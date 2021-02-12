شباب جزائريون يدعون الله لحفظ دولة إسرائيل

بخلاف الدعايات السياسية للنظام الجزائري بشأن رفض التطبيع، عبر عدد من المواطنين الجزائريين عن رغبتهم في زيارة إسرائيل.

ونشر مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا و”تدوينات” وتعليقات يتمنون من خلالها أن تتاح لهم الفرصة في أقرب وقت لزيارة إسرائيل، وربط علاقات بين الجانبين الجزائري والإسرائيلي.

واختار جزائريون التعبير عن مواقفهم الشخصية بنشر مجموعة من الصور لجوازات سفرهم الصادرة عن السلطات الجزائرية، فيما حرصوا على التعليق عليها بـ”عبارات محبة وسلام”.

وكتب أحد المتفاعلين مع الموضوع، بعدما نشر صورة جواز سفره: “حفظ الله دولة إسرائيل، وكل من يعادي دولة إسرائيل لا يمثلني”.

ونشر آخر “تدوينة” رفقة صورة جواز سفره ورخصة السياقة الخاصة به، جاء فيها باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية: “من الجزائر..مع إسرائيل”.

ونُشرت صورة أخرى لجواز سفر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرفوقة بتعليق جاء فيه: “شالوم من الجزائر إلى أورشليم”، و”إسرائيل بلاد السلام”، و”الجزائر + إسرائيل = الحب”.