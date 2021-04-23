شباب يهربون من الأحزاب بعد إلغاء اللائحة الوطنية

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن شبابا في الأحزاب السياسية قرروا التخلي عن العمل الحزبي مباشرة بعد إلغاء اللائحة الوطنية للشباب وتعويضها بلائحة جهوية مخصصة بالكامل للنساء.
وتسود حالة من الغضب وسط مسؤولي الشبيبات الحزبية، الذين قرروا إما مغادرة الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها أو تجميد أنشطتهم التي غالبا ما تعرف أوجها مع قرب الانتخابات.
ويحمّل كثير من شباب الأحزاب الأمناء العامين لتنظيماتهم السياسية مسؤولية التفريط في المقاعد التي مخصصة لهم، والتي كانت توصف بـ”الريع البرلماني”.
ويعتبر شباب الأحزاب زعماءهم بأنهم لم يدافعوا عن هذه اللائحة كما يلزم، سواء خلال التفاوض مع وزارة الداخلية أو أثناء مناقشة القوانين في البرلمان.
بان الشباب الحزبي على حقيقته
الكل انتهازي الا من رحم ربي
الكل يبحث من المصلحة الشخصية،يغيرون الاحزاب و كانهم يغيرون لباس
هذا يعني ان هؤلاء الشباب كانوا يتواجدون بالأحزاب فقط من اجل المصلحة والريع والبحث عن المناصب
أتمنى ان تلغى هذه المحاصصة والريع الانتخابي
الجميع ينادي بالمساواة اذن اتركوا الصندوق يقرر
كما قلت بالأمس مجلس النواب يجب ان بتوفر على 66 برلمانيا فقط اي كل جهة تنتخب تلاتة نواب ويكونوا من الكفاءات والأطر المتخصصة وليس من ذوي المال او النفوذ ويعملون بالمجان فقط او من بعض التعويضات لانهم اصلا سيكونون موظفين
اما مجلس المستشارين فيجب ان يلغى نهاءيا
ومادام المغرب في طريقه الجهوية الموسعة فعليه ان يبادر إلى خلق برلمان جهوي لكل جهة
وهو من ينتخب البرلمانيين التلانة لكل جهة
برلمان المركز يقرر في القضايا الكبرى التشريعية ومساءلة الحكومة
وبرلمان الجهة يساءل مندوبي الوزارات الجهويين
وسنربح الكثير
سبحان الله! يبدو أن الجميع في هذا الوطن ينتمي للتيار الإنتهازي الوصولي. ،صغارا وكبارا ، شبابا وشيوخا. لا أحد تحركه السياسة المواطِنة ، الكل يلهث وراء السياسة السياسوية الإنتهازية. الكل يختزل معنى السياسة في كرسي حكومي أو مقعد برلماني، ما عدا ذلك لا معنى للسياسة. يبدو أن الأجيال الحديثة و الشابة في المغرب رضعوا الإنتهازية و”التقوليب” من أثياد أمهاتهم، ولهذا لا خير يرجى منهم .
ان ذل هذا على شيء فإنما يذل على أن الجميع يهرولون وراء المصالح الشخصية والخاصة شيبا وشبابا لاعلاقة لأحد بالمصلحة العامة للوطن .وخير دليل على ذلك أن بعض الأمناء يوزعون التزكيات على أفراد الأسرة أولا حفاظا على المصلحة السالفة الذكر وهناك بعظ الأقوال حول رجل وامراته وابنته بالثلاثة في مجلس النواب. إن كان هذا صحيح فهو العبث بعينه .لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لك الله يا وطني الغالي.
انا مقاطع بعد خروج عمر بالافريج ومقاطعته السياسة ، حقا كان شابا شريفا ومصداقا وطموحا ، كان يستحق رئيس حكومة . أرجو من الملك أن يستقدمه لرئاسة الحكومة و توفير أموال المسرحيات الإنتخابية وقطع الطريق على الشلاهبية والعقليات القديمة الكلاسيكية ، وتغيير خطابات المسؤولين والأحزاب الهزيلة والركيكة
لانه لا يعقل ان يسال برلماني وزير عن قنطرة في قرية بالمغرب الشرقي او الماء الشروب بالأطلس او مستوصف بالصحراء وهو بعيد عنها وبالتالي يجمع المعطيات عن المندوبين الجهويين للإجابة وعليه فبرلمان الجهة هو الحل بمساءلة المندوبين الجهويين للإجابة عن الاسءلة وفي القضايا الكبرى او إذا تعذر الجواب جهويا يرفع برلمان الجهة السؤال إلى ممتليهم مركزيا لمساءلة الحكومة وهكدا
على ان تعطى الصلاحيات للجهة ومسؤوليها في اتخاد القرار والتأشيرات
المشكل انه لا يوجد عند الاحزاب التأطير السياسي الاكاديمي والتربية على المواطنة والدفاع عن الوطن والتقرب من أحوال المواطن والظروف الذي يعيش وسطها وكما يقول المثل المغربي * فرحات لي لقاها ساهلا * إذن * لي قال عصيدة باردة ادير ايديه فيها *
الحياة السياسية المغربية بما فيها من أحزاب ونقابات ومؤسسات تنفر وتبعد للغياب الكلي المصداقية.
قل لي! كيف لحزب يقدم برنامج يحول الأهرامات وهو في الواقع غير قادر على تفعيل ذلك البرنامج إلا إذا جاءت التعليمات من الأعلى. الشباب كان نافرا من السياسة ماشي حيث حدفت لائحة الشباب، بل كنتيجة للسياسات التعليمية والتربوية، ولكون الساسة مجال للأعيان ولابنائهم
يدافعوا هي على كراسيهم بعدا هما اللوالا
بت نبت
ويجيوا من بعد يفرغونا راسنا بيجب تشجيع الشباب على السياسة
ألله يعطينا وجهكم
كون سبع و كولني قرار حدف لائحة الشباب قرار صائب لأنها بالفعل ريع برلماني يستفيد منه من ليس له الحق في ذلك لو كان لهم الحق في الظفر بالمقاعد البرلمانية لقاموا بذلك دون اللجوء إلى اللائحة. هروبهم من العملية السياسية خير دليل على نيتهم الانتهازية المبيتة…الما والشطابة
أحزاب سياسية فاشلة بامتياز وأغلب من ينخرط فيها لحاسة دكابا.. ينبغي على الشباب ان يثور في وجه الفساد ااسياسي المستشري وان يبتعد عن الميكروبات السياسوية.. ينبغي التأسيس لمشهد سياسي جديد يقطع مع الاحزاب السياسية التقليدية ….الله يرحم الوالدين لي خدا شي تقاعد يخلي الشباب يخدم ويمشي يديها في حياتوا وصحتوا… قهرتوووو نا كثر من كرونا يا احزاب الخزي والعار
الكل من وراء العمل السياسي يبحث عن مصاحته الخاصة فقط ، الكل يريد نصيبه