرب تجاه اسرائيل بكل وسائل الاتصال المتاحة بأن اسرائيل اهون الضررين وأنها ليست العدو نعم هي تريد الركوب على العرب لكن لا تريد إفنائهم كإيران الساعية امتلاك النووي و كأن اسرائيل دالك الحمل الوديع بينما العرب خاصة حكام الخليج المرعوبون من ايران يجروننا الى المشنقة بحجة ثمار السلام التي سنقطفها و نتسمم بها حتى لا تقوم لنا قائمة.
والله لو دخلنا جحرا لا تبعونا أعينهم علينا الله يحفظ
المغاربة لا يحتاجون دروسا من الجزائريين بشأن قضية التطبيع لأن الجزائر بنفسها تطبع تصدير الغاز لإسرائيل عبر مصر 2014
je ne crois pas et sur et certain parce que l”algérien de naissance n’aime meme entendue le mot israel et déteste les juifs comme maintenant ne veut pas dire ouvrir la frontière et ne supporte pas les pays qui normalisent avec les juifs surtout l’ ennemi classique vous avez normaliser avec les juifs et maintenant vous etes de camoufflé pour créer des polémiques envers les algériens n’oubliez pas que les algériens ont le nif et leur honneur et toujours avec la palestine vainqueur ou vaincu
سياسية قهر الشعب وتجويعه ومحاربة كل من يريد الإصلاح جعلت الشعب الجزائري يعشق أي دولة تقدم له عيش كريم والعدل ونفس الشيء بالنسبة للمغاربة .