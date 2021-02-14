شباط .. نقاش في السياسة

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تعليقات الزوار2
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00:35
وفاة الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي عن 77 سنة
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00:22
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إصدار جديد يلامس تفرد القانون العبري بالمغرب
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19:39
الملك يبارك حفل عقد قران ابنة الأميرة للا أسماء
ما في ابناء القنافيد املس، جات الانتخابات رجع، اذا نجح سيغادر ماتشوف فوه حتى الانتخابات الجاية،
نقاش صريح وواضح
الاهم ان مدينة فاس اصبحت تعاني من مشاكل عدة. غياب مشاريع حقيقية،بنية تحتية مهترئة، الاكتظاظ اينما حللت وارتحلت ، اين هي الاستراتيجيات (انفق، تراموي…..)