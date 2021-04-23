شباب يهربون من الأحزاب بعد إلغاء اللائحة الوطنية

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن شبابا في الأحزاب السياسية قرروا التخلي عن العمل الحزبي مباشرة بعد إلغاء اللائحة الوطنية للشباب وتعويضها بلائحة جهوية مخصصة بالكامل للنساء.

وتسود حالة من الغضب وسط مسؤولي الشبيبات الحزبية، الذين قرروا إما مغادرة الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها أو تجميد أنشطتهم التي غالبا ما تعرف أوجها مع قرب الانتخابات.

ويحمّل كثير من شباب الأحزاب الأمناء العامين لتنظيماتهم السياسية مسؤولية التفريط في المقاعد التي مخصصة لهم، والتي كانت توصف بـ”الريع البرلماني”.

ويعتبر شباب الأحزاب زعماءهم بأنهم لم يدافعوا عن هذه اللائحة كما يلزم، سواء خلال التفاوض مع وزارة الداخلية أو أثناء مناقشة القوانين في البرلمان.