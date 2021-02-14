أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • على السلامة
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 00:11

    ما في ابناء القنافيد املس، جات الانتخابات رجع، اذا نجح سيغادر ماتشوف فوه حتى الانتخابات الجاية،

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 00:32

    نقاش صريح وواضح
    الاهم ان مدينة فاس اصبحت تعاني من مشاكل عدة. غياب مشاريع حقيقية،بنية تحتية مهترئة، الاكتظاظ اينما حللت وارتحلت ، اين هي الاستراتيجيات (انفق، تراموي…..)

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
شباط .. نقاش في السياسة
الأحد 14 فبراير 2021 - 23:24 2

شباط .. نقاش في السياسة

صوت وصورة
نقابة الصحافة تستنكر إساءة الشروق
الأحد 14 فبراير 2021 - 18:20 15

نقابة الصحافة تستنكر إساءة الشروق

صوت وصورة
مهن عيد الحب
الأحد 14 فبراير 2021 - 18:18 11

مهن عيد الحب

صوت وصورة
مع الحسين عموتة
الأحد 14 فبراير 2021 - 17:54 7

مع الحسين عموتة

صوت وصورة
أصغر متزوجَين في الجديدة
الأحد 14 فبراير 2021 - 12:58 46

أصغر متزوجَين في الجديدة

صوت وصورة
أبطال يحلمون بتتويجات للمغرب
الأحد 14 فبراير 2021 - 12:09 4

أبطال يحلمون بتتويجات للمغرب